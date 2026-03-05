La receta inédita de bacalao Skrei del chef Íñigo Urrechu: carpaccio con brandada y verduritas

Conocido como el pez nómada, el bacalao Skrei es uno de los manjares más preciados de los mares y es que éste no es un pez común como otros. Su pesca sólo se da entre enero y finales de marzo y no es casualidad, tiene una lógica que es lo que lo convierte en el rey de los bacalaos.

El Skrei vive en el gélido Mar de Barents y recorre miles de kilómetros para desovar en las aguas de Noruega, esto es lo que hace que su carne sea tersa, firme y muy sabrosa.

En España el Skrei no es ningún desconocido porque durante los primeros meses del año copa todas las pescaderías y el cliente aprecia su sabor, pero además, es uno de los productos estrella de algunos cocineros como es el caso del vasco Íñigo Urrechu, quien confiesa que ‘martirizaba’ a sus proveedores para tener ésta especie durante todo el año -algo que es totalmente imposible dado que su captura sólo se produce en un periodo muy corto de tiempo-.

El chef de restaurantes tan míticos como Zalacaín o Akangas es uno de los mejores embajadores del bacalao Skrei en nuestro país y en OKDIARIO hemos tenido la gran suerte de poder conocer la receta de un plato único que no verás en la carta de ninguno de sus restaurantes. Así que, si te gusta el bacalao y quieres deleitar a tus comensales con una receta única elaborada por un uno de los mejores chefs de España, toma nota porque te contamos cómo hacer un carpaccio de Skrei ahumado, sobre base de su brandada y verduras frescas.

Por el título de la receta es probable que pienses que se trata de un plato muy elaborado que sólo se puede hacer en las mejores cocinas pero tenemos buenas noticias para ti: Urrechu ha elaborado un plato de lo más sencillo y resultón que pone en valor el producto con unas técnicas muy fáciles de replicar.

Ingredientes para el carpaccio de Skrei ahumado sobre base de su brandada

Un lomo de bacalao Skrei

Ingredientes para la marinada

½ kilo de azúcar

½ kilo de sal

50 gramos de pimienta negra molida

Granos de pimienta rosa

3 cucharadas de tomillo en hoja

3 cucharadas de romero en hoja

Ingredientes para la brandada de Skrei

300 gramos de Skrei desmigado

150 cl de nata líquida

25 cl de aceite de oliva virgen extra

Preparación