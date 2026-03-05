El ingrediente secreto de Samantha Vallejo-Nágera: el truco para que las torrijas queden supercremosas y no se rompan

Las torrijas quedarán supercremosas y no se romperán gracias a un truco que usa Samantha Vallejo-Nágera, con un ingrediente que tienes en casa. Es hora de conocer un poco mejor cómo preparar este manjar que es propio de estos días. Un símbolo que podemos preparar para disfrutar de un desayuno perfecto o de una combinación de ingredientes que puede acabar siendo uno de los más destacados de estos días que tenemos por delante. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de poner en práctica esta receta.

Samantha Vallejo-Nágera cuenta con un ingrediente secreto que puede convertirse en una receta que nos puede sacar de más de un apuro, aprovechando el pan que tenemos en casa o para darnos un desayuno o merienda de capricho.

Las torrijas pueden quedar supercremosas y no romperse

Es importante apostar por unas torrijas que seguro que nos sacarán de más de un apuro.

Un buen básico de la cocina tradicional española.

Este bocado maravilloso será el que nos acompañará en unos días en los que nos apetece un buen básico.

Supercremosas y sin posibilidad de romperse, este tipo de dulce tradicional que se prepara fácilmente tiene truco. Una chef profesional como Samantha Vallejo-Nágera ha dado con el ingrediente secreto que puede ser esencial para conseguir unas torrijas perfectas.

Este es el ingrediente secreto de Samantha Vallejo-Nágera

Hay un ingrediente secreto que usa Samantha Vallejo-Nágera para preparar unas torrijas perfectas.

El blog de recetas de Samantha Vallejo-Nágera nos dará algunas alegrías inesperadas en forma de torrija. Podrás preparar esta delicia fácilmente siguiendo una receta que te asegura el éxito total y absoluto en la elaboración de este plato.

Ingredientes:

2 l de Leche

1 kg Azúcar

2 ramas de Canela

Cáscara de naranja

Cáscara de Limón

Pan de Torrija

1 l de Agua

1 l de Vino blanco

6 Huevos

Aceite de girasol

Canela en polvo

Elaboración:

Poner la leche a hervir con cáscara de naranja, cáscara de limón, canela y 500 gr azúcar Cortar el pan de torrija con 1cm y medio de grosor y poner en plano en varias fuentes Mojar el pan con la leche que hemos hervido previamente utilizando un cazo y dejar reposar unas 4h Preparar otro almíbar con agua, vino blanco, canela, cáscara de naranja, cáscara de limón y 500gr azúcar. Poner a cocer durante 30min para que se evapore el alcohol Pasar las torrijas por huevo batido, una a una, y freírlas en aceite de girasol Escurrir bien y preparar una fuente con azúcar y canela para rebozar las torrijas Retirar, poner en la fuente y mojarla con el almíbar que hemos hecho

Puedes preparar esta receta siempre que lo necesites partiendo de un pan que puede ser el del día anterior. De esta manera podrás conseguir un buen básico para tu día a día. Una torrija de las que impresionan y si quieres disfrutarlas aún más rápido, puedes congelarlas y darles un último punto en la sartén a la hora de comerlas.

Haz las torrijas como un chef profesional con este almíbar que impresiona.