Patata asada en airfryer: crujiente por fuera y tierna por dentro

Las patatas asadas en airfryer son uno de esos platos muy sencillos a los que siempre puedes recurrir. Cuando al final no sabes muy bien qué cocinar, pero te apetece algo rico y fácil de realizar, las patatas casi nunca fallan. Con la freidora de aire se hacen muy rápidas y quedan con una textura exquisita: doraditas por fuera y suaves por dentro. Una de las cosas buenas que tienen las patatas es que combinan con casi todo.

Puedes comerlas solas, como guarnición o incluso convertirlas en plato principal si les pones algún extra, y además, hay infinidad de recetas distintas con este gran ingrediente. Por ejemplo, una opción muy conocida es la Tortilla de patatas al horno, una versión más ligera de la clásica tortilla española.

Ingredientes

Para preparar patatas asadas en airfryer no necesitas demasiadas cosas. Son ingredientes básicos que casi siempre están en casa.

2 o 3 patatas medianas

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Cómo hacer patata asada en airfryer

1. Lavar bien las patatas

Lo primero es lavar bien las patatas bajo el grifo para quitar cualquier resto de tierra. Puedes pelarlas si prefieres, pero muchas personas optan por dejarlas con piel porque así quedan más crujientes cuando se cocinan. Después sécalas bien con un poco de papel de cocina.

2. Prepararlas para cocinar

Las patatas pueden hacerse enteras o cortadas. Si las cortas en mitades o en trozos grandes, se cocinarán un poco más rápido. Ponlas en un recipiente y añade el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Muévelas bien para que todas las piezas de patata queden impregnadas de aceite y las especias.

3. Cocinar en la freidora de aire

Coloca las patatas dentro de la cesta de la airfryer intentando que no queden demasiado juntas. Cocínalas a 200 °C durante unos 20 o 25 minutos. A mitad del tiempo puedes moverlas un poco para que se doren por todos lados de forma uniforme. Cuando estén doradas y al pincharlas notes que están tiernas, ya estarán listas.

Otras recetas que puedes preparar con patatas

Por ejemplo, puedes preparar unas sencillas Patatas en papillote, que se cocinan envueltas y quedan muy jugosas.

También están las famosas Papas asadas de feria, que recuerdan a esas patatas grandes que se venden en puestos y que siempre tienen ese aroma tan característico.

Y si te apetece algo más completo, puedes probar unas deliciosas Patatas asadas rellenas, perfectas para una comida diferente.