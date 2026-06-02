Milanesas a la suiza: cómo se hacen y cuál es la gran diferencia con las normales

La milanesa es una de esas comidas amadas por todos. En este contexto, la versión suiza es ideal para salir de la rutina y disfrutar algo diferente y delicioso en casa, utilizando ingredientes básicos. Esta receta se ha ganado un lugar en millones de hogares por su sabor exquisito y su textura cremosa. A continuación, te contamos cómo preparar milanesas a la suiza paso a paso.

Receta de milanesas a la suiza

#milanesa #publicidad ♬ sonido original – Soulfoodmx @soulfoodmx Milanesas SUIZAS, un clásico de siempre que de suiza no tiene nada, pero es algo extremadamente espectacular Ingredientes: •Milanesas delgadas de pollo •5 huevos •harina •1 taza de galletas saladas molidas •1 taza de panko •1 taza de pan molido •2 cditas de ajo en polvo •1 cdita de cebolla en polvo •1 cdita de paprika •sal y pimienta Salsa Suiza •5 tomatillos verdes grandes •½ cebolla •2 jalapeños •1 chile poblano cocido sin piel y semillas •1 manojo de cilantro •3 dientes de ajo •1 barra de queso crema • Queso manchego y queso gouda @Queso y Mantequilla NocheBuena para decorar: crema, cilantro, aguacate y rodajas de serrano Procedimiento: 1. En una olla, calentar un poco de aceite de oliva y agregar los tomatillos, jalapeños, chile poblano, cebolla y ajos. Tapar y dejar cocinar mover de vez en cuando. 2. Agregar todo a la licuadora junto con el queso crema, sal y cilantro, y licuar, luego pasar por un colador. 3. Verter la salsa en una olla y dejar hervir unos minutos . Ajustar sabor con sal y pimienta. Tip: Si la salsa está ácida, agregar ½ cucharadita de bicarbonato de sodio, dejar que burbujee y listo. Reservar. 4. Para el empanado: mezclar galleta molida, panko, pan molido, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta. 5. Aplanar las milanesas hasta que queden delgadas, secarlas, agregar sal y pasarlas primero por harina (sazonar con paprika, cebolla y ajo en polvo), luego por huevo y después por la mezcla de empanado. Volver a pasar por huevo y por la mezcla de pan una vez más, aplastando para que se pegue bien. 6. Meter al refrigerador las milanesas empanadas por 30 min 7. Calentar el aceite y, cuando esté muy caliente, sumergir la milanesa sin moverla por unos minutos hasta que esté dorada; voltear y dejar otros 2 minutos. Sacar y reservar. 8. En un platón apto para horno, agregar la salsa y encima mucho queso rallado; yo hice mezcla de gouda y manchego, meter al horno a 200 grados hasta que el queso se derrita. 9. Servir la milanesa en un platón y, encima, agregar la salsa con el queso gratinado. 10. Decorar con un poco de crema, cilantro, rodajas de chile serrano, y aguacate #receta

Las milanesas a la suiza se caracterizan por ser crujientes y cremosas, ya que combinan una capa exterior crujiente con un interior jugoso, todo coronado con queso derretido. Destacan también por su salsa irresistible, que aporta una textura sedosa y realza el sabor del plato. Además, es una receta que se puede elaborar con ternera, pollo o cerdo sin perder su esencia.

Ingredientes: milanesas delgadas de pollo, 5 huevos, harina, 1 taza de galletas saladas molidas, 1 taza de panko, 1 taza de pan molido, 2 cucharaditas de ajo en polvo, 1 cucharadita de cebolla en polvo, 1 cucharadita de paprika, sal y pimienta. Para la salsa suiza: 5 tomatillos verdes grandes, ½ cebolla, 2 jalapeños, 1 chile poblano cocido sin piel y semillas, 1 manojo de cilantro, 3 dientes de ajo, 1 barra de queso crema, queso manchego y queso gouda. Para decorar: crema, cilantro, aguacate y rodajas de serrano.

En una olla, calentar un poco de aceite de oliva y agregar tomatillos, jalapeños, chile poblano, cebolla y ajos. Tapar y cocinar, moviendo de vez en cuando. Pasar todo a la licuadora junto con queso crema, sal y cilantro. Licuar y colar. Verter la salsa en una olla, hervir unos minutos y ajustar sal y pimienta. Si la salsa está ácida, añadir ½ cucharadita de bicarbonato de sodio, dejar burbujear y reservar. Mezclar para el empanado: galleta molida, panko, pan molido, ajo en polvo, cebolla en polvo, paprika, sal y pimienta. Aplanar las milanesas de pollo, secarlas, salarlas y pasarlas por harina (sazonada), luego huevo, mezcla de empanado, nuevamente huevo y otra vez empanado, presionando bien. Refrigerar las milanesas empanadas por 30 minutos. Freír en aceite caliente sin mover al inicio hasta dorar, voltear y cocinar 2 minutos más. Retirar y reservar. En un recipiente apto para horno, colocar la salsa y cubrir con queso rallado (gouda y manchego). Hornear a 200°C hasta gratinar. Servir la milanesa y bañar con la salsa con queso. Decorar con crema, cilantro, rodajas de chile serrano y aguacate.

Para que las milanesas a la suiza queden espectaculares, elige una buena carne y pide al carnicero que la corte fina. Para potenciar el sabor y que quede más tierna, un truco consiste en marinar la carne con huevo, leche y mostaza potencia el sabor y la hace más tierna; lo ideal es dejarla reposar al menos 30 minutos en la nevera.