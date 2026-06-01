Lagrimitas de pollo: receta andaluza casera crujiente con marinada y todos los trucos

Hay recetas que nunca pasan de moda porque funcionan igual de bien hoy que hace treinta años. Las lagrimitas de pollo son una de ellas. En Andalucía llevan mucho tiempo formando parte de las cartas de bares y restaurantes, especialmente en ciudades como Málaga o Sevilla, donde es habitual encontrarlas como tapa, ración o plato para compartir.

Su nombre no tiene demasiado misterio. Su forma es similar a lágrimas. Las lagrimitas tradicionales se elaboran con pechuga de pollo cortada en tiras, mientras que los nuggets industriales suelen partir de carne procesada y mezclas más complejas.

La diferencia se nota desde el primer bocado. Una buena lagrimita conserva la textura natural de la carne y tiene un sabor mucho más definido, sobre todo cuando ha pasado por una marinada bien hecha.

Ingredientes de las lagrimitas de pollo caseras

En la práctica, hay un par de detalles que marcan una diferencia enorme entre unas lagrimitas corrientes y otras que realmente recuerdan a las que sirven en muchos bares andaluces.

Marinada clásica: limón, pimentón, ajo, orégano y vino blanco

Los ingredientes son sencillos, zumo de limón, pimentón, orégano, vino blanco, ajo, aceite de oliva, sal. El limón y el vino ayudan a que la carne resulte más jugosa, mientras que el ajo y las especias aportan ese aroma tan reconocible que aparece nada más acercar el plato a la mesa.

Cada familia suele tener su pequeño toque personal. Hay quien añade una pizca de pimienta negra recién molida. Otros incorporan algo de comino. Son variaciones perfectamente normales en una receta tan popular y extendida.

Pan rallado vs panko vs solo harina: cuál queda más crujiente

Aquí entran en juego las preferencias personales.

El pan rallado tradicional ofrece una cobertura compacta y uniforme, la que la mayoría identifica con las lagrimitas de toda la vida. El panko genera una textura distinta, más ligera y aireada. Cuando se busca un crujiente especialmente marcado suele ser una apuesta muy eficaz.

También existe la opción de utilizar únicamente harina. En algunos establecimientos andaluces es habitual encontrar versiones con un rebozado muy fino que recuerda a ciertos fritos de pescado. El resultado es menos contundente, pero permite que el sabor de la marinada destaque más.

Cómo hacer lagrimitas de pollo paso a paso

La receta no tiene grandes complicaciones, aunque sí conviene prestar atención a ciertos detalles. Son pequeños gestos que terminan influyendo bastante en el resultado final.

Cómo cortar el pollo en forma de lagrimita

Lo ideal es partir de pechugas enteras y limpias. Después se cortan tiras alargadas siguiendo la dirección natural de la fibra de la carne.

No hace falta obsesionarse con que todas las piezas sean idénticas. De hecho, cuando se preparan en casa suelen aparecer tamaños ligeramente diferentes y eso forma parte de su aspecto casero. Lo único realmente importante es evitar cortes demasiado gruesos que dificulten una cocción uniforme.

Cuánto tiempo marinar el pollo

Treinta minutos permiten que el pollo tome algo de sabor, pero cuando la marinada se prolonga dos o tres horas el cambio resulta evidente. Muchos cocineros prefieren incluso dejarla preparada la noche anterior.

Temperatura del aceite y tiempo de fritura

La fritura es probablemente el momento más delicado de la receta.

El aceite debe estar suficientemente caliente, alrededor de 170-180 °C. Cuando la temperatura es baja, el rebozado absorbe más grasa y pierde parte de la textura crujiente que se busca.

Las lagrimitas suelen necesitar entre tres y cinco minutos. No hay que perseguir un color oscuro; basta con que adquieran un dorado uniforme y apetecible. Una vez fuera de la sartén, unos minutos sobre papel absorbente ayudan a eliminar el exceso de aceite.

Lagrimitas de pollo al horno: la versión más sana

Aunque la receta tradicional se basa en la fritura, el horno ofrece una alternativa bastante interesante para quienes buscan reducir grasas sin renunciar completamente al resultado.

El truco consiste en colocar las piezas sobre papel de horno y pulverizar ligeramente aceite por encima. Con una temperatura cercana a los 200 °C suelen quedar listas en unos veinte minutos.

No alcanzan exactamente el mismo nivel de crujiente que una buena fritura, pero la diferencia es menor de lo que muchas personas imaginan.

Lagrimitas de pollo en freidora de aire

La freidora de aire se ha convertido en una de las opciones favoritas para preparar lagrimitas de pollo en casa. Y tiene sentido.

Permite conseguir un exterior dorado utilizando muy poco aceite y con tiempos bastante rápidos. Normalmente funcionan bien entre 190 y 200 °C durante unos diez o doce minutos.

Un consejo sencillo: no amontonar las piezas. Cuando el aire circula correctamente, el resultado mejora mucho.

Las mejores salsas para acompañar las lagrimitas

Una buena salsa puede cambiar completamente la experiencia.

El alioli sigue siendo uno de los acompañamientos más populares. Su intensidad combina muy bien con el sabor del pollo marinado. También funcionan de maravilla la mayonesa casera, la salsa de yogur o la mezcla de mostaza y miel.

Para quienes disfrutan de sabores más potentes, una salsa picante suave o un mojo rojo pueden aportar un contraste muy interesante. Y si se sirven junto a unas patatas recién hechas o una ensalada sencilla, el plato queda prácticamente resuelto.

Cómo congelar las lagrimitas de pollo crudas o cocinadas

Si están crudas, lo más práctico es congelarlas primero extendidas sobre una bandeja y, una vez endurecidas, guardarlas en bolsas o recipientes. Así se evita que queden pegadas entre sí.

Cuando ya están cocinadas, conviene esperar a que se enfríen por completo antes de congelarlas. Para recuperar la mejor textura posible, el horno o la freidora de aire suelen dar mejores resultados que el microondas.