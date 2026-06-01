Aunque hoy se encuentra en restaurantes japoneses de todo el mundo, el karaage forma parte de la cocina cotidiana en Japón desde hace décadas. Es habitual verlo en izakayas, las tradicionales tabernas japonesas donde se comparte comida junto a cerveza o sake, pero también aparece en bentos, supermercados y puestos de comida preparada.

La diferencia principal respecto al pollo frito occidental está en la técnica. El pollo se marina antes de cocinarse, normalmente con salsa de soja, jengibre y ajo. Después se reboza con fécula en lugar de harina y se fríe mediante un proceso de doble fritura que transforma por completo la textura final.

¡No te arrepentirás de probar este pollo frito japonés o karaage! Queda muy crujiente y lleva un ingrediente para rebozar que te sorprenderá. En otro artículo hicimos pechugas de pollo con champiñones, hoy pollo frito japonés.

El ingrediente que hace diferente al karaage

El karaage no tiene nada que ver con el pollo frito típico tipo americano, en Japón para prepararlo suelen usar soja, mirin (vino de arroz dulce) y almidón o harina de patata (o los copos de patatas del puré tradicionales) que es el ingrediente que sin duda logra la diferencia. El resultado es que la carne del interior queda jugosa mientras que el exterior queda crujiente. La sensación al comerlo es bastante especial al mezclarse sabores.

El antecedente de la receta de karaage surgió en el período Edo de la historia del Japón (1603-1868). En aquel momento distintas recetas chinas se popularizaron y fueron precisamente esas recetas las que inspiraron la creación de platos desmenuzados, rebozados y posteriormente fritos. Sin embargo el karaage tal como se elabora en la actualidad en Japón no tiene más de 40 años.

Receta de pollo frito japonés o karaage

Ingredientes

500 g de carne de pollo deshuesada

80 g de puré de patatas en polvo

Sal marina

Aceite de oliva sabor suave

Limón

Condimentos:

1 cucharada de jengibre rallado

8 dientes de ajo

1 cucharada de salsa de soja

Una cucharada de sake (o de jerez seco)

Una cucharadita de aceite de sésamo (o de aceite de oliva suave=

½ cucharadita de azúcar

Preparación

Secamos el pollo con un papel de cocina y lo troceamos en porciones que no sean demasiado pequeñas. Sazonar con sal y pimienta negra. Prepara una bolsa tipo Zip e introducir el pollo. Añadir jengibre rallado a la bolsa y los ajos picados, agrega el resto de los condimentos a la bolsa, cerrar y frotar el pollo. Cubrir con film de plástico y dejar reposar una hora. Combinar los copos de patata con la harina de maíz. Añadir a una sartén 80 ml de aceite de oliva a fuego medio para que se vaya calentando. Prepara un plato con papel de cocina, saca los trozos de pollo de la bolsa y rebozar con la mezcla de harinas. Escurre y a la sartén, fríe hasta que estén dorados. Deja reposar en el plato con papel de cocina.

El truco de la doble fritura: el secreto del karaage perfecto

Si hay un detalle que distingue al auténtico karaage japonés es la doble fritura. No se trata de una moda ni de una complicación innecesaria. Es una técnica utilizada desde hace años en numerosas cocinas japonesas porque permite controlar por separado la cocción interior y el acabado exterior.

Primera fritura a 145-160°C: cocinar por dentro

La primera inmersión en aceite se realiza a una temperatura relativamente baja, generalmente entre 145 y 160°C. En esta fase el objetivo no es conseguir color ni textura crujiente.

El calor penetra lentamente en los trozos de pollo y cocina la carne de forma uniforme. La cobertura apenas se dora y puede parecer que todavía le falta cocción, pero precisamente ahí está la clave. Sacar el pollo antes de que se oscurezca evita que la carne termine seca después de la segunda fritura.

Tras esta primera cocción conviene dejar reposar las piezas unos minutos. Durante ese descanso el calor residual continúa distribuyéndose por el interior.

Segunda fritura a 175-180°C: conseguir el crujiente

La segunda fritura es mucho más rápida y se realiza a una temperatura más alta, normalmente entre 175 y 180°C.

Aquí ocurre la magia. La humedad superficial se evapora rápidamente, la cobertura adquiere un tono dorado y aparece ese crujiente característico que convierte al karaage en algo diferente de cualquier otro pollo frito.

El resultado es una corteza ligera, irregular y quebradiza que conserva la jugosidad interior. Cuando se prepara correctamente, el exterior permanece crujiente incluso varios minutos después de salir del aceite.

Fécula de patata vs maicena: cuál usar para el karaage

Uno de los debates más habituales gira en torno al rebozado. Aunque algunas recetas utilizan maicena, la opción tradicional japonesa suele ser la fécula de patata.

La diferencia se aprecia claramente en la textura. La fécula de patata genera una superficie más rugosa y aireada, con un crujiente muy característico que muchos cocineros consideran indispensable para un karaage auténtico.

La maicena también funciona y ofrece buenos resultados, especialmente si es el ingrediente más accesible. Produce una cobertura algo más fina y uniforme, menos irregular que la obtenida con fécula de patata.

Algunas recetas modernas incluso combinan ambas para equilibrar textura y estabilidad. No existe una única fórmula universal, pero si se busca reproducir el estilo más tradicional de las izakayas japonesas, la fécula de patata suele ser la primera elección.

Cuánto tiempo marinar el pollo karaage: el error más común

La marinada aporta gran parte del sabor del karaage. Salsa de soja, ajo y jengibre son los ingredientes más habituales, aunque existen numerosas variaciones regionales y familiares.

El error más frecuente consiste en pensar que cuanto más tiempo permanezca el pollo en la marinada, mejor será el resultado. No siempre ocurre así.

Para la mayoría de recetas, entre 30 minutos y 2 horas suele ser suficiente para que los sabores penetren en la carne. Cuando se prolonga excesivamente el tiempo de marinado, especialmente con ingredientes salados como la salsa de soja, la textura puede verse afectada y el equilibrio final perder precisión.

Los muslos de pollo deshuesados son la parte más utilizada porque soportan muy bien la fritura y mantienen la jugosidad incluso después de alcanzar temperaturas elevadas.

Con qué acompañar el karaage japonés

En Japón el karaage rara vez se sirve completamente solo. Lo más habitual es acompañarlo con una rodaja de limón para aportar frescura y contraste.

También suele aparecer junto a col blanca finamente cortada, arroz blanco japonés o una ensalada ligera. En los izakayas es frecuente compartir varios platos pequeños, por lo que el karaage puede convivir en la mesa con edamame, encurtidos japoneses o tortillas tamagoyaki.

Si se busca una comida completa, una combinación clásica consiste en servir el pollo recién frito con arroz al vapor y una sopa miso. Es sencilla, equilibrada y muy popular en los hogares japoneses.

Karaage en freidora de aire: cómo adaptarlo sin aceite

La popularidad de las freidoras de aire ha llevado a muchos aficionados a adaptar el karaage tradicional. Aunque el resultado no es exactamente igual al obtenido mediante fritura profunda, puede acercarse bastante si se siguen algunos ajustes.

La mayoría de preparaciones funcionan bien cocinando el pollo alrededor de 190-200°C durante unos 12 a 15 minutos, dando la vuelta a las piezas a mitad de cocción. El tiempo exacto puede variar según el tamaño de los trozos y el modelo de freidora.

La textura final suele ser algo menos intensa que la de la doble fritura tradicional, pero sigue ofreciendo un exterior agradablemente crujiente y una carne jugosa. Para quienes buscan reducir la cantidad de aceite utilizada, es una alternativa práctica que conserva buena parte de la esencia del karaage.