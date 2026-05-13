Recetas de alitas de pollo: ideas jugosas, crujientes y llenas de sabor
Las alitas de pollo tienen algo especial. Son de esos platos que funcionan casi siempre. Para una cena informal, para ver fútbol, para una comida de fin de semana o simplemente porque apetece algo sabroso y sin demasiadas complicaciones. Y además admiten mil versiones.
Picantes, dulces, crujientes, al horno, en freidora de aire, con marinados intensos o con glaseados pegajosos que obligan a chuparse los dedos. Si se hacen bien, son una maravilla. Aquí van varias ideas reales para preparar alitas de pollo con resultados que sí apetecen repetir.
Alitas de pollo crujientes al horno estilo clásico
Si piensas que para conseguir piel crujiente hace falta freír, no siempre.
Con buena técnica, el horno hace un trabajo estupendo.
Tiempo de preparación: 50 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 780 calorías totales aproximadas (195 kcal por ración)
Tipo de cocina: internacional
Tipo de comida: plato principal / aperitivo
Ingredientes
Preparación
- Seca muy bien las alitas con papel de cocina. Esto importa muchísimo. Si tienen humedad, no quedarán crujientes.
- Mézclalas con especias y la levadura química. Colócalas sobre rejilla y hornéalas a 220 °C durante 40–45 minutos, dándoles la vuelta a mitad de cocción.
- Quedan doradas, con piel crujiente y bastante jugosas dentro.
Alitas buffalo picantes
Aquí hablamos de un clásico absoluto. Potentes, sabrosas, adictivas.
Tiempo de preparación: 45 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 920 calorías totales aproximadas
Tipo de cocina: estadounidense
Tipo de comida: aperitivo / cena informal
Ingredientes
- 1 kg de alitas
- 80 g de mantequilla
- 100 ml de salsa picante
- ajo en polvo
- sal
Preparación
- Hornea o fríe las alitas primero.
- Mientras tanto, derrite la mantequilla y mezcla con salsa picante.
- Cuando las alitas estén listas, pásalas directamente por esa salsa. Ese brillo anaranjado tan típico no falla.
- Si quieres experiencia completa, acompaña con bastones de apio y salsa de queso azul.
Alitas de pollo con miel y mostaza
Si prefieres un punto más suave y caramelizado, esta combinación funciona increíblemente bien.
Tiempo de preparación: 55 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 980 calorías totales
Tipo de cocina: fusión
Tipo de comida: plato principal
Ingredientes
- 1 kg de alitas
- 3 cucharadas de miel
- 2 cucharadas de mostaza Dijon
- 1 cucharada de salsa de soja
- pimienta
- ajo picado
Preparación
- Mezcla todos los ingredientes del glaseado.
- Marina las alitas al menos 30 minutos.
- Luego hornéalas hasta que estén bien doradas.
- La miel crea esa capa brillante ligeramente pegajosa que queda espectacular.
- Ojo con el horno: la miel puede quemarse rápido.
Alitas en freidora de aire
Aquí entra la opción favorita de mucha gente en 2026. Porque quedan muy bien y ensucias poco.
Tiempo de preparación: 30 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional: unas 690 calorías totales
Tipo de cocina: moderna
Tipo de comida: cena rápida / snack
Ingredientes
- 1 kg de alitas
- aceite en spray
- sal
- pimienta
- paprika
- ajo en polvo
Preparación
- Seca las alitas.
- Condiméntalas bien.
- Pulveriza apenas un poco de aceite.
- Cocina en freidora de aire a 200 °C durante unos 22–25 minutos, moviéndolas a mitad del proceso.
- El resultado sorprende bastante, crujientes fuera, tiernas dentro.
Trucos para que las alitas salgan realmente bien
- La humedad es enemiga del crujiente, no amontones las piezas. Si quedan pegadas, se cuecen en lugar de dorarse.
- Usa rejilla, especialmente al horno. Permite circulación de aire.
- Marina con tiempo, las versiones con salsa mejoran muchísimo con reposo.
- Controla azúcares, miel, barbacoa o glaseados se queman fácil.