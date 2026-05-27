Recetas fáciles

Ajoblanco con Thermomix: receta fácil, rápida y cremosa paso a paso

Ajoblanco
Receta de ajoblanco.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende a hacer ajoblanco con Thermomix en menos de 5 minutos: ingredientes, proporciones, velocidades y trucos para conseguir la textura cremosa perfecta.

Ajoblanco malagueño

Recetas de ajoblanco

Ajoblanco con chufas

El ajoblanco con Thermomix tiene una ventaja clarísima frente al método tradicional con batidora convencional: la emulsión sale mucho más fina, rápida y estable. Y se nota. Mucho. Si alguna vez has intentado hacer ajoblanco a mano y te ha quedado algo granuloso o con el aceite mal integrado, aquí está la diferencia.

Con Thermomix en apenas un par de minutos consigues esa textura cremosa, sedosa y homogénea que buscas en una buena receta andaluza. No sustituye la esencia del plato, claro. Simplemente facilita muchísimo el proceso.

Ingredientes del ajoblanco con Thermomix

Proporciones para 4 personas

Para una receta clásica:

  • 200 g de almendras crudas peladas
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de miga de pan blanco (preferiblemente del día anterior)
  • 80–100 ml de aceite de oliva virgen extra
  • 30 ml de vinagre de Jerez o vinagre suave
  • 700–800 ml de agua fría
  • sal al gusto

    • Opcional para servir:

    • uvas blancas
    • melón
    • jamón
    • almendra laminada

    Es una receta sencilla de ingredientes, pero bastante sensible a proporciones.Ajoblanco

    Almendras crudas o tostadas: cuál funciona mejor en Thermomix

    • Para el ajoblanco clásico, mejor almendras crudas peladas.
    • Las tostadas cambian demasiado el sabor y oscurecen el resultado. Puede gustarte, claro, pero ya no sería el perfil tradicional andaluz más reconocible.
    • Con Thermomix, además, las crudas se trituran perfectamente.

    Cómo hacer ajoblanco con Thermomix paso a paso

    Primero, hidrata el pan unos minutos con un poco de agua.

    Escúrrelo ligeramente.

    Velocidades y tiempos exactos

    Tritura:

    1. 1 minuto a velocidad progresiva 5–10
    2. Baja restos con espátula.

    Después:

    1. 1 minuto más a velocidad 10
    2. Aquí ya debería verse una crema bastante uniforme.

    Cómo añadir el aceite en hilo como una mayonesa

    Este paso mejora muchísimo la textura.

    Programa: velocidad 5, sin tiempo fijo

    Ve añadiendo el aceite poco a poco sobre la tapa, dejando que entre gradualmente.

    Exactamente como harías con una mayonesaCuando lo tengas integrado, añade el resto del agua.

    Mezcla 20 segundos a velocidad 5

    Cómo conseguir textura más fina: el colador

    Si quieres acabado restaurante, cuélalo. Sí, incluso con Thermomix.

    No siempre hace falta, pero si buscas textura ultra sedosa, pasar el ajoblanco por colador fino o chino marca diferencia.

    Trucos para que el ajoblanco con Thermomix quede perfecto

    Hay detalles pequeños que cambian el resultado bastante.

    • Agua muy fría.
      Importantísimo. El ajoblanco gana muchísimo servido bien frío.
    • Controla el ajo.
      Dos dientes suelen bastar. Más puede arrasar el resto.
    • No te pases con el vinagre.
      Debe refrescar, no dominar.
    • Aceite bueno.
      Si el aceite es mediocre, se nota enseguida.
    • Textura ajustable.
      Más agua = más ligero. Menos = más cremoso.

    Y una cosa práctica: prueba antes de enfriar.

    Con qué acompañar el ajoblanco: guarniciones clásicas y originales

    La versión más tradicional probablemente sea con uvas blancas. Ese contraste dulce funciona de maravilla.

    Pero si hablamos de receta de siempre, uvas y punto.

    Diferencia entre el ajoblanco con Thermomix y el ajoblanco tradicional

    El sabor puede ser prácticamente idéntico si usas buenos ingredientes.

    La diferencia real está en textura y comodidad.

    El método tradicional con mortero o incluso batidora convencional puede dejar un punto más rústico, algo menos fino. También exige más paciencia.

    La Thermomix simplifica muchísimo la emulsión, consistencia más estable y menos esfuerzo.

    Ajoblanco sin Thermomix: cómo hacerlo con batidora convencional

    Solo necesitas buena batidora de vaso o brazo potente.

    El proceso es parecido:

    1. Tritura almendras, ajo y pan con parte del agua.
    2. Añade aceite poco a poco mientras sigues batiendo.
    3. Incorpora vinagre y agua restante.
    4. Ajusta sal.
    5. Cuela si quieres acabado fino.

    El único inconveniente real es que a veces cuesta más conseguir esa textura completamente homogénea.

    Al final, el buen ajoblanco depende bastante más del equilibrio entre ingredientes que del aparato que uses.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 10–15 minutos + enfriado
    Porciones: 4 personas
    Información nutricional aproximada: 1.600–2.000 kcal totales (400–500 kcal por ración)
    Tipo de cocina: Cocina tradicional andaluza
    Tipo de comida: Entrante / sopa fría

    Temas

    Recetas más leídas

    Recetas de temporada

    Listados de recetas

    ¿Cómo hacer?

    Recetas top

    Nutrición

    Lo último en Recetas de cocina

    Recetas más leídas