Ajoblanco con Thermomix: receta fácil, rápida y cremosa paso a paso
Aprende a hacer ajoblanco con Thermomix en menos de 5 minutos: ingredientes, proporciones, velocidades y trucos para conseguir la textura cremosa perfecta.
Ajoblanco malagueño
Recetas de ajoblanco
Ajoblanco con chufas
El ajoblanco con Thermomix tiene una ventaja clarísima frente al método tradicional con batidora convencional: la emulsión sale mucho más fina, rápida y estable. Y se nota. Mucho. Si alguna vez has intentado hacer ajoblanco a mano y te ha quedado algo granuloso o con el aceite mal integrado, aquí está la diferencia.
Con Thermomix en apenas un par de minutos consigues esa textura cremosa, sedosa y homogénea que buscas en una buena receta andaluza. No sustituye la esencia del plato, claro. Simplemente facilita muchísimo el proceso.
Ingredientes del ajoblanco con Thermomix
Proporciones para 4 personas
Para una receta clásica:
Opcional para servir:
- uvas blancas
- melón
- jamón
- almendra laminada
Es una receta sencilla de ingredientes, pero bastante sensible a proporciones.
Almendras crudas o tostadas: cuál funciona mejor en Thermomix
- Para el ajoblanco clásico, mejor almendras crudas peladas.
- Las tostadas cambian demasiado el sabor y oscurecen el resultado. Puede gustarte, claro, pero ya no sería el perfil tradicional andaluz más reconocible.
- Con Thermomix, además, las crudas se trituran perfectamente.
Cómo hacer ajoblanco con Thermomix paso a paso
Primero, hidrata el pan unos minutos con un poco de agua.
Escúrrelo ligeramente.
Velocidades y tiempos exactos
Tritura:
- 1 minuto a velocidad progresiva 5–10
- Baja restos con espátula.
Después:
- 1 minuto más a velocidad 10
- Aquí ya debería verse una crema bastante uniforme.
Cómo añadir el aceite en hilo como una mayonesa
Este paso mejora muchísimo la textura.
Programa: velocidad 5, sin tiempo fijo
Ve añadiendo el aceite poco a poco sobre la tapa, dejando que entre gradualmente.
Exactamente como harías con una mayonesa. Cuando lo tengas integrado, añade el resto del agua.
Mezcla 20 segundos a velocidad 5
Cómo conseguir textura más fina: el colador
Si quieres acabado restaurante, cuélalo. Sí, incluso con Thermomix.
No siempre hace falta, pero si buscas textura ultra sedosa, pasar el ajoblanco por colador fino o chino marca diferencia.
Trucos para que el ajoblanco con Thermomix quede perfecto
Hay detalles pequeños que cambian el resultado bastante.
- Agua muy fría.
Importantísimo. El ajoblanco gana muchísimo servido bien frío.
- Controla el ajo.
Dos dientes suelen bastar. Más puede arrasar el resto.
- No te pases con el vinagre.
Debe refrescar, no dominar.
- Aceite bueno.
Si el aceite es mediocre, se nota enseguida.
- Textura ajustable.
Más agua = más ligero. Menos = más cremoso.
Y una cosa práctica: prueba antes de enfriar.
Con qué acompañar el ajoblanco: guarniciones clásicas y originales
La versión más tradicional probablemente sea con uvas blancas. Ese contraste dulce funciona de maravilla.
Pero si hablamos de receta de siempre, uvas y punto.
Diferencia entre el ajoblanco con Thermomix y el ajoblanco tradicional
El sabor puede ser prácticamente idéntico si usas buenos ingredientes.
La diferencia real está en textura y comodidad.
El método tradicional con mortero o incluso batidora convencional puede dejar un punto más rústico, algo menos fino. También exige más paciencia.
La Thermomix simplifica muchísimo la emulsión, consistencia más estable y menos esfuerzo.
Ajoblanco sin Thermomix: cómo hacerlo con batidora convencional
Solo necesitas buena batidora de vaso o brazo potente.
El proceso es parecido:
- Tritura almendras, ajo y pan con parte del agua.
- Añade aceite poco a poco mientras sigues batiendo.
- Incorpora vinagre y agua restante.
- Ajusta sal.
- Cuela si quieres acabado fino.
El único inconveniente real es que a veces cuesta más conseguir esa textura completamente homogénea.
Al final, el buen ajoblanco depende bastante más del equilibrio entre ingredientes que del aparato que uses.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10–15 minutos + enfriado
Porciones: 4 personas
Información nutricional aproximada: 1.600–2.000 kcal totales (400–500 kcal por ración)
Tipo de cocina: Cocina tradicional andaluza
Tipo de comida: Entrante / sopa fría