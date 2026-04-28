Ajo blanco: la receta original malagueña con almendras y uvas

El ajo blanco es un plato de cucharada tradicional y refrescante. Este tipo de recetas tienen cierto paralelismo con el clásico gazpacho. En este caso no será el tomate el que dé color y sabor al plato, serán unas almendras las que aportarán ese sabor dulce muy especial y tono pálido. Para complementar las almendras y recibir la dosis de intensidad que les dará nombre incorporaremos unos ajos. Los amantes de este ingrediente estarán de enhorabuena disfrutando de una combinación de sabores que puede ser perfecta como entrante o primero, ligero y delicioso. Toma nota de cómo preparar el auténtico ajo blanco de forma fácil y rápida.

El ajoblanco es uno de esos platos que sorprenden. A primera vista parece sencillo, casi demasiado. Pero en cuanto lo pruebas bien frío, con ese contraste entre las almendras, el ajo y las uvas, entiendes por qué sigue tan presente en la cocina del sur. Si estás buscando una buena ajo blanco receta, de las de verdad, esta versión no falla.

Se considera una de las sopas frías más antiguas de Andalucía, incluso anterior al gazpacho tal y como lo conocemos hoy. El ajo blanco malagueño es probablemente el más conocido, y tiene sentido: en Málaga se cuida bastante la receta tradicional.

Qué es exactamente el ajoblanco

No deja de ser una sopa fria almendras, pero con matices. No es solo triturar ingredientes y listo. El equilibrio entre el ajo, el pan, el aceite y el vinagre es lo que marca la diferencia.

Tiene una textura cremosa, pero ligera. Y un sabor que, bien ajustado, resulta suave, con ese punto fresco que entra solo en verano.

Si te interesa una receta ajo blanco andaluz auténtica, hay que respetar ciertos básicos. Luego ya puedes ajustar a tu gusto.

Ajo blanco ingredientes

200 g de almendras crudas peladas

1 diente de ajo (mejor empezar con poco)

100 g de pan del día anterior

100 ml de aceite de oliva virgen extra

2 cucharadas de vinagre (al gusto)

Sal

Agua fría

Uvas blancas (para servir)

Cómo hacer ajo blanco paso a paso

Si te preguntas como hacer ajo blanco sin complicarte, aquí tienes un proceso claro. Es un ajo blanco paso a paso bastante directo, pero con detalles que importan.

Remojar el pan. Empieza poniendo el pan en remojo con un poco de agua. Que se ablande bien. Esto ayudará a conseguir esa textura cremosa sin necesidad de añadir más grasa. Triturar la base. En un vaso de batidora, añade las almendras, el ajo y el pan escurrido. Tritura hasta obtener una pasta lo más fina posible. Emulsionar con el aceite. Este paso es clave. Añade el aceite de oliva poco a poco mientras sigues triturando. Igual que harías con una mayonesa.

Esto ayuda a que la mezcla emulsione y gane esa textura suave y homogénea. Ajustar con agua, vinagre y sal. Añade agua fría hasta conseguir la consistencia que te guste. Más espesa o más ligera, eso ya depende de ti.

Después incorpora el vinagre y la sal. Enfriar. Guarda el ajoblanco en la nevera al menos una hora. Bien frío gana mucho. Servir con uvas. Sirve en cuencos o vasos y añade uvas peladas y sin semillas. Ese contraste dulce es parte esencial del ajo blanco malagueño.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos + 1 hora de reposo

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 250-300 kcal por ración

Tipo de cocina: Andaluza

Tipo de comida: Entrante / Sopa fría

Trucos que cambian el resultado

Aquí es donde un ajo blanco facil pasa a ser un plato redondo.

Las almendras , por ejemplo. Si son de buena calidad, lo notarás mucho. Incluso puedes escaldarlas tú mismo para asegurarte de que estén perfectas.

, por ejemplo. Si son de buena calidad, lo notarás mucho. Incluso puedes escaldarlas tú mismo para asegurarte de que estén perfectas. El ajo es otro punto delicado. Es fácil pasarse. Empieza con poco y ajusta después. Un ajoblanco demasiado fuerte pierde ese equilibrio que lo hace especial.

Es fácil pasarse. Empieza con poco y ajusta después. Un ajoblanco demasiado fuerte pierde ese equilibrio que lo hace especial. Y el aceite… mejor si es suave. Un aceite muy intenso puede dominar el sabor.

El ajoblanco tiene algo que engancha. Es sencillo, refrescante y bastante nutritivo. Además, encaja muy bien con el clima del sur. No es casualidad que se consuma tanto en verano. Es ligero, hidrata y no resulta pesado.