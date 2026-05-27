Pollo en salsa de almendras: receta tradicional de la abuela paso a paso

El pollo en salsa de almendras es uno de esos platos clásicos de la cocina casera española que huelen a domingo, a pan para mojar y a recetas heredadas que no necesitan reinventarse demasiado. Cremoso, sabroso y con ese punto reconfortante que tienen los guisos bien hechos.

Y conviene aclararlo porque mucha gente lo busca con dudas: no tiene nada que ver con el pollo con almendras de estilo chino. Aquí hablamos de una receta tradicional española, con sofrito, majado y una salsa espesa donde el pan frito y las almendras tienen todo el protagonismo.

Ingredientes del pollo en salsa de almendras

Para 4 personas:

1 kg de pollo troceado

80 g de almendras crudas

2 rebanadas de pan del día anterior

1 cebolla grande

3 dientes de ajo

150 ml de vino blanco

500 ml de caldo de pollo

Aceite de oliva virgen extra

sal

Pimienta negra

Una hoja de laurel

Perejil fresco (opcional)

Qué partes del pollo usar: muslos, contramuslos o pollo entero

Aquí hay gustos. Si buscas jugosidad real, muslos y contramuslos funcionan mejor. Aguantan muy bien la cocción y quedan tiernos sin secarse.

El pollo entero troceado también es totalmente tradicional, aunque la pechuga puede quedar algo más seca si te pasas con el tiempo.

Almendras crudas o tostadas: cuál funciona mejor

Lo más clásico son almendras crudas, porque las vas a freír ligeramente y controlas mejor el sabor.

Las tostadas pueden servir si no tienes otra cosa, pero el resultado cambia. Su sabor es más intenso y algo menos delicado.

Para una versión tradicional, mejor crudas.

Cómo hacer pollo en salsa de almendras paso a paso

No tiene complicación técnica, pero sí necesita cariño.

Cómo dorar el pollo correctamente

Salpimenta el pollo. En una cazuela amplia con buen chorro de aceite, dóralo bien por tandas. Este paso no es decorativo. Aquí nace buena parte del sabor. No lo cuezas, tiene que coger color de verdad. Cuando esté dorado, retíralo. En ese mismo aceite, fríe las almendras hasta que tomen tono dorado, sin quemarlas. Retira. Haz lo mismo con las rebanadas de pan. Reserva todo.

Cómo hacer la salsa de almendras: el majado de pan y almendras

En el mismo fondo, sofríe cebolla picada y ajos lentamente. Sin prisas. Cuando estén blanditos y dorados, añade el vino blanco y deja evaporar.

Mientras tanto, prepara el majado.

Machaca en mortero:

Almendras fritas

Pan frito

Un poco de ajo

Perejil si te gusta

Debe quedar una pasta espesa, no una crema líquida.

Añade el pollo otra vez a la cazuela, incorpora el majado y cubre con caldo caliente. Rectifica el punto de sal final.

Tiempo de cocción y punto final

Cocina a fuego medio unos 30–40 minutos, dependiendo del tamaño del pollo. La salsa irá espesando sola. Si queda demasiado densa, añade un poco más de caldo. El punto bueno es cuando el pollo está muy tierno y la salsa tiene cuerpo para pedir pan.

El secreto de la salsa de almendras tradicional: pan frito y majado

Mucha gente intenta simplificar esta receta triturándolo todo con batidora. Se puede, pero no es exactamente lo mismo.

El método tradicional del majado con pan frito y almendras da una textura distinta. Más rústica y más auténtica. La salsa no queda industrialmente lisa, sino con personalidad.

Con qué acompañar el pollo en salsa de almendras

Varias opciones encajan perfectamente.

Las más clásicas: patatas fritas, arroz blanco, puré de patata, pan rústico (obligatorio casi).

Si quieres algo más ligero, unas verduras salteadas pueden funcionar.

Pollo en salsa de almendras en olla exprés: cómo reducir el tiempo

Haz exactamente el mismo proceso inicial que hemos visto. Luego cierra la olla exprés con menos caldo (unos 300 ml bastan).

Tiempo orientativo: 15–18 minutos desde que sube presión.

Después de liberar vapor, comprueba la salsa. Si necesitas espesar un poco más, deja hervir destapado unos minutos.

Se puede preparar el día anterior: por qué está mejor de un día para otro

Aquí pasa como con muchos guisos buenos. Al día siguiente tiene más encanto, porque la salsa se asienta, el pollo absorbe sabor y todo se integra mucho más.

Solo recalienta a fuego suave, añadiendo un chorrito de caldo si la salsa ha espesado demasiado.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada: 2.800–3.200 kcal totales (700–800 kcal por ración)

Tipo de cocina: Cocina tradicional española

Tipo de comida: Plato principal