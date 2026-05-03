Pollo en salsa de la abuela receta tradicional casera con salsa deliciosa

Hay recetas que no necesitan presentación. Este pollo en salsa de la abuela es una de ellas. De las de pan y moja. De las que huelen a cocina lenta, a domingo, a casa.

No tiene misterio raro ni ingredientes imposibles. Todo lo contrario. Es cocina de siempre, bien hecha, con tiempo y con cariño. Y eso se nota en el resultado.

Ingredientes básicos

Para unas 4 personas:

1 pollo troceado (o muslos/contramuslos)

1 cebolla grande

2 dientes de ajo

1 pimiento verde

2 tomates maduros (o triturado natural)

1 zanahoria

1 hoja de laurel

1 vaso de vino blanco

Caldo de pollo o agua

Aceite de oliva

Sal y pimienta

Opcional: un poco de pimentón dulce

Preparación paso a paso

Empieza salpimentando el pollo. Sin miedo. Luego, en una cazuela amplia, añade un buen chorro de aceite de oliva y dora el pollo a fuego medio-alto. No hace falta cocinarlo del todo en este punto. Solo que coja color por fuera. Ese dorado es clave para el sabor final. Cuando esté listo, lo retiras y lo reservas. En la misma cazuela, aquí está parte del truco, aprovechas el fondo. Añades la cebolla picada, el ajo y el pimiento. Fuego medio. Sin prisas. Deja que se poche bien. Que la cebolla se vuelva transparente, casi dorada. Esto puede tardar 10-15 minutos, pero merece la pena. Después entra el tomate. Si usas natural, mejor rallado o triturado. Cocínalo hasta que pierda el exceso de agua. Aquí puedes añadir una pizca de azúcar si está ácido, aunque no siempre hace falta. En ese punto, incorpora la zanahoria en rodajas y el pimentón (si decides usarlo). Remueve rápido para que no se queme. Ahora vuelve el pollo a la cazuela. Todo junto otra vez. Pon a punto de sal. Añade el vaso de vino blanco. Sube un poco el fuego y deja que evapore el alcohol un par de minutos. Lo notarás por el olor. Luego cubre con caldo (sin pasarte, que no quede como sopa) y añade la hoja de laurel.

Aquí viene la parte importante: bajar el fuego y dejar cocinar.

Cocción lenta, sabor real

Deja el guiso a fuego medio-bajo entre 30 y 40 minutos. Sin prisas. El pollo se va haciendo poco a poco y la salsa se va ligando sola. Remueve de vez en cuando. Prueba la sal. Ajusta si hace falta. Si te gusta una salsa más fina, puedes triturar parte de las verduras. Hay quien lo hace todo, hay quien lo deja tal cual. Cuestión de gustos. Lo que sí es casi obligatorio… es tener pan cerca.

Cómo servirlo

Este plato pide acompañamiento sencillo:

Patatas fritas o cocidas.

Arroz blanco.

O directamente pan, mucho pan.

No necesita más.

Al día siguiente está incluso mejor. La salsa se asienta, los sabores se integran más. Es uno de esos platos que ganan con el reposo.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocción: 35-40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional aproximada (por ración): 420-500 kcal

Tipo de cocina: Tradicional española

Tipo de comida: Plato principal

Consejos que marcan la diferencia

Hay pequeños detalles que cambian bastante el resultado.

Por ejemplo, no saltarse el dorado del pollo . Parece una tontería, pero aporta muchísimo sabor.

. Parece una tontería, pero aporta muchísimo sabor. Otro: no tener prisa con el sofrito. Si la cebolla no está bien hecha, la salsa no tendrá la misma profundidad.

Y uno más. El caldo. Si usas caldo casero, mejor. Si no, agua y listo. El propio pollo ya aporta bastante.

No hay una única forma correcta. Lo importante es que la base esté bien hecha.