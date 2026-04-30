Carrilleras en Thermomix: receta melosa con salsa de vino tinto

Las carrilleras en Thermomix tienen algo especial. No es solo la facilidad, es el resultado. Esa carne que queda tan tierna que casi se deshace al tocarla, con una salsa espesa, oscura, intensa… muy de cuchara lenta, aunque aquí el proceso sea bastante más cómodo.

Si nunca las has hecho, sorprenden. Mucho. Porque con pocos pasos consigues un plato que parece de restaurante.

Ingredientes

800 g de carrilleras de cerdo (o ternera, si prefieres)

1 cebolla grande

2 zanahorias

2 dientes de ajo

60 ml de aceite de oliva

200 ml de vino tinto

300 ml de caldo de carne

1 hoja de laurel

Sal y pimienta

1 cucharadita de harina (opcional, para espesar)

Preparación

En primer lugar, limpia bien las carrilleras. Quita el exceso de grasa si lo hay y sécalas con papel. Luego, salpimienta. Aquí viene un punto importante: sellarlas. Aunque uses Thermomix, este paso merece la pena hacerlo en sartén. Dos o tres minutos por cada lado, a fuego fuerte, hasta que cojan color. Ese dorado luego se nota en la salsa. Mientras tanto, en el vaso de la Thermomix añade la cebolla, el ajo y las zanahorias. Tritura 5 segundos a velocidad 5. Nada muy fino, mejor que tenga algo de textura. Añade el aceite y sofríe 10 minutos a 120º, velocidad 1. Sin prisa. Que se poche bien. Cuando esté listo, incorpora el vino tinto. Programa 5 minutos, 120º, velocidad 1, sin cubilete. Así evapora el alcohol y se queda el sabor. Después, añade el caldo, el laurel y las carrilleras selladas. Programa 40 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara. A mitad de cocción, puedes abrir y comprobar cómo va. Si ves que la salsa está muy líquida al final, tienes dos opciones: dejar unos minutos más sin cubilete o añadir una cucharadita de harina disuelta en agua y cocinar unos minutos extra.

El truco de la textura melosa

Las carrilleras necesitan tiempo. No es una carne para ir con prisas. Aunque la Thermomix acelere bastante el proceso, el secreto sigue siendo el mismo: cocción lenta y constante.

No es una carne para ir con prisas. Aunque la Thermomix acelere bastante el proceso, el secreto sigue siendo el mismo: cocción lenta y constante. Si al pincharlas notas que aún están firmes , dales 10 minutos más. No pasa nada. De hecho, suelen mejorar.

, dales 10 minutos más. No pasa nada. De hecho, suelen mejorar. La salsa también juega su papel. Tiene que quedar densa, pero no pesada. Lo ideal es que nappe la cuchara, que se agarre ligeramente.

Tiene que quedar densa, pero no pesada. Lo ideal es que nappe la cuchara, que se agarre ligeramente. Un detalle que marca diferencia: triturar la salsa al final. Puedes sacar la carne, triturar todo 30 segundos a velocidad progresiva 5-10 y luego volver a meter las carrilleras. Queda mucho más fina.

Qué vino usar (y por qué importa)

No hace falta un vino caro, pero sí uno que te beberías. Esto es clave. Si el vino es malo, la salsa lo será también.

Un tinto joven o crianza funciona bien. Nada demasiado ácido ni demasiado dulce. Algo equilibrado.

Y sí, el alcohol se evapora. Lo que queda es el sabor.

Consejos rápidos

No llenes demasiado el vaso . Las carrilleras necesitan espacio para cocinarse bien.

. Las carrilleras necesitan espacio para cocinarse bien. Controla la sal al final. El caldo y el vino ya aportan bastante.

Y déjalas reposar unos minutos antes de servir . Parece una tontería, pero la salsa se asienta mejor.

. Parece una tontería, pero la salsa se asienta mejor. Curiosamente, están aún más buenas al día siguiente . La salsa se intensifica y la carne se vuelve todavía más melosa.

. La salsa se intensifica y la carne se vuelve todavía más melosa. Así que si te sobra, mejor. O incluso puedes hacerlas con antelación.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 70 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 520 kcal por ración

Tipo de cocina: española, tradicional

Tipo de comida: plato principal