Carrilleras de ternera receta tradicional: melosas en salsa de vino tinto

Hay platos que no necesitan presentaciones porque hablan por sí solos. Las carrilleras de ternera son uno de ellos: un guiso de los de antes, que pide fuego lento, paciencia y pan al lado para no dejar ni rastro de salsa en el plato. Es cocina de cariño, de domingos en familia y de sabores que se quedan grabados en la memoria.

Ingredientes (4 comensales)

1 kg de carrilleras de ternera (unas 8 piezas).

2 cebollas grandes.

2 zanahorias.

1 puerro.

1 rama de apio.

2 dientes de ajo.

1 hoja de laurel.

500 ml de vino tinto.

500 ml de caldo de carne.

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.

1 cucharada de harina.

Sal y pimienta al gusto.

Preparación paso a paso

Prepara la carne: limpia un poco las carrilleras y sálpimentalas. No hace falta obsesionarse: basta con quitar lo más gordo de grasa. Dóralas bien: pon una cazuela al fuego con el aceite y sella la carne por ambos lados. Ese dorado inicial será la base del sabor. Retira y reserva. El sofrito que lo cambia todo: en esa misma cazuela, echa la cebolla, el puerro, el apio y la zanahoria troceados. Cocina a fuego medio hasta que se ablanden y cojan color. Añade el ajo picado al final, para que no se queme. Un toque de harina: espolvorea una cucharada de harina sobre las verduras y remueve. Es un truco de abuela para que la salsa tenga cuerpo después. Hora del vino: vierte el vino tinto, sube el fuego y deja que burbujee un par de minutos para evaporar el alcohol. De paso, rasca con la cuchara el fondo de la cazuela: ahí está el sabor. Cocción lenta, la clave: devuelve la carne a la olla, cubre con el caldo y pon la hoja de laurel. Tapa y cocina a fuego suave durante unas 2 horas y media, hasta que al pinchar la carne casi se deshaga. En olla rápida basta con 45 minutos. Salsa de lujo: retira la carne y tritura las verduras con el caldo hasta obtener una salsa cremosa. Devuelve las carrilleras a la cazuela, mézclalas con la salsa y deja que reposen unos minutos.

Consejos de casa

Este guiso está aún más rico al día siguiente.

Un puré de patatas cremoso es el acompañamiento ideal.

Si quieres redondear la salsa, añade una nuez de mantequilla justo antes de servir.

Calorías aproximadas

Carrilleras de ternera (1 kg): 2.200 kcal

Aceite de oliva (45 ml): 400 kcal

Vino tinto (500 ml): 425 kcal

Caldo de carne (500 ml): 50 kcal

Verduras: 250 kcal

Harina (10 g): 35 kcal

👉 Total: unas 3.360 kcal la receta completa.

Cada ración (de 4) aporta alrededor de 840 kcal.

Conclusión

Carrilleras melosas, salsa intensa y un plato que pide mojar pan sin remordimientos. Así es la receta tradicional de carrilleras al vino tinto: un guiso que demuestra que las cosas buenas necesitan tiempo, pero que siempre merece la pena esperar.