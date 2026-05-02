Arroz caldoso con pollo receta casera fácil y reconfortante paso a paso

Arroz caldoso con pollo, una receta sencilla de nuestra dieta mediterránea. Este tipo de arroces caseros tal como los preparamos en España son difíciles de superar. ¡Qué se lo digan a tantos turistas que hablan maravillas después de probarlos! Más allá de la paella, hay recetas extraordinarias de arroz en España. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos arroz basmati con setas. Hoy un arroz caldoso con pollo.

El mejor arroz para recetas melosas o caldosas

España es tierra de arroz, no en vano es el segundo exportador europeo. Una gran parte de la producción de este cereal es para la exportación. Tenemos tres D.O o Denominaciones de Origen de arroz en España: el arroz de Valencia, el del Delta del Ebro o el de Calasparra.

El mejor arroz para elaborar preparaciones melosas o caldosas es el de grano corto (el de siempre). Además para un resultado espectacular el ‘arroz bomba’. Recibe su nombre por la capacidad que tiene de ‘abombarse’ durante la cocción, aumenta su volumen al doble pero queda suelto. Es más caro que el arroz convencional pero sin duda merece la pena.

Arroz caldoso ingredientes

Para preparar un buen arroz caldoso pollo casero, necesitas ingredientes sencillos:

300 g de arroz (tipo redondo)

2 pechugas de pollo o medio pollo troceado

1 litro de caldo de pollo (mejor si es casero)

1/2 pimiento rojo

1 tomate maduro rallado

2 dientes de ajo

1/2 cebolla

1 cucharadita de pimentón dulce

Azafrán o colorante (opcional)

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Un poco de perejil fresco