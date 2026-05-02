Arroz caldoso con pollo receta casera fácil y reconfortante paso a paso
Arroz caldoso con pollo receta casera fácil y reconfortante con caldo intenso y sabor tradicional de siempre.
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Arroz caldoso con pollo, una receta sencilla de nuestra dieta mediterránea. Este tipo de arroces caseros tal como los preparamos en España son difíciles de superar. ¡Qué se lo digan a tantos turistas que hablan maravillas después de probarlos! Más allá de la paella, hay recetas extraordinarias de arroz en España. En otro artículo de Okdiario-recetas hicimos arroz basmati con setas. Hoy un arroz caldoso con pollo.
El mejor arroz para recetas melosas o caldosas
España es tierra de arroz, no en vano es el segundo exportador europeo. Una gran parte de la producción de este cereal es para la exportación. Tenemos tres D.O o Denominaciones de Origen de arroz en España: el arroz de Valencia, el del Delta del Ebro o el de Calasparra.
El mejor arroz para elaborar preparaciones melosas o caldosas es el de grano corto (el de siempre). Además para un resultado espectacular el ‘arroz bomba’. Recibe su nombre por la capacidad que tiene de ‘abombarse’ durante la cocción, aumenta su volumen al doble pero queda suelto. Es más caro que el arroz convencional pero sin duda merece la pena.
Arroz caldoso ingredientes
Para preparar un buen arroz caldoso pollo casero, necesitas ingredientes sencillos:
Cómo hacer arroz caldoso con pollo paso a paso
Sofrito base (no te lo saltes)
Empieza calentando un buen chorro de aceite en una cazuela amplia. Añade la cebolla picada y los ajos. Cocina a fuego medio hasta que estén blanditos. Luego incorpora el pimiento rojo en tiras pequeñas.
Cuando todo esté pochado, añade el tomate rallado. Aquí viene uno de los secretos del arroz caldoso tradicional: deja que el tomate se cocine bien, sin prisas, hasta que pierda el agua y se concentre el sabor.
Sellar el pollo
Añade el pollo troceado, salpimentado previamente. Dale unas vueltas hasta que se dore ligeramente. No hace falta que esté totalmente hecho, solo sellado.
En este punto, espolvorea el pimentón dulce. Remueve rápido para que no se queme.
El caldo manda
Vierte el caldo de pollo caliente. Esto es clave. Si el caldo está frío, se corta la cocción y el resultado cambia bastante.
Añade el azafrán o colorante si quieres ese tono dorado típico del arroz caldoso fácil pollo. Deja que hierva unos 10 minutos para que el pollo suelte sabor.
El arroz
Ahora sí, incorpora el arroz. Remueve una vez para repartirlo bien, pero luego evita remover constantemente.
La proporción aquí es importante: para un arroz caldoso necesitas más líquido que en un arroz seco. Aproximadamente el doble o un poco más.
Cocina a fuego medio unos 15-18 minutos.
Ajustar el punto
Prueba el caldo. Corrige de sal si hace falta. Si ves que se queda corto de líquido, añade un poco más de caldo caliente.
Debe quedar con bastante caldo, pero no como sopa. Ese punto intermedio es lo que define un buen arroz caldoso con pollo.
Reposo breve
- Apaga el fuego y deja reposar 3-5 minutos. No más. El arroz sigue absorbiendo líquido y no queremos que se pase.
- Antes de servir, añade un poco de perejil fresco picado.
Consejos que marcan la diferencia
- Usa caldo casero siempre que puedas. Cambia totalmente el resultado.
- El arroz redondo es el mejor para este plato, absorbe bien el sabor.
- No te pases removiendo el arroz, o soltará demasiado almidón.
- Controla el fuego: ni muy alto ni muy bajo.
Preparar un buen arroz caldoso pollo casero no tiene misterio, pero sí requiere atención a los detalles. Una vez lo haces un par de veces, le coges el punto y ya sale casi sin pensar.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos
Tiempo de cocción: 35-40 minutos
Porciones: 4 personas
Información nutricional aproximada: 480-520 kcal por ración
Tipo de cocina: Española / Mediterránea
Tipo de comida: Plato principal