Arroz caldoso con Thermomix: receta tradicional con el punto exacto de caldo

El arroz caldoso con Thermomix es una de esas recetas que, cuando le pillas el punto, ya no sueltas. Tiene algo muy concreto: el equilibrio entre el grano y el caldo. Ni seco, ni sopa. Justo en medio. Y sí, con la Thermomix se puede clavar sin complicarse demasiado.

Lo primero es entender que aquí el caldo manda. No vale hacerlo “a ojo” como en otros arroces. Si te pasas, pierdes textura. Si te quedas corto, se queda a medio camino. Por eso esta receta está pensada para que salga bien a la primera.

Ingredientes básicos

320 g de arroz (mejor tipo redondo)

900 ml de caldo (pollo, pescado o verduras, según lo que busques)

1 tomate maduro o 100 g de tomate triturado

1/2 cebolla

1 diente de ajo

50 ml de aceite de oliva

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal al gusto

Azafrán o colorante

Opcional, pero muy recomendable: algo de proteína. Pollo, marisco, costillas… lo que tengas a mano.

Preparación paso a paso

Empieza con el sofrito. Es la base de todo. En el vaso de la Thermomix, añade la cebolla y el ajo. Tritura unos segundos a velocidad 5. Luego baja los restos y añade el aceite. Programa 8 minutos, 120º, velocidad 1. Sin prisa. El sofrito necesita su tiempo. Después incorpora el tomate. Si es natural, mejor rallado. Cocina otros 5 minutos en las mismas condiciones. Aquí ya empieza a oler bien. Ahora viene el pimentón. Añádelo y mezcla apenas unos segundos. No lo dejes mucho o se quema y amarga. Justo después, incorpora el arroz. Sofríe el arroz durante 2 minutos a 100º, giro inverso, velocidad cuchara. Este paso es clave para que el grano coja sabor desde el principio. A continuación, vierte el caldo caliente. Esto importa más de lo que parece. Si está frío, cortas la cocción. Añade también el azafrán o colorante y la sal. Programa 13-15 minutos, 100º, giro inverso, velocidad cuchara. Sin cubilete, para que evapore lo justo. Y aquí viene el detalle importante: el reposo. Cuando termine, deja el arroz 2-3 minutos dentro del vaso, sin tocar. Ahí es donde se ajusta el punto de caldo.

El truco del caldo perfecto

El arroz caldoso no es una sopa, tiene que tener cuerpo. El caldo debe ser ligero pero ligado, no agua suelta.

El caldo debe ser ligero pero ligado, no agua suelta. La proporción que mejor funciona en Thermomix es más o menos 1 parte de arroz por 2,8 o 3 de caldo . En esta receta, esos 900 ml están bastante afinados para que quede meloso y con caldo suficiente.

. En esta receta, esos 900 ml están bastante afinados para que quede meloso y con caldo suficiente. Aun así, cada arroz es un mundo. Si ves que queda demasiado espeso , puedes añadir un poco más de caldo caliente al final y remover suavemente.

, puedes añadir un poco más de caldo caliente al final y remover suavemente. Si pasa lo contrario, lo más habitual es que hayas usado demasiado líquido o que el arroz sea muy fino. No tiene mucho arreglo en ese punto, pero para la próxima ya lo ajustas.

Variaciones que funcionan

Una vez controlas la base, puedes jugar bastante.

Con pollo queda más contundente . Solo tienes que añadirlo troceado después del sofrito y cocinarlo unos minutos antes de echar el arroz.

. Solo tienes que añadirlo troceado después del sofrito y cocinarlo unos minutos antes de echar el arroz. Con marisco cambia completamente . En ese caso, mejor usar caldo de pescado y añadir gambas o calamares en los últimos minutos para que no se pasen.

. En ese caso, mejor usar caldo de pescado y añadir gambas o calamares en los últimos minutos para que no se pasen. También hay versiones con verduras que funcionan muy bien. Calabacín, judías verdes, pimiento… todo suma.

Consejos rápidos que marcan diferencia

No remuevas constantemente. La Thermomix ya hace su trabajo con el giro inverso. Si te pasas tocándolo, rompes el grano.

Usa buen caldo. Parece obvio, pero cambia todo. Si el caldo es flojo, el arroz también lo será.

Y no lo dejes esperando mucho tiempo. El arroz caldoso, como casi todos, está mejor recién hecho. A los 10-15 minutos ya empieza a absorber el líquido y pierde esa gracia.

y pierde esa gracia. Es una receta sencilla, sí, pero tiene su punto. Cuando lo encuentras, se nota. Y mucho.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 420 kcal por ración

Tipo de cocina: española, mediterránea

Tipo de comida: plato principal