Recetas de pollo

Chicken tenders crujientes con dip de miel y mostaza

Aperitivos
Chicken tenders crujientes.
Francisco María
  • Francisco María
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Si te gustan los bocados crujientes con sabor a pollo, no te puedes perder estos chicken tenders con miel y mostaza.

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Hay recetas que nunca fallan cuando se trata de reunir a la familia o sorprender a los amigos con algo sencillo y apetecible. Los chicken tenders pertenecen claramente a esa categoría. Con su toque crujiente y jugosos en el interior, junto a tu salsa favorita.

Ingredientes para los chicken tenders

  • 600 gramos de solomillos de pollo o pechuga cortada en tiras
  • 150 gramos de harina de trigo
  • 2 huevos grandes
  • 150 gramos de pan rallado o panko
  • 1 cucharadita de ajo en polvo
  • 1 cucharadita de pimentón dulce
  • Sal al gusto
  • Pimienta negra al gusto
  • Aceite para freír

    • Para el dip de miel y mostaza

    • 3 cucharadas de mayonesa
    • 2 cucharadas de mostaza suave
    • 1 cucharada de miel
    • Unas gotas de zumo de limón

    Cómo preparar unos chicken tenders realmente crujientes

    1. El secreto no está en utilizar ingredientes complicados. Está en el empanado.
    2. Comienza secando ligeramente las tiras de pollo con papel de cocina.
    3. En un bol mezcla la harina con el ajo en polvo, el pimentón, la sal y la pimienta.
    4. En otro bate los huevos.
    5. En un tercer plato coloca el pan rallado o, si quieres una textura especialmente crujiente, utiliza panko. Este pan rallado japonés suele ofrecer un resultado más ligero y aireado.
    6. Pasa cada tira de pollo por la harina, después por el huevo y finalmente por el pan rallado.
    7. Deja las piezas un rato en reposo.
    8. Calienta abundante aceite en una sartén profunda o una freidora.
    9. La temperatura ideal ronda los 170-180 grados. Si el aceite está demasiado frío, el empanado absorberá grasa. Si está excesivamente caliente, se dorará antes de que el pollo quede cocinado por dentro.
    10. Fríe los chicken tenders en pequeñas tandas para evitar que la temperatura del aceite baje de golpe.
    11. Pásalos a papel absorvente.Diferencia entre el pollo blanco y amarillo

    Cómo hacer el dip de miel y mostaza

    Mientras el pollo se enfría ligeramente puedes preparar la salsa.

    1. Hay que mezclar la mayonesa con la mostaza, la miel y unas gotas de limón. 
    2. Si prefieres una salsa más dulce, basta con incorporar un poco más de miel.

    Ideas para acompañar los chicken tenders

    Aunque pueden servirse solos como aperitivo, funcionan especialmente bien acompañados por algunas guarniciones sencillas.

    Las patatas fritas son probablemente la opción más clásica. También encajan muy bien con ensalada de col, patatas gajo al horno o una ensalada verde ligera que aporte frescura al conjunto.

    Si se preparan para una reunión informal, muchas personas optan por servir varias salsas diferentes junto al dip de miel y mostaza. Barbacoa, ranch o salsa picante son algunas de las más habituales.

    Consejos para un resultado perfecto

    Hay pequeños detalles que marcan diferencias importantes.

    Utilizar pollo de calidad siempre mejora el resultado final. También merece la pena emplear panko si está disponible, ya que proporciona una textura especialmente crujiente.

    Otro consejo útil consiste en no sobrecargar la sartén durante la fritura. Cocinar pocas piezas cada vez permite que el calor se distribuya mejor y evita que el empanado pierda consistencia.

    Y una última recomendación: servirlos recién hechos. Los chicken tenders alcanzan su mejor momento durante los primeros minutos después de salir del aceite. Es cuando la cobertura está más crujiente y el interior conserva toda su jugosidad.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos

    Tiempo de cocinado: 15 minutos

    Tiempo total: 35 minutos

    Porciones: 4 personas

    Tipo de cocina: Estadounidense

    Tipo de comida: Plato principal / Aperitivo

    Información nutricional aproximada: entre 500 y 650 calorías por ración, incluyendo el dip de miel y mostaza. El valor puede variar según el tipo de aceite utilizado y la cantidad de salsa servida.

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