Philly cheesesteak casero fácil

El bocadillo Philly cheesesteak es originario de Filadelfia. Es el gran clásico de la comida callejera norteamericana, y sus ingredientes son básicos, carne cortada en láminas muy finas y un buen queso fundido. Nada más. Y, sin embargo, cuando se prepara bien, el resultado es espectacular. Lo mejor es que no hace falta viajar a Pensilvania para disfrutarlo. Con unos pocos ingredientes y una sartén grande puedes preparar en casa una versión muy fiel al original.

Ingredientes

600 gramos de ternera para filetes finos (ribeye o entrecot, si es posible)

4 panes tipo hoagie o baguettes blandas

1 cebolla grande

8 lonchas de queso provolone

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Opcional: Pimiento verde en tiras Champiñones laminados, Queso tipo Cheez Whiz (muy popular en versiones algunas tradicionales de Filadelfia)

Cómo preparar un auténtico Philly cheesesteak

El secreto de esta receta está en el corte de la carne. Cuanto más fina sea mucho mejor. Un truco ideal para cortarla muy fina es congelar la carne antes. De esa forma, se cortará muy fino a cuchillo o con un sencillo accesorio de cocina, como puede ser una mandolina. Cortar la cebolla en juliana fina. Calentamos una sartén amplia o una plancha a fuego medio-alto y ponemos una cucharada de aceite. Cocinamos la cebolla durante unos minutos hasta quese caramelice. Debe quedar tierna y dorada, pero sin quemarse. Cuando esté lista, retírala y reserva. Agrega el resto del aceite a la misma sartén y sube un poco el fuego. Incorpora la carne en tandas para evitar que se cueza en lugar de dorarse. La cocción es muy rápida. Apenas unos minutos bastan para que las tiras de ternera adquieran color y mantengan toda su jugosidad. Salpimenta al gusto. Cuando toda la carne esté cocinada, vuelve a incorporar la cebolla y mezcla bien los ingredientes sobre la plancha o sartén.

El momento más importante: fundir el queso

Aquí es donde el bocadillo empieza a parecer realmente un auténtico cheesesteak.

Divide la mezcla de carne y cebolla en cuatro montones dentro de la sartén. Pon dos lonchas de provolone sobre cada porción y deje que el calor las funda lentamente. Algunas personas mezclan el queso directamente con la carne utilizando una espátula. Otras prefieren dejarlo fundir encima para conseguir una capa más uniforme. Ambas opciones funcionan perfectamente. Mientras tanto, abre los panes y caliéntalos ligeramente. No hace falta tostarlos demasiado. El pan tradicional del cheesesteak suele ser blando por dentro y ligeramente crujiente por fuera.

Montaje del bocadillo

Utilizando una espátula ancha, introduce cada porción de carne, cebolla y queso directamente dentro del pan. Si quieres una versión más completa, puedes añadir pimientos salteados o champiñones. Aunque la receta clásica suele limitarse a carne, queso y cebolla.

Servir inmediatamente. El queso debe estar todavía fundido y la carne muy caliente.

Consejos para quede mejor

Aunque parece una receta sencilla, algunos detalles marcan la diferencia.

Elegir un corte de carne con cierta infiltración de grasa aporta mucho más sabor. El chuletón es uno de los favoritos en Filadelfia precisamente por ese motivo.

También conviene evitar paneles excesivamente duros. Un buen cheesesteak necesita un pan que soporte el relleno sin romperse, pero que siga siendo fácil de morder.

Y un último consejo: no escatimes con el queso. Una de las señas de identidad de este bocadillo es precisamente esa mezcla cremosa que se funde sobre la carne recién hecha. Un clásico que nunca falla.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocinado: 15 minutos

Tiempo total: 30 minutos

Porciones: 4 bocadillos

Tipo de cocina: Estadounidense

Tipo de comida: Bocadillo / Comida principal

Información nutricional aproximada: 650-750 calorías por bocadillo (puede variar según el tipo de sartén, cantidad de queso y corte de carne utilizado).