Tarta tres chocolates de Mercadona: precio, ingredientes y opinión

Hay clásicos reposteros que nunca pasan de moda y el pastel tricolor de chocolate es uno de esos estandartes indiscutibles de las reuniones familiares. Cuando el tiempo escasea o simplemente apetece resolver el dulce del fin de semana sin encender fogones, mirar hacia la sección de refrigerados del supermercado se convierte en una opción muy socorrida. La versión que propone la cadena de Juan Roig compite directamente con las elaboraciones caseras más tradicionales, acaparando carritos y despertando curiosidad tanto por su etiqueta como por su sabor. Detrás de su envoltorio transparente se esconde una estructura milimétricamente diseñada que genera opiniones divididas entre los puristas de la repostería artesanal y quienes buscan practicidad absoluta en su día a día.

Ingredientes

Comprender qué estamos consumiendo exige detenerse en la letra pequeña del envase. La base industrial de este dulce parte de una mezcla de leche desnatada y nata pasteurizada, fundamentales para conseguir esa textura untuosa tan característica.

Las tres capas de cacao combinan chocolate con leche, cacao amargo y cobertura blanca, cada capa con su respectivo porcentaje de pasta de cacao, manteca y azúcares añadidos. Para lograr que las capas se mantengan estables sin desmoronarse al cortar la porción, la industria recurre a estabilizantes como los carragenatos, almidones modificados y emulgentes de origen vegetal.

Aunque difiere de la fórmula tradicional que se cuaja en casa con cuajada en polvo o láminas de gelatina, un método que puedes revisar en variantes como la Tarta tres chocolates con gelatina, el resultado comercial busca un equilibrio estandarizado entre dulzor y firmeza que agrade a todos los públicos.

Cómo hacer Tarta tres chocolates paso a paso

A pesar de que la alternativa del lineal se adquiere ya terminada, replicar este hito repostero en la cocina de casa sigue siendo una de las experiencias más gratificantes para cualquier aficionado a la repostería. El proceso requiere paciencia y respetar rigurosamente los tiempos de enfriado para evitar que las capas se mezclen.

Se empieza triturando unas buenas galletas tipo María junto con mantequilla fundida para compactar la base directamente sobre un molde desmoldable. A partir de ahí, el secreto reside en fundir por separado cada variedad de cacao, negro, con leche y blanco, mezclándolos sucesivamente con nata caliente y cuajada disuelta en un poco de leche.

Quienes disfrutan experimentando sin pasar por el calor de los fogones también pueden explorar otras alternativas creativas y rápidas, como los Postres con plátano y galletas o deleitarse con ideas tan sorprendentes como los Postres con magdalenas sin horno.

Trucos para que salga perfecto

Conseguir un acabado limpio, tanto si se opta por la compra en el supermercado como si nos animamos a prepararla desde cero, depende de pequeños gestos que marcan la diferencia. Si te decantas por la versión casera, un error habitual es verter la siguiente capa demasiado caliente, lo que provocará que derrita la superficie de la anterior y arruine el efecto visual de franjas diferenciadas.

Para evitarlo, resulta muy útil verter el líquido templado sobre una cuchara colocada del revés justo encima de la tarta; de este modo se amortigua el impacto y se distribuye con suavidad.

En cuanto a la opción comercial de Mercadona, el gran truco para disfrutarla al máximo es sacarla del frigorífico al menos veinte minutos antes de servirla. De este modo, las grasas de la manteca de cacao pierden el frío excesivo, liberando matices de sabor mucho más intensos en el paladar y logrando una textura notablemente más sedosa.

Con qué acompañar Tarta tres chocolates

Dada la contundencia y riqueza calórica de este postre, los acompañamientos deben elegirse con criterio para no saturar el paladar. Unas láminas de fruta fresca con un punto ácido, como frambuesas ligeramente escarchadas, rodajas finas de kumquat o un coulis de frutos rojos sin exceso de azúcar, actúan como un limpiador natural excelente entre bocado y bocado.

En celebraciones informales, acompañar una porción con un hilo muy fino de crema inglesa ligera aporta un contraste visual y de temperatura sumamente apetecible.

Cómo conservar Tarta tres chocolates

La gestión adecuada de la cadena de frío resulta innegociable cuando hablamos de un producto que contiene lácteos frescos y nata. Tanto la tarta adquirida en el establecimiento como la elaborada en el hogar deben permanecer estrictamente en la zona más fría del frigorífico, protegidas bajo una campana repostera o un recipiente hermético que evite la absorción de olores ajenos del entorno.

Información nutricional

El perfil nutricional de este tipo de elaboraciones refleja claramente su condición de capricho ocasional y densamente energético. En un análisis nutricional, el aporte calórico ronda de media las 360 y 390 kilocalorías por cada cien gramos de producto.

Tiempo de preparación: 15 min (casera) / Listo para consumir (Mercadona)

Porciones: 8 a 10 raciones generosas

Tipo de cocina: Repostería casera / Casera española

Tipo de comida: Postre / Celebraciones