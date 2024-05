¿Cómo hacer la tarta de tres chocolates en casa de forma sencilla?

Aunque no se puede decir que la tarta de tres chocolates sea una elaboración sencilla, ya que es algo laboriosa, realmente no se tarda tanto como parece, ‘una vez le coges el truco’. El resultado sin duda vale la pena, si eres hábil con la repostería este postre lo harás sin problemas, ya que además no necesita horno. Ahora si buscas un postre sencillo mejor no dejes de probar otras recetas como una tarta fácil como la de queso sin horno.

A continuación vamos a compartir una deliciosa receta de tarta de tres chocolates, un postre irresistible que hará las delicias de grandes y pequeños. Esta tarta es perfecta para cualquier ocasión especial, ya sea un cumpleaños, una celebración familiar o simplemente para darse un capricho dulce. Sigue leyendo para descubrir cómo preparar esta exquisita delicia.

Ingredientes:

Para la base:

200 gr de galletas tipo digestive

100 gr de mantequilla derretida

Para la capa de chocolate negro:

200 gr de chocolate negro para fundir

200 ml de nata para montar

50 gr de azúcar

80 gramos de gelatina neutra instantánea

Para la capa de chocolate con leche:

200 gr de chocolate con leche para fundir

200 ml de nata para montar

50 gr de azúcar

80 gramos de gelatina neutra instantánea

Para la capa de chocolate blanco:

200 gr de chocolate blanco para fundir

200 ml de nata para montar

50 gr de azúcar

80 gramos de gelatina neutra instantánea

Preparación:

Comenzamos triturando las galletas tipo digestive hasta obtener una textura de migas finas. Si no nos gustan estas galletas y preferimos otras, no hay problema, se puede sustituir. Añadimos la mantequilla derretida y mezclamos bien. Forramos el fondo de un molde desmontable con esta mezcla y presionamos con los dedos para que quede compacta. Reservamos en el frigorífico mientras preparamos el resto de la tarta. Para la capa de chocolate negro, en un cazo calentamos la nata sin que hierva. Retiramos del fuego y añadimos el chocolate negro troceado. Removemos hasta que se derrita por completo y añadimos el azúcar y la gelatina instantánea. Vertemos esta mezcla sobre la base de galletas y volvemos a refrigerar. Repetimos el mismo proceso con el chocolate con leche y la capa de chocolate blanco, colocando cada capa sobre la anterior y dejando enfriar en el frigorífico durante al menos 4 horas, o hasta que esté completamente firme. Una vez que la tarta esté lista, podemos decorarla al gusto. Podemos añadir virutas de chocolate, frutos rojos, nata montada o lo que más nos guste. ¡Déjate llevar por tu creatividad!

Información nutricional: 4130 kcal en total

Tipo de cocina: Mediterránea

Tipo de comida: Postres

¡Y listo! Ya tenemos lista nuestra deliciosa tarta de tres chocolates. Este postre es perfecto para compartir con amigos y familiares, o simplemente para disfrutar de un momento dulce en solitario. Anímate a preparar esta receta y sorprende a todos con tu habilidad en la cocina. ¡Buen provecho!