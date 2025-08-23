4 recetas con chuletas de cerdo: fáciles, sabrosas y para todos los gustos

Las chuletas de cerdo son de esas cosas que nunca fallan. Son económicas, se consiguen fácilmente y, con un poco de maña, quedan jugosas y llenas de sabor. Además, admiten tantas preparaciones distintas que aburrirse es casi imposible. Hoy te traemos cuatro formas de cocinarlas: rápidas, caseras y para todos los gustos.

Chuletas de cerdo al horno: jugosas y listas en 30 minutos

Cuando no tienes ganas de complicarte pero quieres comer bien, el horno salva la situación. Solo necesitas las chuletas, un poco de aceite de oliva, sal, pimienta y hierbas al gusto.

Precalienta el horno a 200 °C.

Unta las chuletas con aceite y especias.

Ponlas en la bandeja con unas ramitas de romero y, si quieres, rodajas de limón.

Hornea 25–30 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo.