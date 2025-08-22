Recetas de postres

Banana bread receta saludable: esponjoso y fácil paso a paso

Recetas de banana
Banana bread.
Francisco María
  • Francisco María
Prepara un delicioso banana bread receta saludable, esponjoso y fácil de hacer. Ideal para desayunos o meriendas nutritivas, con ingredientes sencillos y sin azúcares refinados.

¿Tienes plátanos maduros en la cocina y no sabes qué hacer con ellos? Entonces estás en el lugar perfecto. El banana bread o bizcocho de plátano es una de esas recetas que nacen del aprovechamiento y terminan siendo un clásico de cualquier casa. Y lo mejor: con un par de ajustes se convierte en una versión más ligera y nutritiva, ideal para desayunar o para tener a mano cuando apetece algo dulce.

Este bizcocho es famoso por su textura esponjosa y su aroma irresistible. Lo bueno es que no hace falta ser un experto en repostería: es fácil, rápido y agradecido. Te contamos los ingredientes que vas a necesitar y cómo prepararlo paso a paso, con algunos trucos que siempre funcionan.

Ingredientes necesarios para tu banana bread saludable

Para esta receta no vas a necesitar nada raro, casi todo lo tendrás en la despensa:Recetas de banana

  • 3 plátanos maduros (cuanto más negros estén, más dulzor).
  • 2 huevos.
  • 200 g de harina integral o de avena.
  • 60 ml de aceite de oliva suave o aceite de coco.
  • 1 cucharadita de levadura en polvo.
  • 1 cucharadita de canela (opcional, pero le da un aroma increíble).
  • 40–50 g de miel, sirope de agave o azúcar de coco.
  • Una pizca de sal.
  • Nueces, chips de chocolate negro o semillas para darle textura.

    • Preparación paso a paso del bizcocho de plátano

    1. Enciende el horno a 180 °C para que esté listo.
    2. Aplasta los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré.
    3. Bate los huevos con el aceite y el endulzante. Añade el puré de plátano.
    4. Mezcla los secos (harina, levadura, canela y sal) e incorpóralos poco a poco.
    5. Añade nueces, semillas o chocolate negro si quieres un toque distinto.
    6. Pasa la mezcla al molde engrasado o con papel de horno.
    7. Hornea entre 40 y 45 minutos. Si al pinchar con un palillo sale limpio, ya está.
    8. Deja enfriar antes de cortarlo… aunque cuesta resistirse.

    Consejos para que quede más esponjoso y delicioso

    • Usa plátanos muy maduros, son la clave del sabor y la humedad.
    • No batas demasiado la masa, mezcla lo justo para que quede integrada.
    • Si ves que se dora demasiado rápido, cúbrelo con papel de aluminio.
    • Ponle un extra crujiente arriba: unas nueces, almendras o semillas.

    Variantes saludables para personalizar la receta

    Lo bueno del banana bread es que admite mil variaciones:

    • Vegano: sustituye los huevos por semillas de chía o lino hidratadas.
    • Sin gluten: utiliza harina de avena sin gluten, de arroz o de almendra.
    • Más proteico: añade proteína en polvo a la masa.
    • Con frutas: prueba con arándanos, frambuesas o trozos de manzana.

    El resultado es un bizcocho jugoso, fácil y con ese puntito casero que engancha. Una receta para repetir una y otra vez, porque combina lo mejor de un dulce casero con la tranquilidad de saber que es mucho más saludable que otros postres. Y créeme: una vez lo pruebes, se volverá un imprescindible en tu cocina.

