Banana bread receta saludable: esponjoso y fácil paso a paso

¿Tienes plátanos maduros en la cocina y no sabes qué hacer con ellos? Entonces estás en el lugar perfecto. El banana bread o bizcocho de plátano es una de esas recetas que nacen del aprovechamiento y terminan siendo un clásico de cualquier casa. Y lo mejor: con un par de ajustes se convierte en una versión más ligera y nutritiva, ideal para desayunar o para tener a mano cuando apetece algo dulce.
Este bizcocho es famoso por su textura esponjosa y su aroma irresistible. Lo bueno es que no hace falta ser un experto en repostería: es fácil, rápido y agradecido. Te contamos los ingredientes que vas a necesitar y cómo prepararlo paso a paso, con algunos trucos que siempre funcionan.
Ingredientes necesarios para tu banana bread saludable
Para esta receta no vas a necesitar nada raro, casi todo lo tendrás en la despensa:
Preparación paso a paso del bizcocho de plátano
- Enciende el horno a 180 °C para que esté listo.
- Aplasta los plátanos con un tenedor hasta obtener un puré.
- Bate los huevos con el aceite y el endulzante. Añade el puré de plátano.
- Mezcla los secos (harina, levadura, canela y sal) e incorpóralos poco a poco.
- Añade nueces, semillas o chocolate negro si quieres un toque distinto.
- Pasa la mezcla al molde engrasado o con papel de horno.
- Hornea entre 40 y 45 minutos. Si al pinchar con un palillo sale limpio, ya está.
- Deja enfriar antes de cortarlo… aunque cuesta resistirse.
Consejos para que quede más esponjoso y delicioso
- Usa plátanos muy maduros, son la clave del sabor y la humedad.
- No batas demasiado la masa, mezcla lo justo para que quede integrada.
- Si ves que se dora demasiado rápido, cúbrelo con papel de aluminio.
- Ponle un extra crujiente arriba: unas nueces, almendras o semillas.
Variantes saludables para personalizar la receta
Lo bueno del banana bread es que admite mil variaciones:
- Vegano: sustituye los huevos por semillas de chía o lino hidratadas.
- Sin gluten: utiliza harina de avena sin gluten, de arroz o de almendra.
- Más proteico: añade proteína en polvo a la masa.
- Con frutas: prueba con arándanos, frambuesas o trozos de manzana.
El resultado es un bizcocho jugoso, fácil y con ese puntito casero que engancha. Una receta para repetir una y otra vez, porque combina lo mejor de un dulce casero con la tranquilidad de saber que es mucho más saludable que otros postres. Y créeme: una vez lo pruebes, se volverá un imprescindible en tu cocina.