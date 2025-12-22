Delicioso canapé rápido y fácil de Jordi Cruz para triunfar en Nochevieja
Si quieres triunfar esta Nochevieja, el chef Jordi Cruz te enseña una receta de canapé con pocos ingredientes con la que vas a deslumbrar a tus invitados. Conocido por su restaurante estrella Michelin, pero también por ser uno de los coaches de Master Chef, Jordi Cruz es un referente en la cocina española actual. Por eso, quién mejor para darte unos consejos si te has atascado y no sabes qué entrante poner esta Nochevieja. Descubre un picoteo ideal para tus invitados, con pocos ingredientes y sin complicaciones. Una pista, ten a mano aguacate y langostinos.
El canapé rápido y facilísimo de Jordi Cruz
No necesitamos complicarnos la vida para disfrutar de un delicioso canapé, Jordi Cruz nos demuestra lo sencillo que puede ser preparar un bocado maravilloso para esta Navidad. En estos días en los que queremos quedar bien, cuando llega el momento de comer todo lo que nos gusta y más, disfrutaremos de una elaboración sencilla y llena de buenas sensaciones.
Jordi Cruz se basa en dos ingredientes que cubre de gloría y de buenas sensaciones en unas elaboraciones que nos han sorprendido. Dos básicos de la cesta de la compra de estos días, que quizás tengamos ya en la nevera, son el aguacate y los langostinos. Por un lado, un superalimento que nos aporta muy buenas sensaciones y ácidos grasos beneficiosos para nuestro cuerpo. Por el otro, tenemos a unos langostinos que casi no nos aportarán grasas, son una buena fuente de proteínas.
Este canapé lo podemos servir como entrante aumentando la cantidad, en lugar de servirlo en vasitos, podemos preparar un plato. Pondremos unos langostinos de más y tendremos el primero de los platos de la cena de Navidad resuelto gracias a este famoso chef.
Ingredientes:
Cómo preparar el canapé de Jordi Cruz
Podemos seguir la receta de Jordi Cruz en sus redes sociales, te proponemos una versión distinta que te evitará tener que usar unos electrodomésticos que quizás no tienes en tu poder en este momento.
El ingrediente estrella de este plato, es el aguacate, utilizamos dos y si puede ser que estén muy maduros. Partimos los aguacates de forma longitudinal y les quitamos el hueso.
Con la ayuda de una cuchara le iremos quitando toda la pulpa al aguacate y la iremos colocando en un bol. Utilizaremos un tenedor para ir aplastando los aguacates hasta formar una masa. Para que el aguacate no pierda color, le añadiremos el zumo de un limón, rectificamos de sal y pimienta y reservamos.
Seguimos incorporando color a este aguacate. Pelamos y picamos en taquitos pequeños el tomate, lo añadimos directamente al aguacate. A continuación, incorporamos la cebolleta picada y el cilantro. Tendremos de esta manera listo el guacamole tradicional, con un sabor increíble.
Pelamos los langostinos y les retiramos el intestino. Sazonamos al gusto y les ponemos un poco de aceite.
Ponemos la sartén a calentar para saltear los langostinos. Este fruto del mar necesita unos minutos para estar preparado. En unos dos minutos los retiramos del fuego para poder servirlos.
Puedes servirlos como ha hecho Jordi Cruz, en vasitos. Ponemos en el fondo un poco de aguate y coronamos con un langostino. Cada bocado de este plato será una auténtica explosión de sabores y de texturas.