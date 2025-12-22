Delicioso canapé rápido y fácil de Jordi Cruz para triunfar en Nochevieja

Si quieres triunfar esta Nochevieja, el chef Jordi Cruz te enseña una receta de canapé con pocos ingredientes con la que vas a deslumbrar a tus invitados. Conocido por su restaurante estrella Michelin, pero también por ser uno de los coaches de Master Chef, Jordi Cruz es un referente en la cocina española actual. Por eso, quién mejor para darte unos consejos si te has atascado y no sabes qué entrante poner esta Nochevieja. Descubre un picoteo ideal para tus invitados, con pocos ingredientes y sin complicaciones. Una pista, ten a mano aguacate y langostinos.

El canapé rápido y facilísimo de Jordi Cruz

No necesitamos complicarnos la vida para disfrutar de un delicioso canapé, Jordi Cruz nos demuestra lo sencillo que puede ser preparar un bocado maravilloso para esta Navidad. En estos días en los que queremos quedar bien, cuando llega el momento de comer todo lo que nos gusta y más, disfrutaremos de una elaboración sencilla y llena de buenas sensaciones.

Jordi Cruz se basa en dos ingredientes que cubre de gloría y de buenas sensaciones en unas elaboraciones que nos han sorprendido. Dos básicos de la cesta de la compra de estos días, que quizás tengamos ya en la nevera, son el aguacate y los langostinos. Por un lado, un superalimento que nos aporta muy buenas sensaciones y ácidos grasos beneficiosos para nuestro cuerpo. Por el otro, tenemos a unos langostinos que casi no nos aportarán grasas, son una buena fuente de proteínas.

Este canapé lo podemos servir como entrante aumentando la cantidad, en lugar de servirlo en vasitos, podemos preparar un plato. Pondremos unos langostinos de más y tendremos el primero de los platos de la cena de Navidad resuelto gracias a este famoso chef.

Ingredientes:

2 aguacates

1 cebolleta picada

5 cucharadas de aceite de oliva virgen

1 cucharada de ralladura de limón

El zumo de 1 limón

Cilantro fresco

Salsa de soja

12 langostinos frescos

Sal

Pimienta