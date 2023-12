Hacer la cesta de la compra esta Nochevieja se ha convertido en misión imposible. El aumento de los precios de los alimentos ha provocado que miles de familias en España opten por menús más baratos para la última noche del año con el objetivo de no vaciar sus bolsillos. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una encuesta que revela el precio de los alimentos se ha encarecido un 10% coincidiendo con la cena de Nochevieja. Estos son los productos más caros y que debes evitar comprar.

Los percebes son el producto que más ha subido, un 68,8% seguido de las almejas (36,9%), la merluza (29,7%) y las ostras (11,6%). Con subidas más moderadas por debajo del 10% se sitúan el besugo (8,6%) la lubina (7,6%), seguidas de las carnes, donde el cordero sufre la mayor subida este año (6,8%) le siguen la pularda (4%) el redondo de ternera (1,7%) el jamón ibérico de cebo (1,3%) el pavo (1,0%) y la granada que prácticamente mantiene su precio (0,3%).

Por último, sólo 4 productos de la cesta navideña bajan su precio, comenzando por las angulas (-1,7%), aunque se trata de una bajada inapreciable debido a su altísimo precio. Le siguen los langostinos (-4,5%) y las frutas y verduras, piña (-5,5%) y la lombarda (-6,1%) que es el producto que más baja su precio durante el mes de diciembre. Unas bajas insignificantes si las comparamos con el aumento de precios de los anteriores productos, que en algunos casos casi se duplica por la llegada de las típicas cenas de Navidad.

Aumento de la inflación

OCU sigue desde 2015 el precio de una serie de alimentos típicamente navideños y de gran demanda en estas fechas, en mercados municipales, supermercados e hipermercados de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza. OCU recoge el precio de 16 productos, el cordero lechal para asar por cuartos, el redondo de ternera, la pularda, el pavo, el jamón ibérico de cebo al corte, la lombarda, la piña, la granada, el besugo, la lubina de acuicultura, la merluza al corte, las angulas, los langostinos cocidos, los percebes gallegos, las almejas y las ostras.

Desde la organización recuerdan que «estamos en un entorno inflacionista, y los precios de los alimentos no son ajenos a ello: productos básicos como el aceite, el azúcar, las patatas, el arroz, algunas carnes… no han parado de subir en los últimos meses, por lo que no es de extrañar que muchos precios superen los máximos del año pasado».

Sin marisco en la cena de Nochevieja

OCU destaca que la subida de los últimos días, un incremento de los precios del 4,9% ha sido algo más pronunciada de la que se produjo antes del puente de diciembre. De nuevo se ha repetido el patrón de otros años, con fuertes subidas concentradas en mariscos y pescados y variaciones más moderadas en carnes, frutas y verduras.

En comparación con los niveles de precios del año pasado, los precios han subido un 1,2%. Se trata de una subida más moderada que la sufrida en años anteriores. No obstante, OCU denuncia que de nuevo los consumidores se enfrentan a una de las navidades más caras desde 2015, donde 6 de los 16 productos de la cesta (redondo de ternera, cordero, pularda, pavo, granada y almejas) se encuentran en máximos históricos.

Con estos datos, OCU reitera sus recomendaciones para aquellos consumidores que quieran evitar las subidas típicas para la cena de Navidad y la cena de Nochevieja. Es conveniente adelantar las compras (sobre todo en marisco y pescado) o sustituir los productos más caros por otros alternativos más económicos, que, aunque tengan menos demanda, pueden resultar igual de interesantes desde un punto de vista nutricional.