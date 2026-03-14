Pan Bao al Vapor con Cerdo Dulce

Para disfrutar en casa de la comida asiática, estos pan bao acompañados de cerdo dulce y cocinados al vapor son una magnífica elección. Los bao buns son básicamente pequeños panes cocinados al vapor. Esto hace que tengan una textura muy ligera, casi como una nube. Pueden sonar a una elaboración complicada, pero cuando veas esta receta sabrás que son fáciles de hacer. Tienen que tener una textura suave, ideales para rellenar, como es el caso del relleno de cerdo que veremos a continuación.

La combinación es sencilla pero increíble: pan caliente y esponjoso + cerdo tierno con salsa dulce. Cada bocado es suave, sabroso y muy adictivo.

Ingredientes

Para el pan bao

300 g de harina de trigo

1 cucharada de azúcar

1 cucharadita de levadura seca

180 ml de agua tibia

1 cucharada de aceite vegetal

½ cucharadita de sal

Para el cerdo dulce

400 g de carne de cerdo (panceta o lomo funcionan muy bien)

2 cucharadas de salsa de soja

2 cucharadas de azúcar moreno

1 cucharada de miel

1 diente de ajo picado

1 cucharadita de jengibre rallado

1 cucharada de aceite de sésamo

2 cucharadas de agua

Opcional para acompañar

Cebolleta picada

Pepino cortado en tiras finas

Semillas de sésamo

Estos ingredientes extra no son obligatorios, pero le dan un toque fresco y crujiente que queda genial con el cerdo dulce.

Preparación

Preparar la masa del bao

Lo primero es preparar la masa de los panes. En un bol grande comienza mezcla con la harina, el azúcar, la sal y la levadura. Añade en la mezcla el agua tibia poco a poco y remueve. Puedes usar una cuchara o las manos. Ve amasando y añadiendo aceite de oliva, hasta que consigas una masa elástica. Si trabajas con las manos, ponte en ellas un poco de harina, para que no se te pegue la masa. Conseguida la textura que quieres, cubre la masa con un paño limpio de cocina y déjala en un lugar cálido para que fermente.

Cocinar el cerdo dulce

Pon aceite en una sartén y saltea un poco el ajo picado y el jengibre, con cuidado de no quemar el ajo. Después añade la carne de cerdo cortada en tiras o en trozos pequeños. Cocina la carne a fuego medio hasta que empiece a dorarse. Cuando el cerdo tenga buen color, agrega la salsa de soja, el azúcar moreno, la miel, las dos cucharadas de agua. Cocina durante unos minutos, hasta conseguir consistencia en la salsa. Agrega un toque de aceite de sésamo. Deja reposar.

Dar forma a los baos

Una vez que la masa haya subido, colócala sobre una superficie con un poco de harina. Divide la masa en varias porciones pequeñas y forma bolitas. Luego usa un rodillo para aplastarlas y formar óvalos planos. La forma clásica del bao se consigue doblando el óvalo por la mitad, como si fuera una especie de pequeño bocadillo. Para evitar que se peguen durante la cocción, coloca cada bao sobre un pequeño trozo de papel de horno. Después déjalos reposar unos 15 minutos más antes de cocinarlos.

Cocinar los bao al vapor

Ahora toca cocinarlos. Necesitarás una vaporera (puede ser de bambú o metálica). Coloca los bao dentro de la vaporera dejando espacio entre ellos porque crecerán un poco al cocinarse. Cocínalos al vapor durante unos 10 minutos. Cuando estén listos verás que han crecido y tienen una textura muy suave y esponjosa.

Montaje final

Abre suavemente cada bao y rellénalo con el cerdo dulce caliente. Después puedes añadir algunos ingredientes extra para darle más textura y frescura. Por ejemplo tiras de pepino, cebolleta picada o semillas de sésamo.

El contraste entre el pan suave, el cerdo caramelizado y el toque fresco de las verduras queda espectacular. Son perfectos para una cena informal, una comida con amigos o incluso como aperitivo diferente.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora 30 minutos

Porciones: 4 personas (aproximadamente 8–10 bao)

Información nutricional: alrededor de 420–480 calorías por porción

Tipo de cocina: Asiática / China

Tipo de comida: Plato principal o comida callejera asiática