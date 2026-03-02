Pan bao en Thermomix: receta casera fácil y tierna
- Francisco María
- Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.
Receta casera de pan bao en Thermomix: tierno, esponjoso y perfecto para rellenar. Te dejamos los pasos, es sencillo de elaborar.
El pan bao tiene algo especial. Es suave, esponjoso, casi como una nube que puedes rellenar con lo que más te apetezca. Si alguna vez lo has probado en un restaurante asiático, sabrás de lo que hablo. Y lo mejor de todo es que puedes hacerlo en casa sin complicarte demasiado, especialmente si tienes Thermomix.
No necesitas ser un experto en masas. Solo un poco de paciencia con los tiempos de levado y ganas de probar algo diferente. El resultado merece totalmente la pena.
Ingredientes
-
250 g de leche
-
15 g de azúcar
-
15 g de aceite suave
-
15 g de levadura fresca (o 5 g de levadura seca)
-
500 g de harina de fuerza
-
1 cucharadita de sal
Paso a paso sin líos
- Primero, pon en el vaso la leche, el azúcar y el aceite. Programa 2 minutos a 37 °C, velocidad 2. Esto ayuda a activar la levadura después.
- Añade la levadura y mezcla unos segundos. Después incorpora la harina y la sal. Activa la función espiga durante 3 minutos. La masa debe quedar suave y manejable. Si la notas muy pegajosa, puedes añadir un poquito más de harina, pero sin pasarte.
- Deja reposar la masa dentro del vaso hasta que doble su tamaño. Más o menos una hora. Este paso es clave para que luego el pan quede realmente tierno.
- Cuando haya levado, saca la masa y divídela en pequeñas porciones de unos 50 gramos. Forma bolitas, aplánalas suavemente con un rodillo y unta un poco de aceite por encima. Dóblalas por la mitad (como si hicieras una empanadilla, pero sin cerrarla). Coloca cada pieza sobre papel vegetal y deja reposar otros 30 minutos.
- Para la cocción, llena el vaso con agua y coloca los panes en la Varoma sin que se toquen demasiado. Cocina unos 10-12 minutos a temperatura Varoma, velocidad 1. Al terminar, espera un par de minutos antes de destapar para que no se bajen de golpe.
- Cuando los abras y veas lo esponjosos que están, entenderás por qué merece la pena hacerlos en casa.
Ideas para rellenarlos
El pan bao es súper versátil. Puedes rellenarlo con carne marinada, pollo crujiente, verduras salteadas o incluso opciones vegetarianas con tofu. También admite versiones dulces si te apetece innovar.
Una vez que les pillas el punto, se convierten en una receta que repites.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 2 horas (incluyendo levados)
Porciones: 10-12 panes
Información nutricional aproximada (receta completa):
-
Calorías totales: 1.900 kcal
-
Calorías por unidad: 160-190 kcal
-
Principalmente hidratos de carbono
-
Bajo en grasas
Tipo de cocina: Asiática
Tipo de comida: Pan / Acompañamiento
Hacer pan bao en Thermomix es de esas experiencias que sorprenden. Parece complicado, pero en realidad es cuestión de seguir los pasos y respetar los tiempos. El resultado es un pan suave, ligero y perfecto para rellenar a tu gusto. Y cuando lo pruebas recién hecho, cuesta volver a comprarlo fuera.
