Ensaladilla rusa en Thermomix: receta cremosa paso a paso

Ensaladilla rusa en Thermomix.
Francisco María
  • Francisco María
Cómo hacer ensaladilla rusa en Thermomix cremosa y perfecta, con consejos para que quede deliciosa.

Hay recetas que no pasan de moda. La ensaladilla rusa es una de ellas. Da igual que sea verano, que haya comida familiar o que simplemente quieras algo que guste a todo el mundo: funciona siempre. Y si la haces en Thermomix, además de quedar cremosa y en su punto, te quitas bastante trabajo de encima.

La clave de una buena ensaladilla no es solo la mayonesa. Es el equilibrio entre los ingredientes, el tamaño de los dados y, sobre todo, no pasarse mezclando. Aquí vemos cómo prepararla paso a paso para que quede suave, sabrosa y con esa textura que invita a repetir.

Ingredientes

  • 600 g de patatas

  • 250 g de zanahorias

  • 150 g de guisantes

  • 3 huevos

  • 2 latas de atún escurrido

  • 200-250 g de mayonesa

  • Sal al gusto

  • Aceitunas (opcional)

  • Pimiento del piquillo (opcional para decorar)

Paso a paso en la Thermomix

  1. Primero, llena el vaso con unos 800 ml de agua. Coloca los huevos en el cestillo y pon las patatas y zanahorias cortadas en dados pequeños en el recipiente Varoma. Programa 25 minutos a temperatura Varoma, velocidad 2.
  2. Cuando falten unos 10 minutos, añade los guisantes al Varoma. Así se cocinan lo justo y mantienen el color y la textura.
  3. Al terminar, retira todo con cuidado y deja que enfríe bien. Este paso es importante: si mezclas la mayonesa con los ingredientes aún calientes, la textura no quedará igual.
  4. Pela los huevos. Pica dos de ellos y resérvalos. En un bol grande mezcla las patatas, zanahorias, guisantes y el atún desmenuzado. Añade los huevos picados.
  5. Ahora llega el momento clave: incorpora la mayonesa poco a poco. Mezcla con suavidad, sin aplastar demasiado la patata. Tiene que quedar integrada, pero no hecha puré. Ajusta la sal si hace falta.
  6. Déjala reposar en la nevera al menos una hora. La ensaladilla mejora mucho cuando está fría y asentada.Recetas en thermomix

Detalles que marcan la diferencia

  • Si quieres que quede especialmente cremosa, puedes mezclar parte de la mayonesa con una cucharada de yogur natural. Aporta suavidad sin hacerla pesada.
  • Es importante que todos los trozos de las verduras tengan un tamaño similar.
  • Cortar unos pepinillos o encurtidos varios, le da un toque especial a la ensaladilla.
    Otras versiones que también merecen la pena

    • Si te gusta variar, hay muchas formas de reinterpretar este clásico. Por ejemplo, la Ensaladilla rusa de pasta es perfecta para quienes buscan algo diferente, con una textura más fresca y ligera.
    • Si te apetece salir de lo habitual, la Ensaladilla de alcachofas aporta un sabor distinto y muy interesante.
    • Para ocasiones especiales, la Ensaladilla de marisco es una apuesta segura, con un punto más festivo.
    • Y si buscas un entrante diferente para celebraciones, la Ensaladilla de sepia puede sorprender mucho.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 40 minutos (más 1 hora de reposo)
    Porciones: 6 raciones

    Información nutricional aproximada (receta completa):

    • Calorías totales: 2.400 kcal

    • Calorías por ración: 400 kcal

    • Fuente de hidratos de carbono

    • Aporte moderado de proteína

    • Contiene grasas procedentes de la mayonesa

    Tipo de cocina: Española tradicional
    Tipo de comida: Entrante o tapa fría

    La ensaladilla rusa en Thermomix es cómoda, práctica y siempre funciona. Es de esas recetas que parecen sencillas, pero cuando están bien hechas se notan. Cremosa, equilibrada y fácil de adaptar, es un clásico que nunca falla en la mesa.

