Ensaladilla rusa en Thermomix: receta cremosa paso a paso

Hay recetas que no pasan de moda. La ensaladilla rusa es una de ellas. Da igual que sea verano, que haya comida familiar o que simplemente quieras algo que guste a todo el mundo: funciona siempre. Y si la haces en Thermomix, además de quedar cremosa y en su punto, te quitas bastante trabajo de encima.

La clave de una buena ensaladilla no es solo la mayonesa. Es el equilibrio entre los ingredientes, el tamaño de los dados y, sobre todo, no pasarse mezclando. Aquí vemos cómo prepararla paso a paso para que quede suave, sabrosa y con esa textura que invita a repetir.

Ingredientes

600 g de patatas

250 g de zanahorias

150 g de guisantes

3 huevos

2 latas de atún escurrido

200-250 g de mayonesa

Sal al gusto

Aceitunas (opcional)

Pimiento del piquillo (opcional para decorar)

Paso a paso en la Thermomix

Primero, llena el vaso con unos 800 ml de agua. Coloca los huevos en el cestillo y pon las patatas y zanahorias cortadas en dados pequeños en el recipiente Varoma. Programa 25 minutos a temperatura Varoma, velocidad 2. Cuando falten unos 10 minutos, añade los guisantes al Varoma. Así se cocinan lo justo y mantienen el color y la textura. Al terminar, retira todo con cuidado y deja que enfríe bien. Este paso es importante: si mezclas la mayonesa con los ingredientes aún calientes, la textura no quedará igual. Pela los huevos. Pica dos de ellos y resérvalos. En un bol grande mezcla las patatas, zanahorias, guisantes y el atún desmenuzado. Añade los huevos picados. Ahora llega el momento clave: incorpora la mayonesa poco a poco. Mezcla con suavidad, sin aplastar demasiado la patata. Tiene que quedar integrada, pero no hecha puré. Ajusta la sal si hace falta. Déjala reposar en la nevera al menos una hora. La ensaladilla mejora mucho cuando está fría y asentada.

Detalles que marcan la diferencia