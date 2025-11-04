Ensaladilla rusa de Karlos Arguiñano: receta tradicional con un toque especial
Ensaladilla rusa de Karlos Arguiñano: receta tradicional con el toque maestro del chef vasco. Te dejamos aquí el paso a paso.
Tapa de ensaladilla rusa casera
El secreto para hacer la mejor ensaladilla rusa
Ensaladilla rusa de pasta
La ensaladilla rusa es uno de esos platos que nunca faltan en la mesa cuando llega el buen tiempo. Refrescante, sabrosa y muy fácil de preparar, es un clásico de nuestra gastronomía que triunfa tanto en comidas familiares como en reuniones informales. El popular chef Karlos Arguiñano, con su estilo cercano y su gusto por lo casero, propone una versión tradicional de esta receta, pero con un toque personal que la hace aún más rica: ingredientes frescos, una buena mayonesa y un aliño final que realza todos los sabores.
Ingredientes principales
Preparación paso a paso
- Cocer las verduras. Pela las patatas y las zanahorias, y córtalas en dados pequeños para que cuezan de forma uniforme. Ponlas en una olla con agua y sal, añade los guisantes y cocina todo unos 15 minutos, hasta que las verduras estén tiernas pero sin deshacerse. Escúrrelas con cuidado y deja que se enfríen completamente.
- Preparar los huevos. Cuece los huevos durante unos 10 minutos, pásalos por agua fría, pélalos y pícalos finamente (reserva unas rodajas para decorar al final).
- Montar la ensaladilla. En un bol grande, mezcla las verduras cocidas con el atún desmenuzado, las aceitunas troceadas, el huevo picado y el pepinillo, si decides incluirlo. Añade una pizca de sal y remueve con suavidad para no romper los ingredientes.
- Incorporar la mayonesa. Añade la mayonesa poco a poco y mezcla con movimientos envolventes. Ajusta la cantidad según tu gusto: si te gusta más cremosa, pon un poco más; si prefieres una versión ligera, reduce la cantidad.
- El toque final. Rocía con un chorrito de aceite de oliva y decora con el pimiento asado y las rodajas de huevo duro. Tapa con film transparente y deja reposar al menos una hora en la nevera. Así, los sabores se asientan y el resultado es mucho más delicioso.
Consejos del chef
- Cuece las patatas con piel para que conserven mejor su textura y sabor.
- Si buscas una versión más ligera, sustituye parte de la mayonesa por yogur natural sin azúcar.
- Una pizca de mostaza o un chorrito de limón en la mayonesa aporta un toque más vivo y aromático.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 45 minutos (más una hora de reposo en frío).
Porciones: 4 a 6 personas.
Información nutricional (aproximada): 350–400 calorías por ración (unas 1.800–2.000 kcal en total). Rica en carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables.
Tipo de cocina: Española / Mediterránea.
Tipo de comida: Entrante o plato frío principal.
Un clásico con alma casera
La ensaladilla rusa de Karlos Arguiñano reúne lo mejor de la cocina tradicional: ingredientes sencillos, sabor casero y un resultado que siempre gusta a todos. Su versión respeta la receta de toda la vida, pero con ese toque personal que transforma un plato cotidiano en algo especial.