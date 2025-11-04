Ensaladilla rusa de Karlos Arguiñano: receta tradicional con un toque especial

La ensaladilla rusa es uno de esos platos que nunca faltan en la mesa cuando llega el buen tiempo. Refrescante, sabrosa y muy fácil de preparar, es un clásico de nuestra gastronomía que triunfa tanto en comidas familiares como en reuniones informales. El popular chef Karlos Arguiñano, con su estilo cercano y su gusto por lo casero, propone una versión tradicional de esta receta, pero con un toque personal que la hace aún más rica: ingredientes frescos, una buena mayonesa y un aliño final que realza todos los sabores.

Ingredientes principales

3 patatas medianas

3 zanahorias

150 g de guisantes (pueden ser congelados)

2 huevos duros

2 latas de atún en aceite de oliva (bien escurrido)

10 aceitunas verdes rellenas

1 pepinillo en vinagre (opcional)

1/2 pimiento rojo asado para decorar

Sal al gusto

Mayonesa casera o de buena calidad

Un chorrito de aceite de oliva virgen extra

El toque especial de Arguiñano: un poco de pepinillo picado y unas gotas de aceite de oliva virgen extra justo antes de servir, para darle ese brillo y frescor que tanto le gusta al cocinero vasco.

Preparación paso a paso

Cocer las verduras. Pela las patatas y las zanahorias, y córtalas en dados pequeños para que cuezan de forma uniforme. Ponlas en una olla con agua y sal, añade los guisantes y cocina todo unos 15 minutos, hasta que las verduras estén tiernas pero sin deshacerse. Escúrrelas con cuidado y deja que se enfríen completamente. Preparar los huevos. Cuece los huevos durante unos 10 minutos, pásalos por agua fría, pélalos y pícalos finamente (reserva unas rodajas para decorar al final). Montar la ensaladilla. En un bol grande, mezcla las verduras cocidas con el atún desmenuzado, las aceitunas troceadas, el huevo picado y el pepinillo, si decides incluirlo. Añade una pizca de sal y remueve con suavidad para no romper los ingredientes. Incorporar la mayonesa. Añade la mayonesa poco a poco y mezcla con movimientos envolventes. Ajusta la cantidad según tu gusto: si te gusta más cremosa, pon un poco más; si prefieres una versión ligera, reduce la cantidad. El toque final. Rocía con un chorrito de aceite de oliva y decora con el pimiento asado y las rodajas de huevo duro. Tapa con film transparente y deja reposar al menos una hora en la nevera. Así, los sabores se asientan y el resultado es mucho más delicioso.

Consejos del chef

Cuece las patatas con piel para que conserven mejor su textura y sabor.

Si buscas una versión más ligera , sustituye parte de la mayonesa por yogur natural sin azúcar.

, sustituye parte de la mayonesa por yogur natural sin azúcar. Una pizca de mostaza o un chorrito de limón en la mayonesa aporta un toque más vivo y aromático.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 45 minutos (más una hora de reposo en frío).

Porciones: 4 a 6 personas.

Información nutricional (aproximada): 350–400 calorías por ración (unas 1.800–2.000 kcal en total). Rica en carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables.

Tipo de cocina: Española / Mediterránea.

Tipo de comida: Entrante o plato frío principal.

Un clásico con alma casera

La ensaladilla rusa de Karlos Arguiñano reúne lo mejor de la cocina tradicional: ingredientes sencillos, sabor casero y un resultado que siempre gusta a todos. Su versión respeta la receta de toda la vida, pero con ese toque personal que transforma un plato cotidiano en algo especial.