El secreto para hacer la mejor ensaladilla rusa: añade estos 2 ingredientes que tienes en la nevera

Añade estos 2 ingredientes que tienes en la nevera

Este es el secreto para hacer la mejor ensaladilla rusa del mundo

Podemos incorporar un poco de pulpo, si lo tenemos en la cocina y está bien cocinado, para darle una textura diferente. En esencia la cocina puede ser distinta en función de cada uno de los ingredientes que incorporamos en ella o hacer una ensaladilla un poco más lujosa con un toque de langostinos. Te proponemos una receta básica que podrás vestir de gala siempre que lo necesites:

Ingredientes:

4 patatas

2 zanahorias

1 lata de guisantes

1 lata de atún en aceite

4 huevos

Sal

Pimienta

200 gramos de mayonesa

Aceitunas para decorar

Preparación:

En primer lugar, pelamos las patatas y las zanahorias, y las cortamos en trozos pequeños. Ponemos a hervir agua con sal en una olla grande y añadimos las patatas y las zanahorias. Cocemos durante unos 20 minutos o hasta que estén tiernas. Mientras se cuecen las verduras, cocemos los huevos en otra olla con agua y sal durante 10 minutos. Una vez cocidos, los enfriamos bajo el grifo de agua fría y los pelamos. Escurrimos los guisantes y el atún en aceite. Reservamos. Una vez cocidas las patatas y las zanahorias, las escurrimos y las dejamos enfriar. En un bol grande, mezclamos las patatas y las zanahorias con los guisantes y el atún desmenuzado. Añadimos los huevos cocidos, previamente picados en trozos pequeños, a la mezcla. Reservamos un huevo para decorar la ensaladilla. Añadimos la mayonesa y mezclamos bien todos los ingredientes. Probamos la ensaladilla y rectificamos de sal y pimienta si es necesario. Se puede dar un toque de vinagre o de zumo de limón, al gusto. Para servir la tapa de ensaladilla rusa casera, la colocamos en una fuente y la decoramos con rodajas de huevo duro y aceitunas.

Toma nota de la manera en la que puedes crear este básico que siempre quedará bueno y puede ser un plato de lo más completo. Atrévete a probar esta delicia que se cocina en un abrir y cerrar de ojos. El resultado es un increíble plato que puede sacarte de más de un apuro.