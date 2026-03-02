Recetas de postres

Tarta San Marcos en Thermomix: receta tradicional y esponjosa

Tarta casera
tarta en thermomix.
Aprende a preparar la tarta San Marcos en Thermomix con una receta tradicional, esponjosa y muy fácil.

Hay tartas que son puro recuerdo. La Tarta San Marcos es una de ellas. Esa mezcla de bizcocho esponjoso, nata suave, trufa intensa y la capa de yema tostada por encima tiene algo especial. Es la típica tarta que aparece en cumpleaños, celebraciones familiares o domingos importantes.

Y aunque a simple vista parece complicada, hacerla en Thermomix facilita muchísimo el proceso. No necesitas ser experto en repostería, solo seguir los pasos con calma.

Ingredientes

Para el bizcocho

  • 4 huevos

  • 120 g de azúcar

  • 120 g de harina

  • Una pizca de sal

Para el almíbar

  • 100 g de agua

  • 100 g de azúcar

  • Un chorrito de licor (opcional)

Para el relleno

  • 500 ml de nata para montar

  • 80 g de azúcar glas

  • 2 cucharadas de cacao en polvo

Para la capa de yema

  • 3 yemas

  • 100 g de azúcar

  • 50 ml de agua

  • 1 cucharadita de maicenaTarta de San Marcos

Paso a paso sin complicaciones

El bizcocho

  1. Coloca la mariposa y bate los huevos con el azúcar 6 minutos a 37 °C, velocidad 4. Después, repite otros 6 minutos sin temperatura. Este paso es clave para que el bizcocho quede aireado.
  2. Añade la harina y la sal con movimientos suaves (4 segundos a velocidad 3). Vierte la mezcla en un molde y hornea a 180 °C durante unos 20-25 minutos. Déjalo enfriar antes de cortarlo en tres capas.

El almíbar

Pon el agua y el azúcar en el vaso y programa 7 minutos a 100 °C. Si te apetece, añade un toque de licor al final. Este almíbar hará que el bizcocho quede jugoso y nada seco.

El relleno

Monta la nata bien fría. Aquí conviene estar atento: cuando esté firme, para la máquina para que no se corte. Divide en dos partes. A una le añades el azúcar glas (será la capa blanca clásica) y a la otra el cacao para hacer la trufa.

La cobertura de yema

Mezcla las yemas, el azúcar, el agua y la maicena y cocina 7 minutos a 90 °C. Debe quedar espesa y brillante.

El montaje

Coloca la primera capa de bizcocho y empápala con almíbar. Añade la nata. Coloca la segunda capa, vuelve a mojar con almíbar y cubre con trufa. Termina con la última capa y extiende la crema de yema por encima.

Espolvorea azúcar y quémala con un soplete para lograr ese acabado tostado tan característico. Después, a la nevera mínimo 4 horas. La espera merece la pena.

Si te gustan las tartas caseras…

  • Si te apasiona la repostería tradicional, seguro que también disfrutas con la clásica Tarta de galletas, chocolate y natillas, perfecta para quienes buscan sabor de siempre.
  • Si prefieres algo más ligero y rápido, la Tarta de yogur nunca falla.
  • Para los amantes del coco, la Tarta de coco es una opción deliciosa y diferente.
  • Si eres fan del chocolate intenso, la Tarta mousse de chocolate puede convertirse en tu favorita.
  • Y si no quieres encender el horno, la Tarta de queso sin horno es práctica y siempre triunfa.
    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 1 hora (más 4 horas de reposo)
    Porciones: 8-10 raciones

    Información nutricional aproximada (receta completa):

    • Calorías totales: 4.800 kcal

    • Calorías por ración: 480-600 kcal

    • Rica en hidratos y grasas

    • Aporte moderado de proteínas

    Tipo de cocina: Repostería tradicional española
    Tipo de comida: Postre

    La Tarta San Marcos hecha en Thermomix combina tradición y comodidad. Es una de esas recetas que, cuando la sacas a la mesa, siempre provoca un “¡wow!”. Esponjosa, cremosa y con ese toque tostado irresistible, es perfecta para celebrar cualquier momento especial.

