Tarta San Marcos en Thermomix: receta tradicional y esponjosa
Aprende a preparar la tarta San Marcos en Thermomix con una receta tradicional, esponjosa y muy fácil.
Tarta de queso Philadelphia y leche condensada
Tarta saludable al microondas
Recetas de tartas de chocolate
Hay tartas que son puro recuerdo. La Tarta San Marcos es una de ellas. Esa mezcla de bizcocho esponjoso, nata suave, trufa intensa y la capa de yema tostada por encima tiene algo especial. Es la típica tarta que aparece en cumpleaños, celebraciones familiares o domingos importantes.
Y aunque a simple vista parece complicada, hacerla en Thermomix facilita muchísimo el proceso. No necesitas ser experto en repostería, solo seguir los pasos con calma.
Ingredientes
Para el bizcocho
-
4 huevos
-
120 g de azúcar
-
120 g de harina
-
Una pizca de sal
Para el almíbar
-
100 g de agua
-
100 g de azúcar
-
Un chorrito de licor (opcional)
Para el relleno
-
500 ml de nata para montar
-
80 g de azúcar glas
-
2 cucharadas de cacao en polvo
Para la capa de yema
-
3 yemas
-
100 g de azúcar
-
50 ml de agua
-
1 cucharadita de maicena
Paso a paso sin complicaciones
El bizcocho
- Coloca la mariposa y bate los huevos con el azúcar 6 minutos a 37 °C, velocidad 4. Después, repite otros 6 minutos sin temperatura. Este paso es clave para que el bizcocho quede aireado.
- Añade la harina y la sal con movimientos suaves (4 segundos a velocidad 3). Vierte la mezcla en un molde y hornea a 180 °C durante unos 20-25 minutos. Déjalo enfriar antes de cortarlo en tres capas.
El almíbar
Pon el agua y el azúcar en el vaso y programa 7 minutos a 100 °C. Si te apetece, añade un toque de licor al final. Este almíbar hará que el bizcocho quede jugoso y nada seco.
El relleno
Monta la nata bien fría. Aquí conviene estar atento: cuando esté firme, para la máquina para que no se corte. Divide en dos partes. A una le añades el azúcar glas (será la capa blanca clásica) y a la otra el cacao para hacer la trufa.
La cobertura de yema
Mezcla las yemas, el azúcar, el agua y la maicena y cocina 7 minutos a 90 °C. Debe quedar espesa y brillante.
El montaje
Coloca la primera capa de bizcocho y empápala con almíbar. Añade la nata. Coloca la segunda capa, vuelve a mojar con almíbar y cubre con trufa. Termina con la última capa y extiende la crema de yema por encima.
Espolvorea azúcar y quémala con un soplete para lograr ese acabado tostado tan característico. Después, a la nevera mínimo 4 horas. La espera merece la pena.
Si te gustan las tartas caseras…
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 1 hora (más 4 horas de reposo)
Porciones: 8-10 raciones
Información nutricional aproximada (receta completa):
-
Calorías totales: 4.800 kcal
-
Calorías por ración: 480-600 kcal
-
Rica en hidratos y grasas
-
Aporte moderado de proteínas
Tipo de cocina: Repostería tradicional española
Tipo de comida: Postre
La Tarta San Marcos hecha en Thermomix combina tradición y comodidad. Es una de esas recetas que, cuando la sacas a la mesa, siempre provoca un “¡wow!”. Esponjosa, cremosa y con ese toque tostado irresistible, es perfecta para celebrar cualquier momento especial.