Garbanzos con verduras en Thermomix: receta fácil y saludable

Guiso de garbanzos
Garbanzos con verduras en Thermomix.
Receta fácil de garbanzos con verduras en Thermomix, un plato saludable y lleno de sabor listo en pocos pasos.

Hay días en los que apetece comer algo casero, reconfortante y que además sepamos que nos está sentando bien. Para esos momentos, estos garbanzos con verduras en Thermomix son una opción perfecta. No es una receta complicada, no necesita ingredientes raros y el resultado es de esos platos que repites.

Lo mejor es que la Thermomix hace casi todo el trabajo. Nutricionalmente, los garbanzos nos aportan la energía que necesitamos, además de proteína y fibra de calidad.

Ingredientes

  • 400 g de garbanzos cocidos (escurridos y aclarados si son de bote)

  • 1 cebolla

  • 1 diente de ajo

  • 1 zanahoria

  • 1 pimiento rojo

  • 1 calabacín

  • 400 g de tomate triturado natural

  • 30 g de aceite de oliva virgen extra

  • 1 cucharadita de pimentón dulce

  • 1 hoja de laurel

  • Sal y pimienta al gusto

  • 300 ml de caldo de verduras o aguaGarbanzos

Cómo prepararlos en la Thermomix

  1. Empieza triturando la cebolla y el ajo durante 5 segundos a velocidad 5. Baja los restos y añade el aceite para sofreír 7 minutos a 120 °C, velocidad 1. Ese paso ya empieza a oler a comida casera.
  2. Después incorpora la zanahoria, el pimiento y el calabacín troceados. Cocina 8 minutos a 120 °C con giro inverso y velocidad cuchara. Así se cocinan sin deshacerse.
  3. Añade el tomate triturado, el pimentón y el laurel, y deja que todo se integre durante 5 minutos más. Cuando el sofrito esté listo, incorpora los garbanzos y el caldo. Programa 10 minutos a 100 °C, giro inverso, velocidad cuchara.
  4. Al terminar, prueba y ajusta la sal. Déjalos reposar unos minutos antes de servir. Verás cómo el guiso gana todavía más sabor.

Pequeños trucos que marcan la diferencia

  1. Si tienes tiempo y usas garbanzos secos, el sabor será todavía más intenso. Solo recuerda dejarlos en remojo la noche anterior y cocerlos primero.
  2. También puedes añadir espinacas o acelgas al final para darle un toque verde extra. Y si te gusta un poco más potente, una pizca de comino o de cayena cambia completamente el carácter del plato.
  3. Es una receta muy adaptable. Puedes hacerla más ligera o más contundente según lo que te apetezca.

    Información suplementaria

    Tiempo de preparación: 30 minutos
    Porciones: 4 raciones
    Información nutricional aproximada (receta completa):

    • Calorías totales: 1.200 kcal

    • Calorías por ración: 300 kcal

    • Buena fuente de proteína vegetal

    • Alto contenido en fibra

    • Bajo en grasas saturadas

    Tipo de cocina: Mediterránea
    Tipo de comida: Plato principal saludable

    En definitiva, estos garbanzos con verduras en Thermomix son la prueba de que comer bien no tiene que ser complicado. Son sencillos, equilibrados y tienen ese punto casero que apetece repetir. Perfectos para incluir más legumbres en tu semana sin aburrirte y sin pasar horas en la cocina.

