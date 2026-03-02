Garbanzos con verduras en Thermomix: receta fácil y saludable

Hay días en los que apetece comer algo casero, reconfortante y que además sepamos que nos está sentando bien. Para esos momentos, estos garbanzos con verduras en Thermomix son una opción perfecta. No es una receta complicada, no necesita ingredientes raros y el resultado es de esos platos que repites.

Lo mejor es que la Thermomix hace casi todo el trabajo. Nutricionalmente, los garbanzos nos aportan la energía que necesitamos, además de proteína y fibra de calidad.

Ingredientes

400 g de garbanzos cocidos (escurridos y aclarados si son de bote)

1 cebolla

1 diente de ajo

1 zanahoria

1 pimiento rojo

1 calabacín

400 g de tomate triturado natural

30 g de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de pimentón dulce

1 hoja de laurel

Sal y pimienta al gusto

300 ml de caldo de verduras o agua

Cómo prepararlos en la Thermomix

Empieza triturando la cebolla y el ajo durante 5 segundos a velocidad 5. Baja los restos y añade el aceite para sofreír 7 minutos a 120 °C, velocidad 1. Ese paso ya empieza a oler a comida casera. Después incorpora la zanahoria, el pimiento y el calabacín troceados. Cocina 8 minutos a 120 °C con giro inverso y velocidad cuchara. Así se cocinan sin deshacerse. Añade el tomate triturado, el pimentón y el laurel, y deja que todo se integre durante 5 minutos más. Cuando el sofrito esté listo, incorpora los garbanzos y el caldo. Programa 10 minutos a 100 °C, giro inverso, velocidad cuchara. Al terminar, prueba y ajusta la sal. Déjalos reposar unos minutos antes de servir. Verás cómo el guiso gana todavía más sabor.

Pequeños trucos que marcan la diferencia

Si tienes tiempo y usas garbanzos secos, el sabor será todavía más intenso. Solo recuerda dejarlos en remojo la noche anterior y cocerlos primero. También puedes añadir espinacas o acelgas al final para darle un toque verde extra. Y si te gusta un poco más potente, una pizca de comino o de cayena cambia completamente el carácter del plato. Es una receta muy adaptable. Puedes hacerla más ligera o más contundente según lo que te apetezca.

Si te gustan los garbanzos, prueba también…

Si eres fan de esta legumbre, hay muchas formas distintas de prepararla. Por ejemplo, la clásica Receta de garbanzos a la riojana es perfecta cuando apetece algo más tradicional y con carácter.