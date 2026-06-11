Postres chinos: los dulces más típicos de China y cómo hacerlos en casa

Los postres chinos tienen un toque especial, matices, sabores, aromas diferentes a nuestra pastelería occidental. La repostería china suele jugar más con las texturas que con el exceso de dulzor.

El arroz glutinoso aparece constantemente. También la pasta de judías rojas, el sésamo negro y algunas flores aromáticas como el osmanto, muy apreciadas en determinadas zonas de China. Basta con localizar algunos ingredientes específicos y tener ganas de experimentar un poco.

Los postres chinos más típicos

Hay propuestas muy sencillas y otras con una elaboración bastante más laboriosa.

Tangyuan: bolitas de arroz glutinoso en caldo dulce

El tangyuan es uno de los grandes clásicos. Son bolas de pequeño tamaño elaboradas con harina de arroz y rellenadas de sésamo negro en pasta, judías rojas, etc.

Su textura es suave, ligeramente elástica y muy característica. En muchas familias chinas está asociado a celebraciones importantes y reuniones familiares.

Mochi chino: bolas de arroz pegajoso con diferentes rellenos

La masa del mochi se hace con arroz glutinoso y es blanda y pegajosa. En el interior pueden encontrarse rellenos muy variados, desde pasta de judías rojas hasta mezclas de frutos secos.

Jiandui: bolitas de sésamo fritas rellenas de pasta de judías

Visualmente son difíciles de olvidar. Las jiandui son bolas de masa cubiertas por semillas de sésamo y fritas hasta alcanzar un tono dorado muy apetecible. Cuando se muerden aparece el relleno, normalmente elaborado con pasta dulce de judías rojas.

Pastel de luna: el dulce del Festival del Medio Otoño

Pocos postres están tan ligados a una festividad concreta como el pastel de luna. Durante el Festival del Medio Otoño se convierte prácticamente en un símbolo cultural. Su aspecto suele ser muy reconocible, con decoraciones grabadas en la superficie y formas redondeadas cuidadosamente elaboradas.

Los rellenos cambian según la región y las preferencias familiares. Algunas versiones utilizan pasta de semillas de loto, otras incorporan yema de huevo salada.

Egg tarts de Hong Kong: las tartaletas de crema al horno

Hong Kong desarrolló una identidad gastronómica muy particular y las famosas egg tarts son una buena muestra de ello.

A primera vista recuerdan a algunas tartaletas europeas. Sin embargo, tienen personalidad propia. La base crujiente contrasta con una crema suave elaborada con huevo y leche.

Bubble tea: la bebida postre más popular del mundo

Para algunos es una bebida, para otros un postre. La mezcla de té, leche y perlas de tapioca ha conquistado ciudades de medio mundo. Su éxito demuestra hasta qué punto algunos productos asiáticos han cruzado fronteras durante las últimas décadas.

Los ingredientes base de la repostería china

Qué es la harina de arroz glutinoso y dónde comprarla en España

Gracias a ella se elaboran muchos de los postres más conocidos de China, es saludable y sin gluten.

Actualmente puede encontrarse con relativa facilidad en supermercados asiáticos y tiendas especializadas presentes en numerosas ciudades españolas.

Qué es la pasta de judías rojas (anko)

La pasta de judías rojas dulces es uno de esos ingredientes que sorprenden a quien lo prueba por primera vez.

Se elabora normalmente con judías azuki cocidas y endulzadas. El resultado es una crema suave que aparece en multitud de postres de Asia oriental.

Qué es la pasta de sésamo negro

La pasta de sésamo negro tiene un sabor intenso, profundo y ligeramente tostado.

Su aroma resulta muy característico y aporta personalidad a numerosos rellenos y sopas dulces. También es uno de los ingredientes más habituales en algunas versiones del tangyuan.

Cómo hacer tangyuan en casa: receta paso a paso

Se mezcla arroz glutinoso y agua, se forma una masa y con ella pequeñas bolas. Se rellenan y se cuecen en agua caliente.

Cómo hacer mochi chino en casa: receta paso a paso

Para la masa se mezclan arroz glutinoso, agua y azúcar. Se obtiene una mezcla pegajosa que se divide en pequeñas porciones y se rellenan con la preparación elegida.

Diferencia entre postres chinos y postres japoneses

La repostería japonesa suele apostar por sabores extremadamente sutiles y una presentación muy refinada. La china, en cambio, presenta una variedad regional enorme y ofrece una mayor diversidad de texturas y técnicas de elaboración.

Hay puntos en común, sí. Pero cada tradición tiene una personalidad perfectamente reconocible.

Dónde comprar ingredientes para postres chinos en España

Hace veinte años encontrar harina de arroz glutinoso o pasta de judías rojas podía convertirse en una pequeña aventura.

Hoy resulta mucho más sencillo. Las tiendas de alimentación asiática suelen disponer de prácticamente todos los ingredientes necesarios para preparar estos postres. También existen numerosas tiendas online especializadas que realizan envíos a toda España.