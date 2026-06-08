Carlota: qué es, receta tradicional con fresas, de limón y todas las variantes sin horno

La carlota tiene algo que engancha desde el primer vistazo. Quizá sea su aspecto elegante, con las capas perfectamente visibles al cortar una porción. O tal vez la facilidad con la que se prepara. Lo cierto es que se ha convertido en uno de esos postres que aparecen una y otra vez cuando llega el buen tiempo.

No necesita horno, se puede preparar con antelación y admite una cantidad enorme de variantes. Fresas, limón, chocolate, café o frutas tropicales. Casi cualquier sabor encaja bien. Esa flexibilidad explica por qué la receta ha viajado tanto y ha terminado adaptándose a cocinas muy distintas.

Qué es la carlota y de dónde viene: historia y origen del postre

El chef Carême y la charlotte russe

Cuando se habla del origen de la carlota, aparece inevitablemente el nombre de Marie-Antoine Carême. No fue un cocinero cualquiera. Está considerado uno de los grandes referentes de la gastronomía francesa del siglo XIX.

Entre las preparaciones que ayudó a popularizar se encontraba la llamada charlotte russe, una versión elaborada con bizcochos de soletilla y una crema fría similar a la crema bávara. A diferencia de otras tartas de la época, resultaba ligera y especialmente agradable para servir fría.

Aquella idea acabaría inspirando muchas de las versiones que conocemos hoy.

Por qué se llama carlota: las teorías sobre el nombre

Aquí las certezas son algo más limitadas. La explicación que más parece convencer es la relacionada con la reina Carlota de Mecklenburg-Strelitz, esposa del rey Jorge III de Inglaterra.

Por eso conviene tomar cualquier explicación absoluta con cierta cautela.

Carlota francesa vs carlota mexicana: las dos grandes versiones

Aunque comparten nombre, hoy hablamos prácticamente de dos postres diferentes.

La carlota francesa mantiene la estructura clásica: bizcochos de soletilla rodeando una crema suave, mousse o crema bávara. Tiene un aire más refinado y suele servirse desmoldada.

La versión mexicana es mucho más sencilla y, probablemente, una de las más populares en internet. Se prepara con galletas María y una crema elaborada a partir de leche condensada, leche evaporada y zumo de limón. Sin horno, sin complicaciones y con resultados bastante fiables incluso para quien no tiene experiencia en repostería.

Ingredientes de la carlota clásica

Bizcochos de soletilla vs galletas María: cuál usar

No existe una única respuesta correcta. Los bizcochos de soletilla son la opción tradicional y aportan una textura más ligera. Absorben humedad sin deshacerse demasiado rápido, algo importante cuando la tarta debe mantener la forma.

Las galletas María ofrecen más firmeza. En recetas frías de limón suelen funcionar especialmente bien porque ayudan a crear capas definidas y agradables al corte.

Qué rellenos admite la carlota

Las versiones de fresa y limón son probablemente las más conocidas, pero también funcionan muy bien los rellenos de chocolate, vainilla, café, queso crema o frutas de temporada.

Receta de carlota de fresas: la versión más clásica

Ingredientes para 6-8 personas

250 g de bizcochos de soletilla

500 g de fresas

300 ml de nata para montar

250 g de queso crema

80 g de azúcar glas

Paso a paso de la carlota de fresas

Lava bien las fresas y reserva algunas para la decoración final. Tritura el resto hasta obtener un puré homogéneo. Monta la nata y mézclala con el queso crema y el azúcar glas. Después incorpora parte del puré de fresas. Coloca una capa de bizcochos en el molde, añade crema y repite el proceso varias veces. Tras unas horas de reposo en la nevera, la textura cambia por completo.

Receta de carlota de limón al estilo mexicano

Ingredientes con leche condensada y evaporada

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

120 ml de zumo de limón

250 g de galletas María

Paso a paso de la carlota de limón

Mezcla la leche condensada con la evaporada y añade poco a poco el zumo de limón. Verás cómo la preparación comienza a espesar de manera natural. Alterna capas de galletas y crema hasta completar el molde. Después solo queda esperar. De hecho, esta receta mejora bastante después de una noche completa de refrigeración.

Receta de carlota de chocolate

Para quienes prefieren sabores más intensos, la carlota de chocolate es una apuesta segura.

Puede elaborarse utilizando una mousse ligera o una ganache suavizada con nata montada. Combinada con bizcochos de soletilla, ofrece un resultado cremoso y equilibrado.

Receta de carlota rusa: la versión original con crema bávara

La charlotte russe clásica requiere algo más de trabajo, pero también tiene un encanto especial.

Su relleno se prepara con crema bávara, una elaboración que combina leche, yemas, azúcar, gelatina y nata montada. Rodeada por bizcochos de soletilla, crea una textura muy delicada.

Cuánto tiempo reposar la carlota en la nevera

Aunque muchas recetas indican cuatro horas de reposo, lo cierto es que dejar la carlota toda la noche en la nevera suele marcar la diferencia. Las capas se estabilizan mejor y los sabores se integran de forma mucho más agradable.

Cómo desmoldar la carlota sin que se rompa

Un molde desmontable facilita muchísimo el trabajo. También ayuda forrar la base con papel vegetal y comprobar que la crema esté completamente fría.

Cuánto aguanta la carlota y cómo conservarla

La carlota debe mantenerse siempre refrigerada. No es un postre pensado para permanecer muchas horas a temperatura ambiente. En general, conserva una buena calidad entre dos y tres días.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 30 minutos

Tiempo de reposo: 4-6 horas

Porciones: 6-8 personas

Información nutricional: entre 280 y 380 kcal por ración aproximadamente, dependiendo de los ingredientes empleados

Tipo de cocina: Francesa e internacional

Tipo de comida: Postre