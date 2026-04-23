Bizcocho soletilla casero receta fácil y tradicional paso a paso

Una masa ligera y esponjosa, una cubierta crujiente y mil opciones para disfrutarlos. Se tratade los bizcochos Savoiardi o de Soletilla, protagonistas del exquisito postre tiramisú y tantos otros. Solos, acompañan muy bien un rico café con leche para la merienda. Esta receta es sencilla, con pocos ingredientes, ideal para cocinar en casa y que ayuden los niños: disfrutarán, aprenderán y comerán un poco más saludable. Es vital tener mucho cuidado al batir los huevos, para conseguir un punto espumoso; de eso depende que salgan perfectos. Si tienes poco tiempo en casa, un bizcocho de yogur Thermomix sería lo ideal.

Gracias al huevo que llevan los bizcochos se obtienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo requiere. También son fuente de vitaminas, minerales y ácido fólico, necesario para el desarrollo del sistema nervioso de los niños. Los bizcochos Savoiardi o de Soletilla tiene un origen incierto, aunque se cree que los inventó un pastelero de la corte del conde de Saboya, quien los preparó para agasajar al rey de Francia. La receta se extendió rápidamente a toda Italia y luego al mundo. En cada lugar se los llama de una manera distinta, pero la receta es la misma.

Otras ideas

Si te gusta este tipo de repostería casera, hay varias alternativas que puedes probar.

Por ejemplo, el bizcocho de avena, que es una opción más nutritiva para el día a día.

También puedes optar por el bizcocho de avena y yogur, ideal para desayunos más ligeros.

Si prefieres algo con fruta, el bizcocho de plátano y avena es una buena opción.

Para los que buscan un resultado más jugoso, el bizcocho de nata casero suele gustar bastante.

Y si tienes Thermomix, el bizcocho de yogur Thermomix es rápido y muy práctico.

Ingredientes:

4 huevos

100 gramos de azúcar

50 gramos de harina

50 gramos de fécula de maíz

1 cucharadita de extracto de vainilla

Azúcar glas

Preparación de bizcochos Savoiardi o de Soletilla:

Separar las claras de las yemas con cuidado. Precalentar el horno a temperatura moderada con calor arriba y abajo. Cubrir dos bandejas aptas para horno con papel para hornear. Batir las claras a nieve con una batidora eléctrica. Cuando estén firmes, añadir la mitad del azúcar en forma de lluvia. Continuar batiendo hasta integrar. Reservar. Aparte, batir las yemas con el resto del azúcar hasta que dupliquen su volumen, se vean blancas y espumosas. Agregar el extracto de vainilla. Luego, incorporar la mitad de las claras a nieve por tandas, uniendo ambas preparaciones con movimientos envolventes usando una espátula. Tamizar la fécula con la harina. Agregar al batido de a poco, siempre integrando con cuidado para no eliminar el aire. Por último, terminar de incorporar las claras. Colocar el batido en una manga con boquilla lisa. Sobre las placas formar tiras de 10 centímetros de largo, bien espaciadas entre sí porque crecen con el calor. Espolvorear con azúcar glas. Dejar reposar durante dos minutos y volver a espolvorear. Hornear durante 10 minutos. La superficie debe verse dorada. Retirar y dejar enfriar antes de desmoldar. Los bizcochos Savoiardi o de Soletilla se pueden congelar dentro de un recipiente hermético durante meses.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Tiempo de horneado: 10–20 minutos

Porciones: 6–8 personas

Información nutricional (aprox. por porción):

Calorías: entre 150 y 220 kcal

Tipo de cocina: Tradicional / Repostería

Tipo de comida: Postre o base para tartas

Es una receta sencilla, pero con técnica. Cuando le coges el punto, se convierte en un básico que siempre funciona.