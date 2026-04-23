Bizcocho soletilla casero receta fácil y tradicional paso a paso
Para disfrutar en casa de una tarde con la familia, elaborando un bocado dulce, esta receta de bizcochos savoiardi o de soletilla es ideal.
Bizcocho de claras de huevo
Bizcocho integral sin azúcar
Bizcocho de yogur y plátano
Una masa ligera y esponjosa, una cubierta crujiente y mil opciones para disfrutarlos. Se tratade los bizcochos Savoiardi o de Soletilla, protagonistas del exquisito postre tiramisú y tantos otros. Solos, acompañan muy bien un rico café con leche para la merienda. Esta receta es sencilla, con pocos ingredientes, ideal para cocinar en casa y que ayuden los niños: disfrutarán, aprenderán y comerán un poco más saludable. Es vital tener mucho cuidado al batir los huevos, para conseguir un punto espumoso; de eso depende que salgan perfectos. Si tienes poco tiempo en casa, un bizcocho de yogur Thermomix sería lo ideal.
Gracias al huevo que llevan los bizcochos se obtienen todos los aminoácidos esenciales que el organismo requiere. También son fuente de vitaminas, minerales y ácido fólico, necesario para el desarrollo del sistema nervioso de los niños. Los bizcochos Savoiardi o de Soletilla tiene un origen incierto, aunque se cree que los inventó un pastelero de la corte del conde de Saboya, quien los preparó para agasajar al rey de Francia. La receta se extendió rápidamente a toda Italia y luego al mundo. En cada lugar se los llama de una manera distinta, pero la receta es la misma.
Otras ideas
Si te gusta este tipo de repostería casera, hay varias alternativas que puedes probar.
Ingredientes:
- 4 huevos
- 100 gramos de azúcar
- 50 gramos de harina
- 50 gramos de fécula de maíz
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- Azúcar glas
Preparación de bizcochos Savoiardi o de Soletilla:
- Separar las claras de las yemas con cuidado.
- Precalentar el horno a temperatura moderada con calor arriba y abajo.
- Cubrir dos bandejas aptas para horno con papel para hornear.
- Batir las claras a nieve con una batidora eléctrica.
- Cuando estén firmes, añadir la mitad del azúcar en forma de lluvia.
- Continuar batiendo hasta integrar. Reservar.
- Aparte, batir las yemas con el resto del azúcar hasta que dupliquen su volumen, se vean blancas y espumosas.
- Agregar el extracto de vainilla.
- Luego, incorporar la mitad de las claras a nieve por tandas, uniendo ambas preparaciones con movimientos envolventes usando una espátula.
- Tamizar la fécula con la harina.
- Agregar al batido de a poco, siempre integrando con cuidado para no eliminar el aire.
- Por último, terminar de incorporar las claras.
- Colocar el batido en una manga con boquilla lisa.
- Sobre las placas formar tiras de 10 centímetros de largo, bien espaciadas entre sí porque crecen con el calor.
- Espolvorear con azúcar glas. Dejar reposar durante dos minutos y volver a espolvorear.
- Hornear durante 10 minutos. La superficie debe verse dorada.
- Retirar y dejar enfriar antes de desmoldar.
- Los bizcochos Savoiardi o de Soletilla se pueden congelar dentro de un recipiente hermético durante meses.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 20 minutos
Tiempo de horneado: 10–20 minutos
Porciones: 6–8 personas
Información nutricional (aprox. por porción):
- Calorías: entre 150 y 220 kcal
Tipo de cocina: Tradicional / Repostería
Tipo de comida: Postre o base para tartas
Es una receta sencilla, pero con técnica. Cuando le coges el punto, se convierte en un básico que siempre funciona.