Higaditos de pollo encebollados: receta tradicional de la tapa más castiza paso a paso

Los higaditos de pollo encebollados forman parte de esas recetas de toda la vida que durante décadas ocuparon un lugar fijo en las barras de muchos bares españoles. Sin embargo, hoy son una de las tapas más olvidadas. Es importante cuidar los tiempos de cocción, porque se trata de ingredientes muy frágiles.

Ingredientes de los higaditos de pollo encebollados

600 g de higaditos de pollo

3 cebollas grandes

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

100 ml de vino blanco, vino fino o brandy

Sal al gusto

Pimienta negra molida

1 hoja de laurel

Qué cantidad de cebolla usar: siempre más de la que parece

La cebolla es casi tan importante como los propios higaditos. La proporción debe ser la adecuada, por ejemplo, una cebolla mediana por 150 gramos de higaditos.

Vino blanco, vino fino o brandy: cuál usar y cuándo

El vino blanco aporta frescura y una acidez suave. El vino fino o de Jerez ofrece un sabor más profundo y tradicional. El brandy, por su parte, añade intensidad y un ligero toque tostado, especialmente si se utiliza para flambear. Cualquiera de las tres opciones funciona bien, aunque el brandy suele reservarse para ocasiones especiales.

Cómo limpiar los higaditos de pollo antes de cocinarlos

Antes de empezar conviene revisar cada pieza con calma. Una limpieza adecuada mejora tanto la textura como el sabor final.

Cómo quitar las venas, la sangre y las impurezas

Retira las pequeñas venas o zonas blanquecinas visibles con ayuda de un cuchillo afilado. Después, lava los higaditos bajo agua fría y sécalos cuidadosamente con papel de cocina. Si observas restos de sangre coagulada o partes oscuras, elimínalos antes de cocinar.

Cómo hacer higaditos de pollo encebollados paso a paso

Corta las cebollas en juliana fina. Calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la cebolla y la hoja de laurel. Cocina a fuego medio-bajo durante unos 20 minutos. Cuando la cebolla esté tierna y ligeramente dorada, incorpora los higaditos. Salpimenta al gusto. Cocina durante unos minutos removiendo con frecuencia. Añade el vino o el brandy. Deja que el alcohol se evapore y cocina unos minutos más. Sirve inmediatamente.

El secreto de la cebolla caramelizada: tiempo y fuego

La paciencia es fundamental. La cebolla no debe cocinarse a fuego fuerte. Lo ideal es mantener una temperatura media-baja para que vaya soltando sus azúcares naturales poco a poco. En unos 20 o 25 minutos obtendrás una textura melosa y un sabor mucho más intenso.

Cuánto tiempo cocinar los higaditos para que no queden duros

Uno de los errores más frecuentes es cocinarlos demasiado. Los higaditos necesitan entre 5 y 7 minutos una vez incorporados a la sartén. Si se pasan de cocción, pierden jugosidad y se vuelven secos y correosos.

El truco del flambeado con brandy

Si utilizas brandy, puedes flambear los higaditos para potenciar el aroma. Basta con añadir el licor caliente y prenderlo cuidadosamente durante unos segundos. La llama desaparecerá sola cuando se consuma el alcohol, dejando un sabor mucho más redondo.

Con qué acompañar los higaditos de pollo encebollados

Un buen pan rústico es prácticamente obligatorio. Las patatas fritas o tipo panadera le dan al plato una apariencia más redonda. El arroz blanco cocido o una buena ensalada son ingredientes más fit.

Higaditos de pollo en salsa: variantes de la receta clásica

Existen muchas versiones regionales que enriquecen esta preparación tradicional.

Con vino de Jerez y caldo de pollo

Añadiendo medio vaso de caldo de pollo junto con un chorrito de vino de Jerez se obtiene una salsa más abundante y sabrosa, perfecta para mojar pan.

Con especias: nuez moscada, clavo y canela

Una pizca de nuez moscada aporta profundidad. El clavo y la canela deben utilizarse con moderación, pero pueden dar un matiz sorprendente y muy agradable al conjunto.

Propiedades de los higaditos de pollo: beneficios nutricionales

Este producto tiene importantes características de nutrientes. Tanto proteínas como minerales como hierro, fósforo y vitaminas de calidad. Entre ellas, la vitamina B12 y la vitamina A.

Cómo aprovechar los higaditos sobrantes: paté casero

Si sobran higaditos, puedes preparar un paté casero muy sencillo. Mezcla con especias, huevo, pimienta molida y nata líquida. Lleva a la nevera bien prensado y sácalo tras unas horas. Obtendrás un aperitivo delicioso para tostadas y canapés.

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 280 kcal por ración

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Tapa, plato principal