Patatas smash crujientes con parmesano y ajo

Las patatas tienen algo especial. Son sencillas, económicas y tienen ese punto de comida reconfortante que suele gustar a todo el mundo. Y si tienen un toque crujiente, todavía mejor.

Para preparar una bandeja generosa de patatas smash necesitarás:

El secreto de unas buenas patatas smash

A simple vista parecen muy fáciles de preparar. Y lo son. Sin embargo, hay algunos detalles que marcan diferencias importantes entre unas patatas correctas y unas realmente memorables.

Todo empieza con la cocción.

Las patatas deben hervirse enteras y con piel hasta que estén tiernas. No hace falta que se deshagan. De hecho, conviene evitarlo. Si quedan demasiado blandas será difícil mantener la forma cuando llegue el momento de aplastarlas.

Cómo aplastar las patatas correctamente

No se trata de convertirlas en puré. Usa la base de un plato, vaso o taza, o una buena espátula. La gracia está precisamente en dejar que aparezcan grietas y bordes irregulares. Esas pequeñas imperfecciones son las que se volverán increíblemente crujientes durante el horneado.

Cuanto más interesantes sean esas formas, mejor será la textura final.

A veces las recetas más vistosas nacen precisamente de dejar que las cosas no queden demasiado perfectas.

Preparación del aliño de ajo y parmesano

Mientras las patatas reposan unos minutos, prepara una mezcla sencilla que aportará prácticamente todo el sabor.

Pela los dientes de ajo y pícalos muy finamente. Mezcla con ajo, perejil picado y pimienta molida. Después reparte esta mezcla sobre cada patata.

Cuando estén bien impregnadas, añade el parmesano rallado por encima. No hace falta medir cada gramo con precisión. De hecho, algunas zonas con más queso suelen convertirse en las favoritas de quienes prueban la receta.

El horneado que marca la diferencia

Una vez preparadas, las patatas entran en el horno. Durante los primeros minutos parecen simplemente patatas cocidas con queso. Pero poco a poco ocurre la transformación.

El parmesano empieza a tostarse. El ajo desprende aroma. Los bordes adquieren un color dorado cada vez más intenso.

Normalmente bastan entre 20 y 25 minutos.

Si te gustan especialmente crujientes, puedes prolongar ligeramente la cocción o utilizar el grill durante los últimos minutos. Eso sí, vigilando constantemente porque el parmesano puede pasar de dorado a quemado con bastante rapidez.

Cómo servir las patatas smash

Recién hechas es cuando están realmente espectaculares.

Un poco de perejil fresco picado aporta color y un contraste agradable frente al sabor intenso del queso y el ajo.

Funcionan muy bien como acompañamiento de carnes, hamburguesas, pollo asado o pescado. También pueden servirse como aperitivo para compartir en el centro de la mesa.

De hecho, muchas veces terminan robando protagonismo al plato principal.

Consejos para conseguir una textura perfecta

Las patatas pequeñas suelen dar mejores resultados porque mantienen la forma con facilidad y desarrollan más superficie crujiente.

El parmesano recién rallado también marca diferencias. Se funde mejor y aporta más sabor que muchas versiones ya envasadas.

Otro detalle útil consiste en dejar que las patatas pierdan parte de la humedad después de cocerlas. Unos minutos de reposo ayudan bastante a conseguir un dorado más uniforme.

Y por supuesto, no escatimes con la temperatura del horno. Las patatas smash necesitan calor intenso para desarrollar esa textura que las ha hecho tan populares.

El resultado merece la pena: una capa exterior crujiente, casi adictiva, un interior suave y cremoso, el aroma del ajo recién tostado y el sabor inconfundible del parmesano.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 15 minutos

Tiempo de cocinado: 35 minutos

Tiempo total: 50 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Internacional / Mediterránea

Tipo de comida: Aperitivo, entrante o guarnición

Información nutricional aproximada: entre 280 y 350 calorías por ración. El valor puede variar según la cantidad de aceite de oliva y queso parmesano utilizada.