Patatas Tornado Crujientes al Especiado Casero en airfryer
En las modernas freidoras de aire se pueden hacer muchas recetas de muchas clases. Un ejemplo son las patatas tornado crujientes. Toma nota.
Si hay un snack que entra por los ojos y se gana a todo el mundo al primer bocado, esas son las patatas tornado. Crujientes, doradas, llenas de especias y con esa forma en espiral que parece sacada de un puesto de street food, pero hecha tranquilamente en casa. Lo mejor: esta versión en airfryer, más ligera, limpia y práctica, sin perder nada de sabor.
Son perfectas para un picoteo improvisado, una cena informal, una noche de series o como acompañamiento distinto cuando quieres salir de las típicas patatas fritas. Y sí, quedan tan bien que siempre hay alguien que pregunta cómo se hacen.
Ingredientes
-
6 patatas medianas (mejor firmes, tipo agria o monalisa)
-
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
-
Palillos largos de brocheta
Para el especiado casero:
-
1 cucharadita de pimentón dulce
-
½ cucharadita de pimentón picante (opcional)
-
½ cucharadita de ajo en polvo
-
½ cucharadita de cebolla en polvo
-
½ cucharadita de comino molido
-
½ cucharadita de orégano seco
-
Sal fina al gusto
-
Pimienta negra recién molida
Cómo hacer patatas tornado en airfryer
Preparar las patatas sin complicaciones
Lava bien las patatas y sécalas. No hace falta pelarlas: la piel aporta sabor y ayuda a que queden más crujientes. Inserta un palillo de brocheta por el centro de cada patata, de punta a punta.
Ahora viene la parte divertida. Con un cuchillo bien afilado, empieza a cortar la patata en diagonal, girándola poco a poco hasta formar una espiral continua. Una vez cortada, estírala con cuidado para separar las láminas sin romperlas. No hace falta que quede perfecta: lo artesanal también tiene su encanto.
Aceite y especias, el alma del plato
Coloca las patatas en un bol amplio. Añade el aceite de oliva y masajea suavemente para que se reparta bien por toda la superficie. En un cuenco aparte mezcla todas las especias con la sal y la pimienta.
Espolvorea esta mezcla sobre las patatas y asegúrate de que llegue a todos los rincones. Aquí es donde puedes ajustar el sabor: más picante, más ahumado, más aromático… tú mandas.
A la airfryer
Precalienta la airfryer a 180 °C durante 3 minutos. Coloca las patatas en la cesta sin amontonarlas. Si no caben todas, mejor hacerlas en dos tandas: el aire necesita circular para que queden bien crujientes.
Cocina durante 18–20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo para que se doren de manera uniforme. Cuando estén bien doradas y crujientes por fuera, sácalas con cuidado.
Si te gustan especialmente crujientes, puedes subir la temperatura a 190 °C y dejarlas 2 o 3 minutos más, vigilando para que no se quemen.
Trucos que marcan la diferencia
-
Corte regular: cuanto más uniforme sea la espiral, mejor se cocinarán.
-
No sobrecargues la cesta: es clave para lograr ese punto crujiente.
-
Especias al gusto: prueba con curry, paprika ahumada o mezcla cajún.
-
Toque final: una pizca de sal en escamas o unas gotas de limón al sacarlas realzan muchísimo el sabor.
Ideas para servirlas
Sirve las patatas tornado recién hechas, calientes y crujientes. Puedes juntarlas con una suave salsa de ajo, una mayonesa de lima, salsa barbacoa o una salsa de yogur con hierbas frescas. Van de maravilla como aperitivo para compartir entre amigos, pero también como guarnición de hamburguesas, carne a la plancha o platos vegetarianos.
Estas patatas tornado en airfryer son una prueba irrefutable que un plato simple puede convertirse en un plato especial a partir de una pizca de imaginación.
Visuales, sabrosas y muy fáciles de hacer, tienen todo para repetirlas una y otra vez. Aviso: vuelan de la mesa
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación:
35 minutos en total (15 minutos de preparación + 20 minutos de cocción)
-
Porciones:
2–3 personas
-
Información nutricional (aproximada):
-
Calorías totales del plato: 1.050 kcal
-
Por porción (3): alrededor de 350 kcal
-
-
Tipo de cocina:
Cocina moderna · Street food internacional
-
Tipo de comida:
Aperitivo · Snack crujiente · Guarnición · Comida informal para compartir