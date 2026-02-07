Patatas Tornado Crujientes al Especiado Casero en airfryer

Si hay un snack que entra por los ojos y se gana a todo el mundo al primer bocado, esas son las patatas tornado. Crujientes, doradas, llenas de especias y con esa forma en espiral que parece sacada de un puesto de street food, pero hecha tranquilamente en casa. Lo mejor: esta versión en airfryer, más ligera, limpia y práctica, sin perder nada de sabor.

Son perfectas para un picoteo improvisado, una cena informal, una noche de series o como acompañamiento distinto cuando quieres salir de las típicas patatas fritas. Y sí, quedan tan bien que siempre hay alguien que pregunta cómo se hacen.

Ingredientes

6 patatas medianas (mejor firmes, tipo agria o monalisa)

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Palillos largos de brocheta

Para el especiado casero:

1 cucharadita de pimentón dulce

½ cucharadita de pimentón picante (opcional)

½ cucharadita de ajo en polvo

½ cucharadita de cebolla en polvo

½ cucharadita de comino molido

½ cucharadita de orégano seco

Sal fina al gusto

Pimienta negra recién molida

Cómo hacer patatas tornado en airfryer

Preparar las patatas sin complicaciones

Lava bien las patatas y sécalas. No hace falta pelarlas: la piel aporta sabor y ayuda a que queden más crujientes. Inserta un palillo de brocheta por el centro de cada patata, de punta a punta.

Ahora viene la parte divertida. Con un cuchillo bien afilado, empieza a cortar la patata en diagonal, girándola poco a poco hasta formar una espiral continua. Una vez cortada, estírala con cuidado para separar las láminas sin romperlas. No hace falta que quede perfecta: lo artesanal también tiene su encanto.

Aceite y especias, el alma del plato

Coloca las patatas en un bol amplio. Añade el aceite de oliva y masajea suavemente para que se reparta bien por toda la superficie. En un cuenco aparte mezcla todas las especias con la sal y la pimienta.

Espolvorea esta mezcla sobre las patatas y asegúrate de que llegue a todos los rincones. Aquí es donde puedes ajustar el sabor: más picante, más ahumado, más aromático… tú mandas.

A la airfryer

Precalienta la airfryer a 180 °C durante 3 minutos. Coloca las patatas en la cesta sin amontonarlas. Si no caben todas, mejor hacerlas en dos tandas: el aire necesita circular para que queden bien crujientes.

Cocina durante 18–20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo para que se doren de manera uniforme. Cuando estén bien doradas y crujientes por fuera, sácalas con cuidado.

Si te gustan especialmente crujientes, puedes subir la temperatura a 190 °C y dejarlas 2 o 3 minutos más, vigilando para que no se quemen.

Trucos que marcan la diferencia

Corte regular: cuanto más uniforme sea la espiral, mejor se cocinarán.

No sobrecargues la cesta: es clave para lograr ese punto crujiente.

Especias al gusto: prueba con curry, paprika ahumada o mezcla cajún.

Toque final: una pizca de sal en escamas o unas gotas de limón al sacarlas realzan muchísimo el sabor.

Ideas para servirlas

Sirve las patatas tornado recién hechas, calientes y crujientes. Puedes juntarlas con una suave salsa de ajo, una mayonesa de lima, salsa barbacoa o una salsa de yogur con hierbas frescas. Van de maravilla como aperitivo para compartir entre amigos, pero también como guarnición de hamburguesas, carne a la plancha o platos vegetarianos.

Estas patatas tornado en airfryer son una prueba irrefutable que un plato simple puede convertirse en un plato especial a partir de una pizca de imaginación.

Visuales, sabrosas y muy fáciles de hacer, tienen todo para repetirlas una y otra vez. Aviso: vuelan de la mesa

