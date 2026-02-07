Recetas vegetarianas

Patatas Tornado Crujientes al Especiado Casero en airfryer

Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

En las modernas freidoras de aire se pueden hacer muchas recetas de muchas clases. Un ejemplo son las patatas tornado crujientes. Toma nota.

Si hay un snack que entra por los ojos y se gana a todo el mundo al primer bocado, esas son las patatas tornado. Crujientes, doradas, llenas de especias y con esa forma en espiral que parece sacada de un puesto de street food, pero hecha tranquilamente en casa. Lo mejor: esta versión en airfryer, más ligera, limpia y práctica, sin perder nada de sabor.

Son perfectas para un picoteo improvisado, una cena informal, una noche de series o como acompañamiento distinto cuando quieres salir de las típicas patatas fritas. Y sí, quedan tan bien que siempre hay alguien que pregunta cómo se hacen.

Ingredientes

  • 6 patatas medianas (mejor firmes, tipo agria o monalisa)

  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

  • Palillos largos de brocheta

Para el especiado casero:

  • 1 cucharadita de pimentón dulce

  • ½ cucharadita de pimentón picante (opcional)

  • ½ cucharadita de ajo en polvo

  • ½ cucharadita de cebolla en polvo

  • ½ cucharadita de comino molido

  • ½ cucharadita de orégano seco

  • Sal fina al gusto

  • Pimienta negra recién molida

Cómo hacer patatas tornado en airfryer

Preparar las patatas sin complicaciones

Lava bien las patatas y sécalas. No hace falta pelarlas: la piel aporta sabor y ayuda a que queden más crujientes. Inserta un palillo de brocheta por el centro de cada patata, de punta a punta.

Ahora viene la parte divertida. Con un cuchillo bien afilado, empieza a cortar la patata en diagonal, girándola poco a poco hasta formar una espiral continua. Una vez cortada, estírala con cuidado para separar las láminas sin romperlas. No hace falta que quede perfecta: lo artesanal también tiene su encanto.

Aceite y especias, el alma del plato

Coloca las patatas en un bol amplio. Añade el aceite de oliva y masajea suavemente para que se reparta bien por toda la superficie. En un cuenco aparte mezcla todas las especias con la sal y la pimienta.Especias

Espolvorea esta mezcla sobre las patatas y asegúrate de que llegue a todos los rincones. Aquí es donde puedes ajustar el sabor: más picante, más ahumado, más aromático… tú mandas.

A la airfryer

Precalienta la airfryer a 180 °C durante 3 minutos. Coloca las patatas en la cesta sin amontonarlas. Si no caben todas, mejor hacerlas en dos tandas: el aire necesita circular para que queden bien crujientes.

Cocina durante 18–20 minutos, dándoles la vuelta a mitad de tiempo para que se doren de manera uniforme. Cuando estén bien doradas y crujientes por fuera, sácalas con cuidado.

Si te gustan especialmente crujientes, puedes subir la temperatura a 190 °C y dejarlas 2 o 3 minutos más, vigilando para que no se quemen.

Trucos que marcan la diferencia

  • Corte regular: cuanto más uniforme sea la espiral, mejor se cocinarán.

  • No sobrecargues la cesta: es clave para lograr ese punto crujiente.

  • Especias al gusto: prueba con curry, paprika ahumada o mezcla cajún.

  • Toque final: una pizca de sal en escamas o unas gotas de limón al sacarlas realzan muchísimo el sabor.

Ideas para servirlas

Sirve las patatas tornado recién hechas, calientes y crujientes. Puedes juntarlas con una suave salsa de ajo, una mayonesa de lima, salsa barbacoa o una salsa de yogur con hierbas frescas. Van de maravilla como aperitivo para compartir entre amigos, pero también como guarnición de hamburguesas, carne a la plancha o platos vegetarianos.

Estas patatas tornado en airfryer son una prueba irrefutable que un plato simple puede convertirse en un plato especial a partir de una pizca de imaginación.

Visuales, sabrosas y muy fáciles de hacer, tienen todo para repetirlas una y otra vez. Aviso: vuelan de la mesa

Información suplementaria

  • Tiempo de preparación:
    35 minutos en total (15 minutos de preparación + 20 minutos de cocción)

  • Porciones:
    2–3 personas

  • Información nutricional (aproximada):

    • Calorías totales del plato: 1.050 kcal

    • Por porción (3): alrededor de 350 kcal

  • Tipo de cocina:
    Cocina moderna · Street food internacional

  • Tipo de comida:
    Aperitivo · Snack crujiente · Guarnición · Comida informal para compartir

