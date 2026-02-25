Oreja de cerdo a la plancha: crujiente y deliciosa paso a paso
- Francisco María
- Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.
-
-
- Actualizado:
Oreja de cerdo a la plancha crujiente y bien hecha, con trucos para que quede en su punto.
Orejas al estilo fraile
Arroz caldoso con oreja
Aliño para oreja de cerdo
La oreja de cerdo tiene algo curioso: hay quien la adora y quien no se atreve ni a probarla. Pero cuando está bien hecha, doradita y crujiente por fuera, cambia totalmente la percepción. La versión a la plancha es probablemente la más agradecida: sencilla, directa y con ese contraste entre exterior crujiente e interior meloso que engancha.
Es uno de esos platos de bar de toda la vida, de los que pides para compartir mientras esperas el resto de la comida. Y cuando llega a la mesa, desaparece en minutos.
Si te gusta este tipo de recetas tradicionales, también puedes animarte con la clásica Oreja de cerdo al ajillo, probar una versión más contundente como la Oreja de cerdo con salsa o irte a lo más casero con la Oreja guisada. Pero hoy vamos a lo que vamos: plancha y crujiente.
Ingredientes sencillos, resultado potente
-
1 oreja de cerdo (unos 600 g aproximadamente)
-
2 hojas de laurel
-
Pimienta negra en grano
-
Sal
-
Aceite de oliva virgen extra
-
2 dientes de ajo (opcional, pero recomendable)
-
Perejil fresco
-
Un poco de limón si te gusta el toque ácido
Nada complicado. Es una receta humilde, de las que no necesitan adornos raros.
Primero: cocer bien la oreja
- Este paso es clave. Si intentas hacerla directamente a la plancha sin cocerla antes, no va a quedar como debe.
- Lava bien la oreja y ponla en una olla con agua abundante, el laurel, unos granos de pimienta y sal. Cuando empiece a hervir, baja un poco el fuego y deja que se cocine tranquila durante más o menos una hora y media. No tengas prisa.
- Sabes que está lista cuando al pincharla con un cuchillo entra sin resistencia. Tiene que estar tierna, pero no deshecha.
- Después escúrrela y déjala enfriar. Este detalle parece menor, pero no lo es: fría se corta mucho mejor y luego se dora más fácilmente.
Cortar y secar: el truco del crujiente
Córtala en tiras o en trozos pequeños, como prefieras. Personalmente, me gustan los trozos no demasiado gruesos, porque se doran mejor.
Aquí viene un pequeño secreto: sécala bien con papel de cocina. Cuanto menos agua tenga en la superficie, más crujiente quedará después. Es un gesto simple, pero marca la diferencia.
A la plancha sin miedo
Calienta bien la plancha o una sartén amplia. No tibia: caliente de verdad. Añade un chorrito de aceite y coloca los trozos sin amontonarlos. Si se tocan demasiado, no se doran, se cuecen otra vez.
Déjalos quietos unos minutos. No los estés moviendo todo el tiempo. La costra se forma cuando el alimento tiene contacto directo con la superficie caliente.
Cuando veas que empiezan a dorarse y a sonar ese chisporroteo tan característico, dales la vuelta. En unos 10-15 minutos en total deberían estar listos, bien dorados y con ese punto crujiente irresistible.
Si te gusta el ajo, añádelo picado al final para que se tueste ligeramente sin quemarse.
El toque final
Cuando la saques, espolvorea un poco de perejil fresco. Si te gusta el contraste, unas gotas de limón le dan un equilibrio muy interesante, porque corta la grasa y hace que cada bocado sea más ligero.
Se sirve caliente. Y sí, con pan al lado casi es obligatorio.
Información suplementaria
Tiempo de preparación:
Aproximadamente 1 hora y 45 minutos (incluyendo cocción).
Porciones:
4 personas como tapa para compartir.
Información nutricional (aproximada por ración):
Entre 450 y 500 calorías.
Es rica en proteínas, pero también tiene un contenido elevado de grasa, así que mejor disfrutarla con equilibrio.
Tipo de cocina:
Tradicional española.
Tipo de comida:
Tapa o entrante.
La oreja de cerdo a la plancha no es un plato sofisticado ni pretende serlo. Es directa, intensa y con personalidad. Y cuando la haces bien, entiendes perfectamente por qué lleva tantos años en nuestras barras y cocinas. A veces, lo sencillo es lo que mejor funciona.
Temas
Recetas más leídas
Recetas de temporada
Torrijas sin gluten
Torrijas en freidora de aire
Recetas de Semana Santa
Potaje de garbanzos y espinacas
Potaje de vigilia
Bacalao en Semana Santa
Postres de Semana Santa
Recetas de calabaza
Huevos de pascua
Rosquillas semana santa
Crespells
Monas de pascua
Buñuelos de cuaresma
Queso ricotta casero
Magdalenas de calabaza saludables
Tarta la Viña thermomix
Bechamel Thermomix
Guiso de calabaza
Puré de boniato
Listados de recetas
20 cenas rápidas
Recetas de 10 cenas proteicas que te encantarán
5 recetas de salsas para pasta especiales, sin tomate
Receta de 3 infusiones para controlar el azúcar en la sangre
10 alimentos bajos en calorías
5 salsas fáciles para ensaladas
3 recetas con sardinas de lata
3 salsas para pasta fáciles
Las 5 mejores recetas de brownies
¿Cómo hacer?
Tostadas francesas
Salsa Roquefort sin nata
Sazonador para fajitas
Trenza de hojaldre y chocolate
Receta de Sopa de avena
Crema fría de melón con yogur
Soufflé de espinacas
Carne polaca de pollo casera
Pizza sin la masa de harina
Setas de cardo con ajo y perejil
Brownies sin huevos
Conejo al vino en olla rápida
Congrio a la gallega
Pollo en salsa de queso
Pan al vapor
Patacones en freidora de aire
Recetas top
Recetas con berenjena
Receta de tortitas con nata fácil de preparar
Receta de Mate: los beneficios de la bebida típica de Argentina o Chile
Recetas de aderezos rápidos y ligeros para ensaladas
Receta de crepes fácil
Salmorejo cordobés: ingredientes y receta
4 salsas para carnes fáciles
Pechugas de pollo al horno, receta saludable fácil de preparar
Guacamole: la receta mexicana más fácil del mundo
Nutrición
Alimentos alcalinos y ácidos: propiedades y menú diario
Receta de 3 infusiones para controlar el azúcar en la sangre
No debes comer estos alimentos si se pasa la fecha de caducidad
10 alimentos que suben el ácido úrico
10 alimentos ricos en magnesio
Beneficios del té de limón
Los beneficios de la piña y sus propiedades
Lo último en Recetas de cocina
-
Banana bread sin gluten: bizcocho jugoso y fácil de preparar
-
Frixuelos sin gluten: receta tradicional adaptada para celíacos
-
Pan keto con harina de almendras: fácil, esponjoso y bajo en carbohidratos
-
Coliflor a la plancha: receta ligera, dorada y muy sabrosa
-
El truco de los chefs vascos para hacer la ensaladilla rusa perfecta: «Mezclar la mahonesa con yogur»
Recetas más leídas
-
El truco sencillo de los chefs para que las fresas sepan más dulces sin añadir azúcar: funciona
-
El ingrediente secreto de Samantha Vallejo-Nágera: el truco para que las alubias con chorizo queden espectaculares
-
El chef José Andrés revela el secreto mejor guardado para hacer los garbanzos de bote mucho más buenos: solo con dos ingredientes
-
Adiós a las harinas y al azúcar: el postre más delicioso y sencillo que se prepara en 180 segundos con lo que tienes en la nevera
-
Flan de queso en Thermomix: cremoso, rápido y sin complicaciones