Oreja de cerdo a la plancha: crujiente y deliciosa paso a paso

La oreja de cerdo tiene algo curioso: hay quien la adora y quien no se atreve ni a probarla. Pero cuando está bien hecha, doradita y crujiente por fuera, cambia totalmente la percepción. La versión a la plancha es probablemente la más agradecida: sencilla, directa y con ese contraste entre exterior crujiente e interior meloso que engancha.

Es uno de esos platos de bar de toda la vida, de los que pides para compartir mientras esperas el resto de la comida. Y cuando llega a la mesa, desaparece en minutos.

Si te gusta este tipo de recetas tradicionales, también puedes animarte con la clásica Oreja de cerdo al ajillo, probar una versión más contundente como la Oreja de cerdo con salsa o irte a lo más casero con la Oreja guisada. Pero hoy vamos a lo que vamos: plancha y crujiente.

Ingredientes sencillos, resultado potente

1 oreja de cerdo (unos 600 g aproximadamente)

2 hojas de laurel

Pimienta negra en grano

Sal

Aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo (opcional, pero recomendable)

Perejil fresco

Un poco de limón si te gusta el toque ácido

Nada complicado. Es una receta humilde, de las que no necesitan adornos raros.

Primero: cocer bien la oreja

Este paso es clave. Si intentas hacerla directamente a la plancha sin cocerla antes, no va a quedar como debe. Lava bien la oreja y ponla en una olla con agua abundante, el laurel, unos granos de pimienta y sal. Cuando empiece a hervir, baja un poco el fuego y deja que se cocine tranquila durante más o menos una hora y media. No tengas prisa. Sabes que está lista cuando al pincharla con un cuchillo entra sin resistencia. Tiene que estar tierna, pero no deshecha. Después escúrrela y déjala enfriar. Este detalle parece menor, pero no lo es: fría se corta mucho mejor y luego se dora más fácilmente.

Cortar y secar: el truco del crujiente

Córtala en tiras o en trozos pequeños, como prefieras. Personalmente, me gustan los trozos no demasiado gruesos, porque se doran mejor.

Aquí viene un pequeño secreto: sécala bien con papel de cocina. Cuanto menos agua tenga en la superficie, más crujiente quedará después. Es un gesto simple, pero marca la diferencia.

A la plancha sin miedo

Calienta bien la plancha o una sartén amplia. No tibia: caliente de verdad. Añade un chorrito de aceite y coloca los trozos sin amontonarlos. Si se tocan demasiado, no se doran, se cuecen otra vez.

Déjalos quietos unos minutos. No los estés moviendo todo el tiempo. La costra se forma cuando el alimento tiene contacto directo con la superficie caliente.

Cuando veas que empiezan a dorarse y a sonar ese chisporroteo tan característico, dales la vuelta. En unos 10-15 minutos en total deberían estar listos, bien dorados y con ese punto crujiente irresistible.

Si te gusta el ajo, añádelo picado al final para que se tueste ligeramente sin quemarse.

El toque final

Cuando la saques, espolvorea un poco de perejil fresco. Si te gusta el contraste, unas gotas de limón le dan un equilibrio muy interesante, porque corta la grasa y hace que cada bocado sea más ligero.

Se sirve caliente. Y sí, con pan al lado casi es obligatorio.

Información suplementaria

Tiempo de preparación:

Aproximadamente 1 hora y 45 minutos (incluyendo cocción).

Porciones:

4 personas como tapa para compartir.

Información nutricional (aproximada por ración):

Entre 450 y 500 calorías.

Es rica en proteínas, pero también tiene un contenido elevado de grasa, así que mejor disfrutarla con equilibrio.

Tipo de cocina:

Tradicional española.

Tipo de comida:

Tapa o entrante.

La oreja de cerdo a la plancha no es un plato sofisticado ni pretende serlo. Es directa, intensa y con personalidad. Y cuando la haces bien, entiendes perfectamente por qué lleva tantos años en nuestras barras y cocinas. A veces, lo sencillo es lo que mejor funciona.