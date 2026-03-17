Parfait de Mango y Yogur con Granola
Si te gustan los postres saludables para hacer en casa, no te puedes perder este parfait de mango y yogur con granola. Anota los pasos.
Hay recetas que entran por los ojos… y este parfait es una de ellas. El parfait de mango y yogur con granola combina color, textura y sabor en un solo vaso. Es ligero, nutritivo y, lo mejor de todo, se prepara en apenas unos minutos. Funciona genial como desayuno, pero también como merienda o postre. No necesitas horno, ni técnicas complicadas, ni ingredientes difíciles de encontrar. Solo un buen mango, yogur y algo crujiente que aporte contraste.
Además, es una receta muy flexible.
Ingredientes básicos
El truco aquí está en el mango. Si está en su punto, marcará la diferencia. Cuanto más maduro y aromático, mejor será el resultado final.
Preparación paso a paso
- Empieza pelando el mango y cortándolo en trozos pequeños. Si quieres un resultado más suave, puedes triturar una parte y dejar otra en dados.
- De esta forma consigues un contraste de texturas muy agradable.
- El yogur puede ser natural o griego. Este último es más cremoso y consistente.
- Si te gusta un toque dulce, añade un poco de miel o sirope y mézclalo bien. No hace falta mucho, el mango ya aporta bastante dulzor.
- Aquí viene la parte más vistosa. En un vaso transparente, coloca primero una capa de yogur. Después añade mango y, encima, una capa de granola.
- Repite el proceso una o dos veces más. No hace falta que quede perfecto, pero cuantas más capas, mejor se verán los colores.
- Para terminar, añade un poco de granola por encima y algunos trozos de mango. Si te apetece, puedes incorporar semillas o frutos secos.
- Puedes servirlo al momento o dejarlo enfriar unos minutos. Ambas opciones funcionan bien.
Consejos para que quede perfecto
Aunque es una receta muy sencilla, hay pequeños detalles que marcan la diferencia.
- El primero es el mango. Debe estar maduro, pero firme. Si está verde, no tendrá sabor; si está demasiado pasado, se volverá blando y perderá textura.
- Otro punto importante es la granola. Si quieres que esté crujiente, añádela justo antes de servir. Si la dejas demasiado tiempo en contacto con el yogur, se ablandará.
- También puedes jugar con las capas. Por ejemplo, alternar yogur natural con yogur de sabores o añadir una capa de puré de mango para intensificar el sabor.
¿Cuándo es mejor tomarlo?
Este parfait encaja prácticamente en cualquier momento del día.
- Por la mañana, es un desayuno rápido y equilibrado. Combina fruta, proteína y algo de energía gracias a la granola.
- A media tarde, funciona como una merienda ligera que sacia sin resultar pesada.
- Y si lo prefieres como postre, es una alternativa más saludable a otras opciones más calóricas.
- Además, es perfecto cuando tienes poco tiempo. En menos de 10 minutos lo tienes listo.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 10 minutos
Porciones: 2 personas
Información nutricional: aproximadamente 250-300 kcal por ración
Tipo de cocina: saludable / internacional
Tipo de comida: desayuno / merienda / postre
Si no te gusta demasiado el mango o prefieres otras frutas, prueba esta receta con plátano, melocotón, fresas, o lo que tengas en tu nevera.