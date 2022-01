Los niños están en constante crecimiento y desarrollo por lo que resulta sumamente importante cuidar su alimentación a lo largo del día. El desayuno y la comida y la cena deben ser equilibrados con todas las vitaminas y nutrientes necesarios, pero no podemos olvidarnos de la merienda que muchas veces peca de ser algo que el niño come rápido entre la salida de la escuela e ir a casa o a hacer algún extraescolar. No descuidemos también este momento de alimentación en los niños y descubre ahora, las mejores meriendas saludables para tu hijo.

Meriendas saludables para tu hijo

La merienda es de los momentos del día que más pueden hacer que los padres y madres tengan dudas ¿Es realmente importante que los niños lo hagan? ¿Y si hacen ejercicio? ¿Qué llevar de merienda a la puerta del colegio? Es difícil encontrar algo que satisfaga la sensación de hambre, pero no tanto como para hacerlos llegar sin apetito a la comida y la cena. De hecho, es importante encontrar un tentempié que sea nutritivo y saludable pero capaz de satisfacer sus gustos y no acabar haciendo lo mismo de siempre, recurriendo a alimentos que son demasiado dulces o grasosos, o que contienen ingredientes que debemos evitar, como colorantes y conservantes.

Estas son algunas ideas de meriendas saludables que puedes darle a tu hijo:

Compota de manzana y yogur

Una merienda equilibrada en la que daremos a los niños tanto fruta como leche. Coge una manzana, la pelas, la cortas a gajos y la pones en un tupper que se pueda meter en el microondas. Cubre con canela la manzana y mete el tupper en el microondas a máximo potencia durante 4 minutos. Saca el tupper, comprueba que esté cocina y tritura con la batidora. Ya tienes una compota de manzana que puedes mezclar con un yogur natural para dársela al niño.

Bizcocho casero con un vaso de leche

Hacer un bizcocho casero de yogur, con aceite, huevos, harina y azúcar es muy sencillo. Solo tienes que seguir ESTA receta y después meter en el horno. Una vez hecho, se lo puedes dar al niño con un vaso de leche.

Plátano con canela y nata

Trocea un plátano llévalo al microondas durante dos minutos y luego espolvorea un poco de canela. Si quieres, añade un poco de nata fresca.

Mezcla de frutos secos con un vaso de leche caliente

Compra varios frutos secos, como maní, anacardos , almendras , albaricoques y nueces, y crea tu propia mezcla . Sirve una ración de 150g a tus hijos, acompañada de un vaso de leche entera templada (que puedes endulzar con una cucharada de azúcar moreno , si quieres).

Ensalada de frutas variadas con granola y miel

Otra opción práctica y saludable es preparar una ensalada de frutas con variedad ( manzana , plátano , naranja , pera , papaya , uva , piña y mango ), agregar una cucharada de granola y una cucharadita de miel al momento de servir allí.

Bolitas de melón y sandía con yogur natural

Un snack divertido y nutritivo, además de refrescante y ligero , son las bolitas de melón y sandía con yogur natural . Usa una cuchara para helado para hacer las bolas, sirve en una tarrina para helado y completa con 100mL de yogurt natural.