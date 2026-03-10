Recetas de pescado y marisco

Revuelto de bacalao fácil y jugoso: receta tradicional paso a paso

Receta de bacalao
Revuelto de bacalao.
Revuelto de bacalao fácil y jugoso con una receta tradicional paso a paso perfecta para una comida rápida y llena de sabor.

Hay comidas que te hacen ver que no necesitas mucho rollo para comer rico. El revuelto de bacalao es un clásico que nunca falla: es rápido, está sabroso y tiene ese aire casero que siempre se sienta bien. Con muy poco tienes una receta jugosa, llena de sabor, perfecta para una comida sin planificar o una cena ligera.

Además, el bacalao es un pescado que vale para casi todo y que va bien en un montón de recetas de toda la vida. Pero hoy vamos a ir a lo fácil, con una versión del revuelto que queda cremosa y que puedes hacer aunque no seas un experto en la cocina. Eso sí, si usas bacalao salado, hay algo importante que no puedes olvidar: quitarle la sal. Si no lo haces bien, la comida puede quedar salada de más. Por eso, es importante saber cómo desalar el bacalao bien, algo que tienes que hacer antes de empezar a cocinar.

Si te gusta este pescado, hay muchas formas fáciles de hacerlo. Una opción muy rica y sana es el bacalao a la plancha con patatas y calabacín, perfecto si quieres algo ligero pero con sabor.

Ingredientes

  • 250 g de bacalao ya desalado y desmigado
  • 4 huevos
  • 1 cebolla mediana
  • 1 diente de ajo
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  • Perejil fresco (si quieres)
  • Pimienta negra al gustoTrucos bacalao

    • Paso a paso para un revuelto lleno de sabor

    1. Lo primero es tener a mano todo lo que necesitas. Si el bacalao está en trozos grandes, desmenúzalo con las manos. Mira también si tiene alguna espina.
    2. Después pela la cebolla y córtala en trozos pequeños. Haz lo mismo con el ajo.
    3. Mientras, casca los huevos en un bol y bátelos un poco con un tenedor.
    4. No hace falta que los batas mucho; de hecho, cuanto menos los toques, más jugoso te saldrá el revuelto.
    5. Pon una sartén grande a fuego medio y echa el aceite de oliva. Cuando esté caliente, agrega la cebolla picada y espera unos minutos. La idea es que se ponga blandita poco a poco y quede transparente.
    6. Cuando la cebolla esté casi lista, echa el ajo picado y remueve un minuto más. Este sofrito pequeño es lo que marca la diferencia, porque le da un sabor muy bueno que le va genial al bacalao.
    7. Ahora le toca al bacalao. Echa el bacalao desmigado en la sartén. Mézclalo bien con la cebolla y el ajo y déjalo un par de minutos. No necesita mucho, porque el bacalao se hace rápido.
    8. El momento del huevo. Baja un poco el fuego y echa los huevos batidos en la sartén. Empieza a remover con cuidado con una espátula o una cuchara de madera. Lo mejor es hacerlo poco a poco para que el huevo se vaya haciendo despacio.
    9. El secreto para que el revuelto quede jugoso de verdad no es pasarse de cocción.
    10. Cuando veas que empieza a tomar forma pero todavía está cremoso, quítalo del fuego.
    11. Echa un poco de pimienta negra y, si quieres, perejil fresco picado por encima. Esto le da color y un toque fresco.
    12. Sirve el revuelto recién hecho, con pan tostado o una buena barra de pan para mojar.

    Otras ideas

    Cuando ves lo fácil que es cocinar bacalao, es normal que quieras probar más recetas. Por ejemplo, unas albóndigas de bacalao caseras son geniales como aperitivo o como plato principal. Otra receta que vale la pena es el bacalao confitado en aceite, que queda súper tierno gracias a que se cocina a fuego lento.

    Y si te gustan los platos de toda la vida, no te pierdas las migas de bacalao, un clásico con mucho sabor que se viene en muchas regiones.

    Información complementaria

    Tiempo de preparación: 20 minutos

    Para: 2 personas

    Calorías (aprox.): unas 410 por ración

    Tipo de cocina: Española

    Comida: Plato principal o cena rápida

    Este revuelto de bacalao te hace ver que con cosas sencillas se pueden hacer platos muy ricos. Es rápido, fácil y tiene ese toque casero que siempre apetece.

