La mejor tortilla de patatas sólo necesita cuatro ingredientes: así es cómo se hace, según el chef Dani García

Sólo necesita cuatro ingredientes la receta de la mejor tortilla de patatas que existe, es obra del chef Dani García. Uno de los platos estrella de nuestra gastronomía nacional es, sin duda alguna, la tortilla de patatas que nos acompañará en numerosas ocasiones. Uno de los mejores básicos que podemos empezar a preparar en un abrir y cerrar de ojos. De tal manera que vamos a descubrir lo mejor de una combinación de sabores que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia que nos hace estar muy pendientes de unos ingredientes que pueden acabar siendo los que nos marcarán de cerca. En unas jornadas en las que cada detalle cuenta, nada mejor para disfrutarlo que saber cómo preparar el básico de todas las casas. Una receta que hasta hace poco tenía un precio ridículo, en los tiempos en los que los huevos se vendían por poco más de 1 euro y el kilo de patatas no llegaba a los 60 céntimos. Un plato de lo más saludable y delicioso que costaba muy poco preparar y estaba delicioso. Dani García reinterpreta esta receta con unos detalles que deberemos conocer.

Sólo necesita cuatro ingredientes esta tortilla de patatas

La tortilla de patatas puede convertirse en la antesala de algo más, con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en unos días en los que cada detalle cuenta. Es momento de saber cómo hacer una tortilla de patatas de esas que destaca en un tiempo récord y un sabor maravilloso.

Más allá de lo que nos dicen los expertos, podremos empezar a descubrir lo mejor de una combinación de ingredientes que puede acabar siendo la antesala de algo más, de un cambio de ciclo que puede ser esencial. Volvemos a tiempos pasados y lo hacemos de tal forma que recuperaremos una de esas recetas que destacan por sí solos.

Una buena tortilla de patatas con pan con tomate puede acabar siendo lo que nos dará más de una alegría en cualquier noche en los que queramos una receta rápida y deliciosa. Podremos sumergirnos de lleno en esta mezcla de sabores que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría inesperada.

Esta deliciosa tortilla de patatas tiene cuatro ingredientes y está de vicio. Poco más necesita para destacar por sí sola.

El chef Dani García sabe muy bien cómo preparar una deliciosa tortilla

Una buena tortilla de patatas sólo lleva, tortilla, huevo, aceite de oliva y sal, son los cuatro ingredientes principales de este plato tradicional que para este chef tiene truco. Hay un elemento que utiliza para darle un toque de color y una textura diferente.

El punto de mantequilla en la sartén nos ayudará a cuajarla y conseguir un color dorado intenso. Es un secreto que se añade a estos cuatro ingredientes básicos que van más allá de un intento de crear un bocado digno de los dioses en un tiempo récord.

Te proponemos una receta de tortilla de patatas que puede quedar de vicio con algunos ingredientes que se mezclan para obtener un buen básico. Podrás disfrutar de un plato maravilloso, listo en muy poco tiempo.

Ingredientes:

4 patatas medianas

1 cebolla grande

6 huevos

150 gramos de queso de cabra

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto

Modo de preparación: