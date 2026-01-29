El lado más íntimo de Dani García: del vértigo Michelin a sus dos hijas

Esta noche, El Hormiguero recibirá a uno de los chefs más influyentes de la gastronomía española contemporánea: Dani García. El cocinero marbellí, galardonado con tres estrellas Michelin a lo largo de su carrera, llega al programa para presentar su nuevo libro, Cocina en casa como Dani, un proyecto que marca un giro hacia lo cercano y doméstico, alejándose de la sofisticación de sus restaurantes de alta gama. En esta obra, García busca democratizar la cocina, acercando sus recetas a cualquier persona que desee preparar platos deliciosos en su propia casa, sin necesidad de técnicas complejas o ingredientes exclusivos. El recetario incluye desayunos energéticos, platos principales accesibles y postres con estética cuidada, siempre con un enfoque claro: sabor, practicidad y disfrute familiar.

Dani García nació en Marbella en 1975 y desde muy joven mostró una pasión innata por la cocina. Su infancia estuvo marcada por la tradición culinaria andaluza: los guisos de su madre, los secretos de su abuela y los paseos al mercado junto a su padre forjaron su amor por los productos locales y la gastronomía como forma de conexión familiar. Esa raíz se refleja ahora en su libro, que combina la emoción del recuerdo con la eficiencia práctica del día a día. Para García, cocinar no es solo una profesión, sino un acto de cariño y convivencia.

Dani García en un photocall. (Foto: Gtres)

Tras formarse en la Escuela de Hostelería de Málaga, Dani García dio sus primeros pasos profesionales junto a grandes chefs como Martín Berasategui. A los 23 años abrió Tragabuches en Ronda, donde conquistó su primera estrella Michelin aplicando técnicas vanguardistas a productos humildes, revolucionando la cocina andaluza con creatividad y precisión. Más tarde, en Calima y su restaurante Dani García en el hotel Puente Romano, desarrolló conceptos innovadores como la Cocina Contradicción, que combinaba temperaturas, texturas y estética sorprendentes. En 2018 alcanzó la tercera estrella Michelin, un hito que pocos chefs en el mundo logran, y que consolidó su reputación internacional. Sin embargo, apenas un año después decidió cerrar su restaurante triestrellado para centrarse en proyectos más accesibles y expansivos, una decisión que reflejó su deseo de llevar la alta cocina a un público más amplio.

Hoy, Dani García dirige un grupo gastronómico con presencia en ciudades como Madrid, Marbella, Doha, Miami y Nueva York, con marcas como BiBo, Lobito de Mar, Leña y Smoked Room, cada una con una propuesta distinta, desde cocina informal hasta alta cocina adaptada a formatos más accesibles. Además, ha explorado el mundo del delivery con La Gran Familia Mediterránea, una experiencia que, aunque terminó en concurso de acreedores, demostró su capacidad de innovación y experimentación en el negocio gastronómico.

Dani García durante una charla. (Foto: Gtres)

Más allá de los fogones, Dani García mantiene una vida personal equilibrada y discreta. Es padre de dos hijas, Aurora y Laura, a quienes ha querido proteger del mundo de la alta cocina, alentándolas a seguir sus propios caminos. Aurora, la mayor, lleva una vida internacional entre Dubai, Londres y Marbella, y mantiene un vínculo cercano con su padre, compartiendo momentos familiares y celebraciones a través de redes sociales. El chef también ha construido un estilo de vida saludable y disciplinado: nunca ha probado alcohol, sigue un plan de nutrición y entrenamiento, y encuentra en el deporte, especialmente el golf y el pádel, un espacio de desconexión.

La historia de Dani García es la de un chef que ha alcanzado la cima de la alta cocina sin perder de vista lo esencial: la familia, el disfrute de la comida y la pasión por crear experiencias memorables. Su presencia en El Hormiguero no solo servirá para descubrir su nuevo libro y sus recetas para el hogar, sino también para conocer al hombre detrás de la fama: un profesional apasionado, innovador y, sobre todo, humano.