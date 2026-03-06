Esqueixada de bacalao receta catalana fácil y auténtica

El bacalao es un ingrediente fundamental de la tradición culinaria de la península ibérica, consumido ampliamente en España y Portugal. La esqueixada de bacalao que tiene a este pescado como protagonista, es un plato tradicional de Cataluña. Realmente es una ensalada con algunas verduras que puede ser elaborada en pocos minutos. Por ser una ensalada fría, es ideal para los calurosos días del verano, aunque los amantes del bacalao la encontrarán deliciosa en cualquier época del año.

Beneficios nutricionales

El bacalao es un pescado de alto valor proteico. Las proteínas que contiene intervienen en la formación y regeneración de tejidos del organismo. Su carne también aporta vitaminas A y D, las cuales son primordiales para el desarrollo de huesos saludables. También contiene fósforo, un mineral fundamental para el cerebro. Al ser un pescado blanco es bajo en grasas, pero rico en Omega-3, ácidos grasos buenos que protegen la salud del corazón y de todo el sistema cardiovascular.

La receta de esqueixada de bacalao también contiene aceitunas Kalamata, una excelente fuente de polifenoles, un grupo de antioxidantes que reducen los efectos negativos de los radicales libres. Igualmente integra grasas monoinsaturadas que protegen al corazón. Los pimientos, por su parte, son una fuente de fibra, fundamental para el buen funcionamiento del sistema digestivo. Además, son ricos en vitaminas C y E que contribuyen a fortalecer el sistema inmune y son antioxidantes.

Ingredientes que necesitas

300 g de bacalao desalado

2 tomates maduros

1 cebolla pequeña

1 pimiento rojo

un puñado de aceitunas negras

aceite de oliva virgen extra

sal (opcional)

Hay gente que también añade pimiento verde o huevo duro, pero la versión más clásica suele ser así de simple.

Modo de preparación

Paso 1: desmenuzar el bacalao

Lo primero es preparar el bacalao. Si tienes los lomos ya desalados, solo tienes que romperlos con las manos en tiras o trozos pequeños. No hace falta usar cuchillo ni nada. La idea es que quede en tiras finas y un poco irregulares, no perfectamente cortado. Eso es justamente lo que hace que el plato sea una esqueixada. Eso sí, asegúrate de que el bacalao esté bien desalado para que el sabor no quede demasiado fuerte.

Paso 2: cortar las verduras

Ahora toca preparar las verduras. Ve cortando los tomates en trozos pequeños, pica la cebolla en tiras finas y corta el pimiento rojo en trocitos o tiras pequeñas. Trata de que los trozos sean iguales entre ellos, por una cuestión estética.

Paso 3: juntar todos los ingredientes

En un recipiente grande añade el bacalao desmigado junto con el tomate, la cebolla y el pimiento. Después añade un puñado de aceitunas negras, para que aporten su sabor especial. Remueve todo con cuidado para mezclarlo bien, tratando con delicadeza el bacalao y sin aplastar.

Paso 4: añadir el aliño

El aliño en este plato es realmente sencillo, pero no le resta sabor. Usa un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y mezcla los ingredientes del aliño. Ten cuidado al agregar sal, el bacalao puede contener ya la suya propia.

Paso 5: dejarlo un poco en la nevera

Aunque se puede comer al momento, mucha gente prefiere meter la esqueixada unos minutos en la nevera antes de servirla. Así el plato queda más fresco y además los sabores se mezclan mejor. Con unos 10 o 15 minutos suele ser suficiente.

Cómo se suele servir

. Puede ser como entrante, como plato ligero o incluso como tapa. Puedes ponerla en una fuente grande para compartir o servirla en platos individuales.

Acompaña la esqueixada de bacalao con unas crujientes tostadas y una bebida refrescante. Tendrás una comida lista en muy poco tiempo. Este plato catalán pronto será una carta de presentación de tus habilidades culinarias. Es ideal para el verano por su frescura y sus ingredientes. Su sabor es único.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 220 calorías por ración

Tipo de cocina: cocina catalana tradicional

Tipo de comida: entrante frío o plato ligero