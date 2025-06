Ni francesa ni española: la receta de tortilla típica catalana que está para chuparse los dedos

Hay una receta de tortilla típica catalana que está para chuparse los huevos y no es ni la francesa ni española. Un plato de comida que puede acabar convirtiéndose en un extra de buenas sensaciones que se ha convertido en un extra de alegría. Sin duda alguna, tenemos que empezar a afrontar una serie de novedades que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante y que, sin duda alguna, se ha acabado convirtiendo en algo muy diferente.

La cocina española es una de las más aclamadas del mundo y no es casualidad, estamos ante un tipo de elemento que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que hemos descubierto de la mano de una receta de esas que pueden acabar convirtiéndose en una serie de elementos que serán los que harán un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Hasta este momento no teníamos, por lo que hasta el momento todo puede acabar siendo posible. Es momento de apostar por un cambio que puede acabar siendo el que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Ni española ni francesa

Esta es la tortilla típica de Cataluña que está para chuparse los dedos

Es importante comer bien y para hacerlo nada mejor que apostar claramente por una tortilla típica de Cataluña que puede acabar siendo la mejor aliada en estos días. Aprovecha, como todas las recetas tradicionales, una lista de ingredientes que pueden acabar siendo los que marquen estas jornadas.

Llega un destacado cambio que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades que pueden ser esenciales. La llamada Agafa-Sants es una tortilla sin huevo, que se prepara con harina e ingredientes de la huerta que realmente no podemos dejar escapar en estos días que tenemos por delante y que pueden darnos más de una sorpresa inesperada.

Ingredientes:

400 grs de guisantes con vaina

2 o 3 dientes de ajo

Perejil

2 o 3 tomates

4 huevos

2 cucharadas soperas de harina

1/2 taza de leche

Sal y aceite de oliva

Preparación:

Mezclar la harina con la leche fría y verterla sobre los huevos ya batidos, salar y remover bien. Haga la tortilla o pannada, redonda y finita, en una sartén con un poco de aceite. En una cazuela hacer un sofrito con los ajos picados, el perejil y el tomate. Agregue los guisantes desgranados (se puede hacer con patatas) un poco de agua y lo hervimos unos 20 minutos. Cuando falten unos 10 añada la tortilla y que cueza todo junto. Si es necesario puede añadir un poco de agua. Pruebe de sal y sirva.

En general se sirve como entrante, es una de las más aclamadas de una zona de Cataluña en la que la huerta está muy presente. Por lo que, podemos aprovechar ingredientes que tenemos en casa y que pueden acabar siendo destacados.

Adaptaremos la receta tradicional con unos huevos que pueden darle una textura más parecida a la tortilla tradicional, aunque en la receta tradicional, no lleva este ingrediente. La combinación de sabores puede acabar siendo el que marque unos días cargados de actividad.

Por lo que, al final lo que necesitamos es esta mezcla de sabores que puede acabar siendo el que mejor se adapte a unas necesidades en las que todo será posible. Esta mezcla de ingredientes queda espectacular con un poco de pan y una buena ensalada tenemos una cena rápida de excepción.