La receta del bacalao a la gallega es una de las más típicas de Galicia. Un plato que se debe probar en vivo y en directo en esta región, pero también lo podemos preparar en nuestra casa. La salsa que se utiliza o ajada es perfecta para todo tipo de pescados blancos y verduras, les aporta un sabor realmente espectacular. La grandeza de este plato reside en tener unos ingredientes frescos y de buena calidad que pueda alzar el bacalao hasta el Olimpo de las mejores cenas. Toma nota de esta receta y deleita a quien tu más quieres con este bacalao a la gallega.

En Galicia, el bacalao ha sido durante siglos un ingrediente muy popular, especialmente en épocas en las que era necesario conservar el pescado durante largos periodos. Por eso, el bacalao en salazón se convirtió en un producto habitual en muchas casas y dio lugar a numerosas recetas tradicionales. Antes de cocinarlo, es fundamental conocer bien cómo desalar bacalao correctamente, ya que este proceso permite eliminar el exceso de sal y conseguir que el pescado tenga la textura y el sabor adecuados.

Una receta que te va a sorprender es la del el bacalao skrei, una variedad muy apreciada procedente de Noruega que destaca por su sabor y textura.

4 lomos de bacalao

6 patatas

100 ml de aceite de oliva

1 cucharada de pimentón dulce

Sal

Ajo

Cómo preparar un bacalao a la gallega:

Empezamos el bacalao a la gallega pelando las patatas y cortándola en trozos. Pondremos una olla con abundante agua y empezaremos a cocerlas. En sus inicios esta receta se hacia con un tipo de patata que se ponía con piel entera y en cachos partidos por la mitad. Ahora se pelan las patatas, pero si queremos darle un sabor más rústico podemos dejar la piel. Las patatas deberán cocerse durante unos 20 minutos hasta que estén bien tiernas. Es importante que no lleguen a romperse, se desharían y nos dejarían un plato sin presencia. Las dejaremos tiernas pero consistentes. Cuando falten unos 8 minutos para que las patatas estén listas, pondremos el bacalao. Normalmente tarda este tiempo en estar preparado, aunque dependerá del tipo de bacalao y de su grosor. Es momento de preparar la ajada. En una sartén ponemos un chorrito de aceite. Incorporamos el ajo pelado y troceado en láminas. Dejaremos que se haga ligeramente sin llegar a quemarse, eso le daría un mal sabor al plato. A esta mezcla le ponemos el pimentón y lo retiramos del fuego para que no se queme. Un truco de la abuela es añadir un poco de caldo de cocción del bacalao y las patatas a esta mezcla, con dos cucharadas es suficiente. Es importante que no el pimentón no se queme, porque no quedaría bien. Escurrimos el bacalao y las patatas. Lo colocamos todo en una fuente y por encima lo regamos muy bien con está ajada, le dará color y mucho sabor. Si nos sobra ajada la podemos guardar para otros platos. También la podemos llevar a la mesa en una salsera por si hay alguien que quiera mojar pan o servirse más. Con estos pasos tan sencillos tendremos el bacalao a la gallega listo.

Otras recetas con bacalao que puedes probar

En la cocina andaluza se elaboran los buñuelos de bacalao receta andaluza, una elaboración crujiente por fuera y muy jugosa por dentro.

Otra idea interesante es el bacalao en salsa marinera receta, un plato en el que el pescado se cocina con una deliciosa salsa a base de marisco que potencia aún más su sabor.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 40 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: aproximadamente 380 calorías por ración

Tipo de cocina: cocina española / gallega

Tipo de comida: plato principal de pescado