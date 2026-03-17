Té helado especiado con cardamomo y menta
Si te gusta el sabor del té pero quieres incorporar algunas variaciones, no te pierdas esta receta de té helado especiado.
¿Cómo preparar té helado?
Receta de té helado de sandía
Té frío de melocotón
Cuando llega el calor, el cuerpo pide bebidas ligeras, frescas y que no resulten pesadas. En ese momento, el té helado se convierte en una opción perfecta. Pero si además le añadimos un toque especial con especias y hierbas, el resultado sube de nivel. Combina el sabor del cardamomo con la frescura de la menta fresca.
Ingredientes básicos
El cardamomo es el ingrediente que marca la diferencia. Su aroma es muy característico y aporta ese toque especiado tan especial.
Preparación paso a paso
Infusionar el cardamomo
- Empieza calentando el agua en un cazo. Antes de que llegue a hervir, añade las vainas de cardamomo ligeramente machacadas.
- Déjalas infusionar unos minutos para que liberen todo su aroma. Este paso es clave para que el té tenga personalidad.
Preparar el té
- Retira el agua del fuego y añade las bolsitas de té. Déjalas infusionar entre 3 y 5 minutos.
- Si prefieres un sabor más suave, reduce un poco el tiempo. Si lo dejas demasiado, el té puede amargar.
Añadir la menta
- Una vez retiradas las bolsitas, incorpora las hojas de menta. Puedes frotarlas ligeramente con las manos antes de añadirlas para potenciar su aroma.
- Déjalas reposar unos minutos más. Así se integrarán mejor todos los sabores.
Endulzar y enfriar
- Si quieres añadir dulzor, hazlo en este momento, mientras la mezcla aún está caliente. Así el azúcar o la miel se disolverán sin problema.
- Después, deja que el té se enfríe poco a poco a temperatura ambiente. Cuando ya no esté caliente, mételo en la nevera.
- Sirve el té con bastante hielo. Decora con limón o menta.
Consejos para mejorar el resultado
Aunque la receta es sencilla, hay algunos detalles que ayudan a conseguir un mejor resultado.
- Por ejemplo, no conviene usar demasiadas vainas de cardamomo. Es una especia potente y puede dominar el sabor si te excedes.
- También es importante controlar el tiempo de infusión del té. Unos minutos de más pueden cambiar completamente el resultado.
- En cuanto a la menta, añadirla al final permite conservar mejor su frescura. Si la hierves desde el principio, pierde parte de su aroma.
Variantes que puedes probar
Este té admite muchas adaptaciones.
- Añadir jengibre fresco para un toque más intenso
- Sustituir el limón por naranja o lima
- Usar té verde para una versión más suave
- Incorporar hielo picado para una textura más refrescante
- Incluso puedes hacer una versión sin azúcar si buscas una bebida más ligera.
¿Cuándo tomar este té?
Una de las ventajas de este té helado es que encaja en muchos momentos del día.
- Por la mañana, puede ser una alternativa al café si buscas algo más suave.
- A media tarde, funciona como un refresco natural que hidrata sin resultar pesado.
- Después de comer y tras el postre te limpiará el paladar.
- Siempre puedes guardarlo bien tapado en la nevera. Una vez que pruebas la receta, es fácil incorporarla a tu rutina, sobre todo en los días de calor.
Información suplementaria
Tiempo de preparación: 15 minutos (+ enfriado)
Porciones: 4 vasos
Información nutricional: aproximadamente 30-50 kcal por vaso (dependiendo del endulzante)
Tipo de cocina: internacional / saludable
Tipo de comida: bebida refrescante / té frío