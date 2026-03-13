Las mejores recetas de bacalao en Thermomix fáciles y rápidas

Desde siempre se ha cocinado bacalao en las cocinas españolas, de muchas variedades y con recetas muy diferentes. Si tienes poco tiempo para cocinar, la thermomix puede ser una buena elección. Con ella conseguirás muy buenos resultados sin gastar mucho tiempo y sin manchar demasiado en la cocina de casa.

Cuando eliges bacalao para tus recetas, es importante elegir bien. Puedes optar entre el producto salado, fresco o congelado. Si lo eliges en salazón, es importante hacer un buen desalado. Esto es clave para que el plato no quede demasiado salado. Normalmente se deja en agua fría varias horas o incluso un par de días, cambiando el agua varias veces.

Hay distintos tipos de bacalao en la cocina. Por ejemplo, el bacalao skrei, que viene de Noruega, es bastante conocido. Este tipo tiene la carne más firme y un sabor muy limpio, ideal para recetas donde el pescado es lo principal.

Vemos a continuación algunas recetas de bacalao en thermomix

Bacalao con tomate en Thermomix

Esta es una receta rápida y muy popular. Es sencillo pero muy sabrosa. Para ella necesitamos lomos de bacalao desalado, cebolla, ajo y tomate triturado, junto con aceite de oliva. Colocamos la cebolla y el ajo en el vaso de la thermomix y trituramos unos segundos. Sofreímos hasta dorar.

Después añades el tomate triturado y cocinas diez minutos para que la salsa espese un poco. Mientras, colocas los lomos de bacalao en el recipiente Varoma para cocinarlos al vapor.

En menos de media hora tendremos un plato completo, muy rico y perfecto para cualquier momento.

Bacalao al pil pil en Thermomix

Si tienes en casa bacalao de calidad, aceite de oliva, ajo y guindilla, puedes elaborar este delicioso plato tradicional vasco. Calentamos el aceite con los ajos para aromatizar, echamos en bacalao y vamos moviendo la cazuela para conseguir la emulsión. En el caso de la thermomix, solo hay que cocinar el bacalao a baja temperatura para que suelte su gelatina natural.

Esta gelatina, mezclada con el aceite, forma la salsa pil pil, que es suave y cremosa. Parece complicado, pero con la Thermomix se hace mucho más fácil.

Bacalao a la gallega en Thermomix

Para esta receta gallega vas a necesitar un buen lomo de bacalao, patatas cocinas, aceite de oliva y pimentón dulce o picante, al gusto. Una buena ruta es cocinar las patatas en el vaso de la thermomix, mientras en la varoma al vapor se elabora el bacalao.

Bacalao con verduras al vapor

Si buscas algo más ligero o saludable, esta receta es ideal.

Solo necesitas verduras como zanahoria, calabacín, pimiento o brócoli, cortarlas en trozos y ponerlas en el Varoma con el bacalao.

En el vaso de la Thermomix pones agua o un caldo suave para crear el vapor.

Información adicional

Tiempo de preparación: 25-30 minutos

Porciones: 4 personas

Calorías por ración: alrededor de 320-350

Tipo de cocina: española/mediterránea

Tipo de plato: principal de pescado