Sloppy Joe americano auténtico

Hay comidas que nacieron para ser elegantes y otras que simplemente buscan ser deliciosas. El Sloppy Joe pertenece claramente al segundo grupo, al de la comida informal. La mezcla de carne picada cocinada en una salsa ligeramente dulce, ácida y especiada acaba desbordándose del pan casi inevitablemente. De ahí viene buena parte de su encanto. Es un sándwich pensado para disfrutar sin demasiadas preocupaciones.

Durante décadas ha formado parte de la cocina doméstica estadounidense. Se sirve en reuniones familiares, cenas rápidas entre semana, barbacoas e incluso en cafeterías escolares. Su popularidad tiene mucho que ver con algo bastante simple: es fácil de preparar, económico y muy satisfactorio.

Cuando se hace bien, el equilibrio entre la carne jugosa y el pan suave resulta difícil de superar.

Ingredientes

Para preparar cuatro Sloppy Joe necesitarás:

500 gramos de carne picada de ternera

1 cebolla mediana picada

1 pimiento verde pequeño picado

2 dientes de ajo picados

200 gramos de salsa de tomate

1 cucharada de concentrado de tomate

1 cucharada de salsa Worcestershire

1 cucharadita de mostaza

1 cucharadita de azúcar moreno

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

4 panes de hamburguesa

Algunas versiones incluyen un toque de salsa barbacoa o unas gotas de salsa picante, aunque la receta clásica suele mantener un perfil de sabor bastante equilibrado.

Cómo preparar el relleno tradicional

El relleno es el verdadero protagonista. De hecho, el pan funciona casi como una excusa para sostener toda esa mezcla de carne y salsa.

Empieza calentando una sartén amplia a fuego medio. Añade la cebolla y el pimiento verde. Cocínalos durante unos minutos hasta que empiecen a ablandarse. No hace falta que lleguen a caramelizarse. Basta con que pierdan firmeza y desarrollen algo de sabor. Incorpora el ajo picado y cocina apenas unos segundos más. A continuación añade la carne. Ve rompiéndola con una cuchara mientras se cocina para obtener una textura suelta y uniforme. Este detalle es importante porque el Sloppy Joe no busca grandes trozos de carne, sino una mezcla homogénea y fácil de repartir sobre el pan. Da un punto de sal. Cuando la carne esté dorada, elimina el exceso de grasa si fuera necesario.

Cómo conseguir la salsa perfecta

Aquí aparece la parte que convierte una simple carne picada en un auténtico Sloppy Joe.

Añade la salsa de tomate, el concentrado, la salsa Worcestershire, la mostaza y el azúcar moreno. Remueve bien. La mezcla comenzará a adquirir ese color rojizo tan característico. Deja que todo se cocine lentamente durante unos 10 o 15 minutos. No conviene tener prisa. Durante ese tiempo los sabores se integran y la salsa espesa ligeramente hasta alcanzar la textura adecuada. Lo ideal es que quede jugosa, pero no líquida. Si la salsa está demasiado espesa, puedes añadir una pequeña cantidad de agua. Si ocurre lo contrario, basta con prolongar unos minutos la cocción.

Montaje del Sloppy Joe

El montaje es probablemente la parte más sencilla de toda la receta.

Tuesta ligeramente los panes. No es obligatorio, pero ayuda bastante. El pan desarrolla más sabor y resiste mejor la humedad del relleno.

Coloca una cantidad generosa de carne sobre la base. Parte de la personalidad del Sloppy Joe consiste precisamente en que el relleno parece exceder siempre la capacidad del pan para contenerlo.

Cierra con la parte superior y sirve inmediatamente.

Al primer mordisco probablemente parte de la salsa acabará en el plato. O en las manos.

Consejos para un resultado más auténtico

En este caso merece la pena utilizar carne de ternera con algo de grasa. Una carne excesivamente magra suele producir un relleno menos jugoso.

También ayuda cocinar la salsa unos minutos más de lo estrictamente necesario. El sabor gana profundidad y la textura mejora.

Si quieres acompañar el sándwich, las patatas fritas siguen siendo probablemente la opción más clásica.

Los pepinillos encurtidos también funcionan muy bien porque aportan frescura y contraste.

Un clásico de la cocina americana que sigue conquistando

Información de la receta

Tiempo de preparación: 35 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Estadounidense

Tipo de comida: Plato principal, comida informal o cena rápida

Información nutricional aproximada: entre 500 y 650 calorías por porción