Sándwich brioche de cordero, yogur especiado y pepino
Los sándwiches siempre son bocados ligeros y pueden tener toques gourmet. Un buen ejemplo, este sándwich brioche de cordero.
El sándwich brioche de cordero, yogur especiado y pepino es uno de esos platos que sorprenden desde el primer bocado. Tiene algo especial: combina un pan suave y ligeramente dulce con la profundidad aromática del cordero y el frescor casi inmediato del pepino. Todo se envuelve en una salsa de yogur que equilibra el conjunto sin robar protagonismo. Es un sándwich que parece sencillo, pero que termina ofreciendo una experiencia muy completa, ideal para una comida relajada, un día de antojo o incluso para lucirse con invitados sin complicarse demasiado.
Para que el resultado sea realmente bueno, vale la pena empezar por elegir un cordero de buena calidad. Puede ser pierna deshuesada, paletilla o carne picada si buscas algo más práctico. Un pequeño truco que marca la diferencia es marinarlo con una mezcla casera de especias. El comino, el pimentón, el ajo y las hierbas como el romero o el tomillo funcionan especialmente bien, y si les sumas un chorrito de limón, la carne queda perfumada y tierna. Esta marinada no solo mejora la textura, sino que también potencia ese sabor característico del cordero que tan bien encaja con un pan ligeramente dulce como el brioche.
Opciones
A la hora de cocinarlo, hay varias rutas posibles. Si usas un corte entero, lo mejor suele ser asar el cordero lentamente para que quede jugoso y se deshaga con facilidad. Si optas por carne picada o filetes finos, una sartén bien caliente con un toque de aceite de oliva hará el trabajo. Lo importante es lograr ese borde dorado que aporta carácter y una textura jugosa. Cuando la carne está lista, conviene dejarla reposar unos minutos antes de cortarla o desmenuzarla. Así conserva sus jugos y el sándwich no pierde humedad ni sabor.
Ingredientes (para 4 sándwiches)
Para el cordero
(pierna deshuesada, paletilla o carne picada)
Para el yogur especiado
- 200 g de yogur griego natural
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 diente de ajo rallado o machacado
- 1 cucharadita de jugo de limón
- ½ cucharadita de comino (opcional)
- ½ cucharadita de menta seca o 1 cucharada de menta fresca picada
- Sal y pimienta al gusto
Para el montaje
- 4 panes brioche para sándwich o hamburguesa
- 1 pepino en rodajas finas o medias lunas
- Hojas de menta o cilantro (opcional)
- Un chorrito extra de limón (opcional)
Preparación
Marinar el cordero
- Mezcla en un bol: el ajo, comino, pimentón, hierbas, sal, pimienta, aceite y limón.
- Cubre el cordero con esta mezcla.
- Deja marinar al menos 30 minutos, idealmente 1–3 horas para más sabor.
Cocinar el cordero
Si es un corte entero:
• Precalienta el horno a 160 °C.
• Coloca el cordero en una bandeja y cúbrelo.
• Ásalo 1.5–2 horas hasta que esté muy tierno.
• Deja reposar 10 minutos y desmenúzalo.
Si es carne picada o filetes finos:
• Calienta una sartén con un chorrito de aceite.
• Cocina a fuego medio-alto hasta que dore y quede jugoso.
• Reserva y deja reposar unos minutos.
Preparar el yogur especiado
- Mezcla el yogur con aceite, ajo, limón, comino y menta.
- Ajusta sal y pimienta al gusto.
- Refrigera mientras montas el resto; así queda más fresco y firme.
Preparar el pepino
- Lava y corta el pepino en rodajas muy finas o medias lunas.
- Puedes añadir un poco de menta fresca para un toque extra refrescante.
Tostar el pan brioche
- Abre los panes y tuéstalos ligeramente en sartén o tostadora.
- El brioche es suave: solo necesita un dorado rápido.
Montar el sándwich es simple: pan tostado, una capa generosa de cordero, pepino fresco y una buena cucharada de yogur especiado. El resultado es un bocado lleno de contrastes, cómodo de comer y sorprendentemente elegante.
Información suplementaria
-
Tiempo de preparación: 25 minutos
-
Tiempo de cocción: 20–30 minutos (según método)
-
Tiempo total: 45–55 minutos
-
Porciones: 4 sándwiches
-
Calorías aproximadas por porción: 620–680 kcal
(Varía según cantidad de salsa y tipo de brioche)
-
Tipo de cocina: Mediterránea – Fusión
-
Tipo de comida: Almuerzo / Cena / Street food gourmet