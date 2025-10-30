Caldereta de cordero, un guiso típico de Extremadura aunque también se prepara en otras zonas de España. En otro artículo hicimos albóndigas en salsa. Hoy te contamos cómo preparar caldereta de cordero. También puedes probar otras versiones como la caldereta de conejo, la caldereta de mero, la caldereta de venado, la caldereta de jabalí con castañas, la caldereta manchega o la caldereta de manitas de cerdo con setas.

Si buscas una carne sabrosa, la de cordero es una buena candidata. Tiene más grasa que la ternera o el cerdo, por eso al cocinarla su sabor es más acusado. La carne de cordero que podemos comprar procede de corderos que apenas llegan al año de edad, con un peso entre 5,5 y 30 kilos. La carne tiene cerca de 300 calorías por ración de 100 gramos.

En cuanto a la grasa, tiene 9 g de grasa saturada, la que más hay que controlar, pero también aporta la misma cantidad de grasa saludable, la monoinsaturada, la misma que tiene el aceite de oliva. Así que si bien el cordero es graso, tomado con moderación es una carne que también aporta nutrientes saludables.

Ingredientes (4 personas)

1 kg de carne de cordero cortado en trozos (mejor falda o carne de pecho de cordero, pero también puedes usar pierna o cuello)

1 pimiento verde, una zanahoria, una cebolla y un tomate maduro

3-4 dientes de ajo, 1 rebanada de pan

Medio vaso de vino blanco

Tomillo (una cucharadita)

Pimienta blanca, sal y aceite de oliva virgen extra

Un litro de caldo de carne

Cómo hacer caldereta de cordero

En primer lugar, cortamos la carne en trozos si no la tenemos cortada. La sazonamos con sal y pimienta. Preparamos una olla con aceite de oliva y la sofreímos a fuego alto. Queremos que la parte exterior de la carne quede muy dorada. A continuación, añadimos los ajos triturados junto al pimiento en dados, así como la zanahoria y la cebolla. Añadimos la cucharadita de tomillo y cocinamos a fuego fijo durante 25-30 minutos, hasta que todas las verduras estén tiernas. Cuando pase el tiempo de cocción, agregamos el vino blanco y dejamos que cueza unos cinco minutos. Luego añadimos el caldo de carne y dejamos que todo cueza a fuego medio durante 35-40 minutos. Esto depende del tipo de carne usada; hay partes que se guisan antes. Por eso, pincha la carne para saber si está tierna. Si no está del todo, deja reposar en la olla sin fuego unos 15 minutos. Se puede acompañar de arroz blanco, patatas o cualquier otra verdura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Española tradicional

Tipo de comida: Plato principal

Un plato de los de siempre, con sabor a tradición y a cocina lenta, que reúne a todos en la mesa. La caldereta de cordero es perfecta para celebraciones, fines de semana o simplemente para disfrutar del placer de un buen guiso casero. Porque cuando se cocina con tiempo y cariño, el resultado siempre merece la pena.